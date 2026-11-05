Los emotivos mensajes de la argentina Yamila Rodríguez para Cristiano Ronaldo tras el retiro de CR7 de Portugal: “No va a ser lo mismo”

Yamila Rodríguez acompañó la despedida de Cristiano Ronaldo con palabras afectuosas

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Yamila Rodríguez despidió a Cristiano Ronaldo con una serie de mensajes en sus redes sociales luego de que el delantero anunciara su retiro de la selección de Portugal. La futbolista argentina reaccionó con afecto ante el cierre de una trayectoria internacional que se extendió durante 23 años y que dejó al atacante como una referencia histórica del equipo luso.

La jugadora, que cuenta con experiencia en la selección argentina, utilizó la plataforma X apenas trascendió la decisión. “Papá Criiisss. No sé dónde y cuándo pero juro que te voy a conocer algún día”, escribió Rodríguez para expresar su deseo de encontrarse alguna vez con el futbolista portugués, a quien ha señalado en distintas ocasiones como una de sus mayores inspiraciones.

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El posteo de Yamila Rodríguez para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo comunicó el final de su etapa en Portugal a través de una extensa carta que difundió en un video publicado en sus redes sociales. El anuncio puso punto final a un ciclo de 234 presentaciones oficiales, en el que convirtió 146 goles y conquistó tres títulos con el seleccionado nacional: la Euro 2016 y dos ediciones de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Los mensajes de Yamila estuvieron acompañados por emojis tristes y despertaron comentarios de seguidores del delantero. Una de las publicaciones que más reacciones generó fue aquella en la que la atacante de Talleres manifestó: “Todos los 5 de noviembre no van a ser lo mismo”, una frase que reflejó su impacto por la despedida de Cristiano de la competencia internacional.

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La delantera argentina expresó su emoción en las redes sociales por el retiro del delantero de la selección de Portugal

La decisión del portugués llegó a sus 41 años, después de semanas atravesadas por un episodio inesperado durante la concentración de Portugal en la Liga de Naciones. La salida imprevista de Cristiano del plantel derivó en una sanción disciplinaria y en una fractura de confianza con el entrenador Jorge Jesus, antes de que el máximo goleador histórico de los seleccionados masculinos confirmara el cierre de su recorrido.

La admiración de Rodríguez por el exdelantero de Real Madrid no surgió con este anuncio. Durante la última Copa del Mundo disputada por Cristiano, la futbolista también había publicado un mensaje luego de que Portugal quedó eliminado ante España. “Te amo y te voy a amar siempre, gracias por todo. Gracias por hacer el fútbol diferente. Te amo y no estoy ni ahí con nadie. Gracias”, manifestó la delantera.

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La posadeña se refirió a esa preferencia durante el Mundial Femenino de 2023, cuando afirmó: “Soy más de Cristiano que de Leo”. Aquella declaración provocó una ola de críticas de quienes la consideraron “anti-Messi”, aunque la futbolista respondió que el ídolo portugués era su inspiración y que su postura solo respondía a una cuestión de gustos personales.

Los tatuajes de Yami Rodríguez de Maradona y Cristiano (Photo by Carmen Mandato/Getty Images)

Esa identificación con Cristiano también se hizo visible a través de los tatuajes de la delantera. Las imágenes de su cuerpo mostraron un homenaje a Diego Armando Maradona y otro dedicado al futbolista luso, dos figuras que ocupan un lugar especial en su relación con el fútbol y que se volvieron virales entre los usuarios de las redes sociales.

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A principios de agosto, Rodríguez regresó al fútbol argentino tras incorporarse a Talleres de Córdoba, luego de su etapa en Gremio de Porto Alegre. La delantera misionera se sumó al proyecto dirigido por Leandro Toti Iglesias y, en medio de los mensajes dedicados a Cristiano, tuvo una actuación decisiva en el triunfo 3-2 ante Unión por la fecha 12 del Torneo Clausura femenino, en el predio La Tatenguita.

Yamila marcó el empate 1-1 después de una mala salida de la arquera rival y convirtió el gol que definió el resultado con un cabezazo frente al arco, mientras Eliana Stábile había puesto en ventaja a las Matadoras mediante un tiro libre. La victoria dejó a Talleres como escolta de Boca Juniors, a un punto de distancia.

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La trayectoria de la delantera reúne títulos con el Xeneize, un subcampeonato de Copa Libertadores, pasos por Santa Teresa Badajoz, Palmeiras, Santos y Gremio, además de participaciones con Argentina en el Mundial de 2023 y las Copas América de 2018, 2022 y 2025, torneo en el que fue máxima goleadora con seis tantos y que precedió su nominación a los Globe Soccer Awards.

La delantera marcó dos tantos en la victoria de Talleres 3-2 ante Unión (@talleres.fem)