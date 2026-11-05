Cáncer de mama temprano: una terapia combinada reduce casi 20% el riesgo de muerte

El estudio NATALEE demostró que ribociclib junto con terapia endócrina redujo un 19,1% el riesgo relativo de muerte en cáncer de mama temprano RH+/HER2-. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estudio NATALEE mostró que ribociclib combinado con terapia endócrina redujo 19,1% el riesgo relativo de muerte frente a la terapia endócrina sola en pacientes con cáncer de mama temprano RH+/HER2- y alto riesgo de recurrencia, según resultados a seis años presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica de 2026 (ESMO).

El cáncer de mama representa casi tres de cada 10 diagnósticos de cáncer en mujeres en Argentina, de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación. Aunque la mortalidad por esta enfermedad descendió 14% entre 2014 y 2024, continúa entre las principales causas de muerte por cáncer en mujeres del país.

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Seis años de seguimiento y menor riesgo de recaída

Los análisis previos ya habían asociado la incorporación de ribociclib con una menor recurrencia de la enfermedad. El nuevo seguimiento confirmó que ese beneficio se sostuvo con el tiempo y sumó resultados sobre supervivencia global, cuando las pacientes llevaban una mediana de 38 meses sin recibir el fármaco.

La diferencia absoluta en supervivencia libre de enfermedad invasiva, que contempla eventos como las recaídas invasivas, pasó de 4,1 puntos porcentuales a los cinco años a 5,3 puntos porcentuales a los seis años. En ese mismo período, la diferencia absoluta de supervivencia global aumentó de 1,2 a 2,1 puntos porcentuales.

El cáncer de mama concentra casi tres de cada diez diagnósticos oncológicos femeninos en Argentina, pese a la baja del 14% en su mortalidad en la última década. (Imagen ilustrativa Infobae)

También se registraron menos recaídas con metástasis entre quienes recibieron la combinación terapéutica y no se identificaron nuevas señales de seguridad. El análisis halló además una reducción cercana al 30% del riesgo relativo de muerte específicamente por cáncer de mama frente a la terapia endócrina sola.

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El ensayo incluyó pacientes con cáncer de mama temprano RH+/HER2- en estadios II y III, tanto con ganglios positivos como sin compromiso ganglionar pero con otros factores de alto riesgo. Esta amplitud permitió abarcar situaciones clínicas con distintos niveles de probabilidad de que la enfermedad reaparezca.

Los tumores RH+/HER2- tienen receptores hormonales y no presentan sobreexpresión de HER2. Estas características biológicas, junto con otros rasgos de cada tumor, determinan la elección del tratamiento.

La médica oncóloga y subjefa del Área de Oncología Clínica Mamaria del Instituto Alexander Fleming, Victoria Costanzo, M.N. 107692, explicó que el subtipo RH+/HER2- representa aproximadamente el 75% de los casos diagnosticados: “Hablar de beneficio en supervivencia global en una paciente con cáncer de mama temprano y en el subtipo que comprende aproximadamente el 75% de los casos que diagnosticamos, significa curar más pacientes, evitar recaídas óseas, pulmonares y hepáticas; es decir, recurrencias incurables. Es la parte más importante del tratamiento de una paciente con cáncer de mama”.

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Costanzo añadió: “Y un dato importante es que el beneficio se mantiene y aumenta con el tiempo, es decir que sigue evitando recaídas una vez que el tratamiento ha terminado. Y este es un dato crucial porque este tipo de cáncer de mama tiene la posibilidad de recaer muchos años después del tratamiento”.

Los tumores del subtipo RH+/HER2- carecen de sobreexpresión de HER2 y representan aproximadamente el 75% de los diagnósticos de la enfermedad.

Detección temprana y selección del tratamiento

La enfermedad puede manifestarse con un bulto, cambios en la forma de la mama, alteraciones de la piel o secreciones anormales del pezón. En las etapas iniciales también puede no causar síntomas, por lo que los controles y estudios de detección adecuados, además de la consulta ante cualquier cambio, permiten identificarla de manera temprana.

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Un diagnóstico temprano y el acceso oportuno al tratamiento elevan las posibilidades de curación. Sin embargo, algunas pacientes pueden conservar riesgo de recaída luego del abordaje inicial.

El director del departamento de investigación clínica del Centro Oncológico Riojano Integral, Diego Kaen, M.P. 1.898, sostuvo: “La detección temprana del cáncer de mama es fundamental porque nos permite intervenir cuando la enfermedad todavía tiene posibilidades de curación. Pero hay un concepto muy importante que debemos transmitir: diagnosticar tempranamente es el primer paso; seleccionar el tratamiento adecuado es el segundo gran desafío”.

Kaen señaló que las nuevas estrategias terapéuticas modifican el pronóstico de pacientes con enfermedad temprana: “En los últimos años hemos incorporado nuevas estrategias terapéuticas que están cambiando el pronóstico de muchas pacientes con cáncer de mama temprano. Uno de los grandes desafíos de este tipo de cáncer es que, incluso después de un tratamiento inicial exitoso, algunas pacientes pueden presentar una recaída años después. Por eso el estudio internacional NATALEE representa un avance muy importante, ya que demuestra que podemos actuar sobre el riesgo de recaída desde etapas tempranas de la enfermedad y mejorar las posibilidades de supervivencia. El gran cambio de paradigma es que hoy no solamente buscamos tratar el cáncer de mama, sino también evitar que regrese”.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La mortalidad por cáncer de mama bajó 14 % en Argentina durante una década

La tasa de mortalidad por cáncer de mama en Argentina pasó de 17,76 defunciones por cada 100.000 mujeres en 2014 a 15,36 en 2024, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Durante ese último año se estimaron 20.750 nuevos diagnósticos y se registraron 5.912 muertes por esta enfermedad, de acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer.

Los nuevos casos representaron el 29,9 % de los tumores malignos detectados en mujeres en el país. A su vez, el 83 % de los fallecimientos correspondió a mujeres de 50 años o más.

La detección temprana permite identificar lesiones antes de que sean palpables. Para las mujeres de entre 50 y 69 años sin antecedentes personales o familiares, la recomendación es realizar una mamografía cada uno o dos años; quienes tienen otros factores de riesgo deben definir la frecuencia de los estudios con su equipo médico.

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