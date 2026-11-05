Claudio Tapia: “No se puede estar toda una semana hablando del arbitraje, no hay que instalar cosas que no existen”

Claudio Tapia habló sobre las críticas al arbitraje

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El presidente de la AFA, Claudio Tapia, respondió este jueves a las críticas contra el arbitraje del fútbol argentino, sobre todo tras el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, en el que el Millonario sufrió las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. “No hay que instalar cosas que no existen”, sostuvo el dirigente en una entrevista con Radio La Red, posterior a la conferencia de prensa que dio por la definición de la Tabla Anual.

Tapia cuestionó el tono de los reclamos que existieron tras el duelo del pasado domingo en la Bombonera, que fue dirigido por Nicolás Ramírez, con Silvio Trucco a cargo del VAR. “No se puede estar toda una semana hablando del arbitraje. Los árbitros son seres humanos, toman decisiones en fracciones de segundos”, afirmó el presidente de la AFA. El dirigente agregó: “No hay que predisponer mal a la gente”.

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“Tenemos que ayudar todos. Yo veo que ahora hay tumultos de ocho o 10 jugadores protestando una jugada. Los jugadores tienen que acompañar, los técnicos tienen que acompañar, el arbitraje tiene que acompañar, los dirigentes tenemos que acompañar, los periodistas tienen que acompañar. Si todos queremos un fútbol mejor, todos tenemos que colaborar”, añadió.

Vale recordar que, tras lo sucedido en La Bombonera, dirigentes, futbolistas y jugadores de River criticaron fuertemente las decisiones. “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, escribió en X (antes Twitter) el ex presidente Rodolfo D’Onofrio. “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, rubricó Stefano Di Carlo, actual titular de la institución. Hasta Nicolás Otamendi, subcapitán de la selección argentina que ganó todo, fue lapidario: “S se está arruinando el fútbol argentino. Con la misma vara siempre, vamos a competir, pero cuando no te dejan te da mucha bronca porque hoy no se vivió con la misma vara. Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”.

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Nicolás Ramírez fue criticado por su labor en el Superclásico (REUTERS/Rodrigo Valle)

Las declaraciones se dieron tras la conferencia de prensa que Tapia encabezó este jueves de cara a la última fecha del Torneo Clausura, en la que se definirá el campeón de la Tabla Anual. El dirigente destacó que tres equipos, Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors, llegan con posibilidades de quedarse con el título en la fecha final.

“Feliz de estar viviendo este momento, este torneo tan apasionante. Poder definir la Tabla Anual de un torneo muy competitivo que nos tuvo hasta la fecha pasada con seis equipos con posibilidad de ganarlo. Demuestra la competitividad de nuestro fútbol. Feliz por este fin de semana, que nos va a dar el campeón. Que lo puedan disfrutar, que los hinchas que vayan al estadio disfruten del espectáculo más lindo. Es una definición muy apasionante. Nos va a tener viendo los tres partidos a quien les habla, con tres escenarios para la posible celebración”, sostuvo el dirigente, que habló luego de las palabras de los futbolistas Leandro Paredes, Nicolás Oroz e Ignacio Ovando. También dialogaron con los medios el Vasco Arruabarrena, Nico Diez, Jorge Almirón y representantes de las comisiones directivas, entre ellos, Juan Román Riquelme.

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La definición será este sábado y los tres partidos (Boca-Defensa, Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos-Huracán) se jugarán al unísono desde las 17:30. Es por eso que Tapia anticipó: “Si le toca salir campeón a Central, les pido a los hinchas paciencia. En dos horas llegaríamos a Rosario. Si nos toca alguno de los de Capital, la premiación será más rápida. Que disfrutemos entre todos de este momento tan importante que está viviendo el fútbol argentino. Hay un trofeo. Un trofeo que se va a trasladar a cualquiera de los escenarios”.

“Es un lugar para la Libertadores, es una estrella más. A todos, muchas gracias. Felicitaciones por el torneo que han hecho a lo largo de este año, tan competitivo. Y que este sábado tengamos la posibilidad de disfrutar y que el equipo que más se lo merezca, corone. Es un título muy justo, merecido”, sumó sobre la importancia del título. Y agregó: “Quizás algunos lo discutían un poquito el año pasado. Las cosas a veces cambian”. Esas palabras hicieron alusión a las críticas que recibió la AFA luego de otorgarle el título a Central, primero en la Tabla Anual 2025, aunque no se había establecido de antemano.

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