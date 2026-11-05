Capturan en Honduras a “El Pelón”, presunto líder de red transnacional que cobraba hasta $12,000 por migrante

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones ejecutaron la captura de un hombre de 49 años señalado como presunto cabecilla de una estructura transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes. (Foto: Policía Nacional)

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La Policía Nacional capturó en el sector fronterizo de Corinto, en Cortés, a un hombre de 49 años identificado con el alias de “El Pelón”, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal transnacional denominada “Los Guardados”, dedicada al tráfico ilícito de personas en Centroamérica.

El arresto fue ejecutado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), con apoyo de la Policía Fronteriza, luego de labores de vigilancia y seguimiento en la zona limítrofe entre Honduras y Guatemala.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el detenido es originario de Lempira y residente en Omoa, Cortés. Sobre él pesaba una orden judicial emitida el 16 de noviembre de 2020 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa.

El requerimiento judicial lo señala por suponerlo responsable de los delitos de tráfico ilícito de personas y asociación para delinquir.

Según el expediente policial, “Los Guardados” estaba integrada por ciudadanos hondureños, cubanos y nicaragüenses, quienes presuntamente coordinaban el ingreso, traslado y alojamiento irregular de migrantes nacionales y extranjeros que buscaban llegar a Estados Unidos.

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Las investigaciones policiales identifican a la estructura criminal “Los Guardados” como una red integrada por ciudadanos de Honduras, Cuba y Nicaragua, con operaciones en distintos países de Centroamérica. (Foto: REUTERS/Yoseph Amaya)

Las investigaciones establecen que la organización mantenía operaciones en Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá, mediante una estructura logística que facilitaba el desplazamiento de personas por diferentes rutas centroamericanas.

Para movilizar a los migrantes, los integrantes de la red presuntamente utilizaban vehículos particulares y coordinaban los lugares donde serían hospedados durante su recorrido.

Por estos servicios cobraban entre 8,000 y 12,000 dólares por persona, cantidades que les habrían permitido obtener importantes ganancias económicas mediante el tráfico de personas.

El portavoz de la Policía Nacional, Noel Valladares, explicó que el sospechoso tenía un papel de liderazgo dentro de esta estructura y que las autoridades continúan desarrollando diligencias para identificar a otros posibles integrantes y establecer el alcance de sus operaciones.

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Una de las líneas de investigación que mantienen las autoridades busca determinar si “El Pelón” tuvo alguna participación en otros hechos criminales registrados en el país.

Entre las hipótesis figura una posible vinculación con la muerte de cinco agentes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), ocurrida en mayo.

El sospechoso, conocido con el alias de “El Pelón”, fue detenido en el sector fronterizo de Corinto, Cortés, durante un operativo de vigilancia y seguimiento desarrollado por unidades especializadas. (Foto: Policía Nacional)

Sin embargo, Valladares aclaró que esta posibilidad permanece bajo investigación y que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la participación directa del detenido en ese asesinato múltiple.

La Policía también busca establecer si la estructura tenía conexiones con otras organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes y si sus operaciones involucraban a más personas en los países donde presuntamente mantenía presencia.

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Tras su captura, el sospechoso será remitido a las autoridades judiciales competentes en Tegucigalpa para continuar con el procedimiento legal correspondiente y responder por los delitos que se le imputan.

La institución policial advirtió que mantendrá las investigaciones contra las redes que facilitan el traslado irregular de personas, incluyendo a quienes promueven caravanas migratorias o administran grupos de WhatsApp utilizados para coordinar rutas, transporte y alojamiento de migrantes.

El caso vuelve a poner bajo atención las operaciones de las estructuras dedicadas al tráfico ilícito de personas en Centroamérica, una actividad que aprovecha las necesidades de quienes buscan llegar a Estados Unidos y que involucra redes con capacidad de operar a través de varias fronteras.

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