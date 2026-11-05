Después de las expediciones científicas marinas, el CONICET transmitirá una expedición arqueológica en vivo

¿Te fascina la historia? Sigue de cerca a los investigadores del Conicet mientras transmiten en vivo desde un yacimiento inca en Argentina. Aprende sobre arqueología, paleontología y la vida de una de las capitales provinciales incas en el país.

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Después de las dos expediciones científicas al fondo del Mar Argentino que llevó adelante el Conicet, mientras miles de personas las seguían en vivo por su canal de streaming, ahora llega la hora de replicar otra expedición, pero en tierra.

Científicas vinculadas al CONICET llevarán adelante una expedición arqueológica en el Shincal de Quimivil, Catamarca, para abrir al público el trabajo que permite reconstruir la vida de las sociedades incaicas en el actual territorio argentino.

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La propuesta conecta con la curiosidad que suele despertar la paleontología, aunque su objeto de estudio será otro: los vestigios de comunidades humanas, sus viviendas, sus intercambios y sus prácticas ceremoniales.

En pocos días comenzará la aventura arqueológica en Catamarca

Del 17 al 20 de noviembre, Aylén Capparelli y Guillermina Couso transmitirán en vivo desde el sitio arqueológico a través del canal de YouTube de Fundación Azara. La audiencia podrá seguir una excavación en tiempo real, conocer las tecnologías utilizadas por el equipo y realizar preguntas mientras los especialistas analizan cada hallazgo.

La Expedición Inca al Shincal de Quimivil llevará al público al interior de una excavación arqueológica en Catamarca, con hallazgos, métodos y preguntas en tiempo real. Aunque suele asociarse con la pasión por la paleontología, el proyecto se enfoca en las huellas de las sociedades humanas y su patrimonio material. “Van a poder vernos en acción”, anticipó la doctora en Ciencias Naturales sobre una propuesta que busca estimular vocaciones científicas.

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La arqueóloga Guillermina Couso y la arqueobotánica Aylén Capparelli anunciaron en una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve que transmitirán una excavación arqueológica en Catamarca del 17 al 20 de noviembre

La propuesta no se centrará en la paleontología, sino en el estudio de sociedades humanas del pasado. Capparelli explicó la diferencia: “En la arqueología se estudian los tiempos donde hay presencia del ser humano”.

El Shincal de Quimivil y una excavación en una capital incaica

Guillermina Couso, licenciada en Antropología y arquéologa, destacó el lugar elegido en Catamarca para la expedición

Couso ubicó al sitio entre los principales asentamientos del período incaico dentro de Argentina. “El Shincal es muy importante porque es una de las cinco capitales de provincia incaica en Argentina”, afirmó la licenciada en Antropología y sostuvo que existen más de 200 sitios incaicos identificados en el país. El Shincal funcionó como un centro político, administrativo y ceremonial del noroeste argentino.

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“Es el más importante por su arquitectura, porque replica varias estructuras que aparecen en el Cusco”, señaló Couso. Entre esos rasgos mencionó las callancas, grandes edificios de uso colectivo, y el ushnu, una plataforma ceremonial. Capparelli identificó una de las construcciones que se observan en el predio: “Esa es una de las callancas que está reconstruida, pero hay un montón de edificios que todavía están tal cual”.

Sobre el ushnu, la investigadora explicó que se trata de “una plataforma ceremonial”. Couso añadió que allí había una banqueta o tiana, donde se sentaba el Inca o una autoridad local en la que delegaba su poder. El equipo excavará una vivienda incaica denominada cancha. “Nosotros vamos a excavar una típica casa incaica”, anticipó Couso sobre la tarea que será seguida por el público durante las transmisiones.

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La arqueóloga recordó resultados de una excavación reciente en otra vivienda del asentamiento. “Encontramos cerámica que viene de Bolivia, Perú, Chile, Jujuy, Salta, otras regiones de Catamarca, Santiago del Estero”, enumeró. Para Couso, esos materiales permiten reconstruir la circulación de personas y objetos en el sitio. “Imagínense la cantidad de gente que está transitando por el Shincal”, planteó al referirse a los intercambios y celebraciones vinculados al Estado incaico.

Aylén Capparelli explicó qué se podrá seguir en vivo

Aylen Capparelli doctora en Ciencias Naturales, explicó cómo será transmitida la expedición científica

El streaming tendrá un componente participativo: el público podrá hacer preguntas a través del chat del canal de YouTube de Fundación Azara. “La idea es que haya mucha interacción”, sostuvo Couso,en tanto que Capparelli indicó que el ciclo buscará acercar la arqueología y las ciencias sociales a quienes sigan las transmisiones. “Justamente la idea es estimular las vocaciones científicas”, expresó.

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La especialista detalló que el público verá distintas etapas del trabajo de campo y de análisis. “Va a haber gente también que va a explicar cómo se trabaja con las tecnologías LiDAR, con la telefotogrametría, todo el proceso de excavación”, adelantó. En su área de trabajo, Capparelli abordará la recuperación de evidencias vegetales en el yacimiento. “En mi caso, el proceso de recuperación de restos botánicos del sitio arqueológico”, explicó.

La expedición también reunirá especialistas en fauna, cerámica y materiales líticos. “Si llega a aparecer algún resto óseo, también vamos a poder ver de qué se trata”, señaló la investigadora. El proyecto incluye investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata, la Universidad Nacional de Catamarca y la Universidad Maimónides. El trabajo también articula con la Municipalidad de Londres, la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca y la Red Andina de Catamarca.

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Capparelli describió las condiciones ambientales del área donde se emplaza el sitio. “El Shincal está a dos kilómetros del río Quimivil”, afirmó. Según relató, el curso de agua mantiene caudal permanente hasta el asentamiento. La investigadora explicó que el piedemonte reúne suelos ricos, una napa freática más cercana a la superficie y un bosque abierto de algarrobo y chañar.

La diferencia entre arqueología y paleontología

Uno de los destinos especiales de la Argentina son los Valles Calchaquíes de Catamarca (Crédito: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación)

Las entrevistadas también respondieron a una confusión habitual entre arqueología y paleontología. Capparelli sostuvo que los dos campos estudian temporalidades y materiales distintos.

“Los tiempos paleontológicos son mucho más antiguos que los tiempos arqueológicos”, explicó. En arqueología, el foco está puesto en lugares ocupados por seres humanos y en los objetos o restos asociados a esa presencia. La científica indicó que las evidencias de ocupación humana en América se remontan, según las dataciones citadas, a entre 16 mil y 12 mil años antes del presente. La paleontología, en cambio, trabaja con fósiles que pueden tener millones de años.

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“Cuando hablamos de paleontología, son fósiles, tienen procesos de mineralización distintos los restos”, aclaró Capparelli. Por eso, la excavación en el Shincal no buscará dinosaurios, sino rastros de las comunidades y las prácticas que formaron parte de la expansión incaica. Couso cuestionó una imagen extendida sobre la arqueología a partir de la ficción. “El tema es que cuando Indiana Jones hace un hallazgo destruye todo y demás. Nosotros no destruimos nada, conservamos todo”, sostuvo.

Capparelli remarcó que el objetivo del equipo es preservar el patrimonio cultural, biocultural, arqueológico y arquitectónico. “Somos muy cuidadosos para que las sociedades futuras lo puedan aprovechar”, afirmó. Los objetos recuperados en el Shincal permanecen en el museo de sitio. “Los objetos quedan en el mismo museo”, explicó Couso.

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La expedición será financiada por Fundación Azara. Capparelli afirmó que las ciencias sociales atravesaron restricciones en el acceso a subsidios de investigación durante los últimos dos años y que este año volvió a abrirse una convocatoria que las incluye. “Con esa plata uno va al campo, compra un microscopio que necesita para analizar los restos botánicos, una lupa y paga el alojamiento”, describió la doctora en Ciencias Naturales sobre los costos de una campaña arqueológica.

La entrevista completa a las científicas

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