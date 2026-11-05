Rusia y Ucrania cruzan bombardeos previo a inicio de conversaciones sobre reconstrucción en Brusela

Un bombero trabaja en un almacén dañado tras un ataque con dron ruso en la región de Kiev, Ucrania. 5 de noviembre. (REUTERS/Stringer)

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Rusia y Ucrania intercambiaron ataques aéreos durante la noche, horas antes que el jueves se reanudaran en Bruselas las conversaciones sobre la reconstrucción de Ucrania tras la guerra y las garantías de seguridad una vez que termine el conflicto.

La nueva andanada aérea rusa subrayó la magnitud de la tarea de reconstrucción, y continuaba la búsqueda de personas desaparecidas bajo los escombros tras un mortífero bombardeo registrado en el sur de Ucrania el lunes.

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Por su parte, Ucrania lanzó cientos de drones contra objetivos rusos. El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas derribaron casi 500 drones durante la noche.

Un ataque ucraniano mató a cinco personas e hirió a otras 13 el jueves en la región ucraniana de Luhansk ocupada por Rusia, según funcionarios designados por el Kremlin.

El ataque impactó un autobús que viajaba entre la capital regional, Luhansk, y una localidad cercana, indicó Leonid Pasechnik, el líder de la región respaldado por Moscú. De momento no se dispone de más detalles al respecto.

Por su parte, los equipos de rescate continuaron buscando a más de 30 personas que se cree quedaron atrapadas en los restos de una antigua escuela y un refugio cercano alcanzados por bombas guiadas rusas el lunes.

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El ataque en Komyshuvakha, cerca de la línea del frente en la región de Zaporiyia, se produjo cuando los vecinos esperaban a recibir ayuda humanitaria. Fue uno de los ataques más mortíferos en la región desde la invasión rusa a gran escala hace casi cinco años.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que se ha confirmado la muerte de 43 personas. Continuaban los esfuerzos por identificar a algunas de las víctimas mediante muestras de ADN de familiares. Zelensky indicó en un mensaje en X que una persona que había sido reportada como desaparecida fue hallada con vida.

El mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó la muerte de 43 personas tras el bombardeo ruso en Zaporiyia. (EP)

Se reanudan conversaciones sobre reconstrucción de posguerra

El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, señaló que las conversaciones continuarán por segundo día en la sede de la OTAN en Bruselas, centradas en la reconstrucción de posguerra, la financiación para 2027 y las garantías de seguridad respaldadas por los aliados occidentales del gobierno ucraniano.

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Umerov indicó que en las conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, la Unión Europea y la OTAN también participaron el Banco Mundial y el grupo de inversión estadounidense BlackRock.

“Por separado, analizamos las amenazas de Rusia para Ucrania y para toda Europa, así como los pasos conjuntos para contrarrestarlas”, escribió Umerov en una publicación en internet .

Las reuniones en Bruselas se celebran días antes del encuentro previsto entre negociadores de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para conversaciones destinadas a intentar poner fin a la guerra. A última hora del miércoles, Zelensky dijo que había mantenido una conversación de 90 minutos con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

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“Las negociaciones deben avanzar a toda máquina para poner fin a esta guerra lo antes posible”, escribió Zelensky en una publicación en X. “Ucrania está lista para dar los pasos necesarios. Nuestras propuestas son claras y se las hemos entregado a la parte estadounidense”.

Kushner publicó en X que las conversaciones se centran no sólo en “poner fin a esta terrible guerra, sino en la arquitectura de seguridad más amplia necesaria para garantizar que, cuando cesen los combates, no vuelvan a comenzar”.

Elogió el “compromiso constructivo y la determinación de encontrar un camino a seguir” de Zelensky y su equipo.

En extractos de una entrevista con la cadena alemana ZDF, que se emitirá completa el viernes, Zelensky expresó su esperanza de que la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos pudiera abrir una nueva era de apoyo a Ucrania.

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Rescatistas retiran a una persona de los escombros de un refugio alcanzado por un bombardeo ruso en Komyshuvakha, región de Zaporiyia, Ucrania. 2 de noviembre (REUTERS/Stringer).

“Tenemos apoyo de dos partidos: apoyo de ambos partidos. También estoy agradecido a los republicanos”, dijo Zelensky. Añadió que los demócratas “hablan de renovar los lazos entre Estados Unidos y Europa, que se han perdido un poco en los últimos años. Y eso es muy importante para nosotros”.

Europa envía fondos para invertir en defensa y servicios públicos de Ucrania

La Comisión Europea envió el jueves a Ucrania 4.360 millones de euros (4.900 millones de dólares) como parte de un préstamo de 90.000 millones de euros (101.000 millones de dólares) acordado en abril por los líderes de la UE para apoyar a la nación asediada.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el dinero ayudará a Ucrania a financiar gastos esenciales en defensa y servicios públicos.

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“Al tiempo que Rusia continúa sus implacables ataques, Ucrania está a punto de comenzar su quinto invierno de guerra”, subrayó. “Y cuando continúan los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania, también lo hace el apoyo inquebrantable de la UE”.

Zelensky recurrió a X para agradecer a Europa, señalando que el dinero ayudará a financiar necesidades urgentes “como fortalecer la resiliencia energética de Ucrania y adquirir drones, guerra electrónica y activos de defensa aérea”.

Ataques aéreos rusos hieren a 4 en Ucrania

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron o neutralizaron 105 de 128 drones de ataque rusos durante la noche y la madrugada del jueves, y ataques rusos hirieron a cuatro personas en las regiones orientales de Dnipropetrovsk y Kiev, según autoridades ucranianas.

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Drones rusos impactaron seis zonas de la región de Dnipropetrovsk e hirieron a tres personas en la ciudad de Dnipro, indicó el administrador regional Oleksandr Hanzha. Un ataque ruso contra infraestructura logística al oeste de la capital, Kiev, provocó un incendio e hirió a un hombre, informó el Servicio Estatal de Emergencias.

Ucrania apunta a Rusia y se reporta incendio en refinería de petróleo

El Ministerio ruso de Defensa informó el jueves que sus fuerzas derribaron 496 drones ucranianos sobre 13 regiones rusas durante la noche, así como sobre la península de Crimea —anexionada por Rusia— y los mares Negro y de Azov.

Más de 200 drones ucranianos tuvieron como objetivo la región rusa de Riazán, al sureste de Moscú, e hirieron a una persona, según el gobernador local Pavel Malkov.

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Malkov indicó que los restos que cayeron tras el ataque dañaron líneas eléctricas y provocaron un incendio en un recinto industrial. Medios rusos reportaron posteriormente de un incendio en la refinería de petróleo de Riazán y compartieron imágenes de columnas de humo y del cielo nocturno iluminado de rojo.

Associated Press