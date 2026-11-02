Ciencia

La edad en la que las personas suelen ser menos felices, según un estudio realizado en 145 países

El análisis identificó un patrón en forma de U en el bienestar subjetivo a lo largo de la vida. Sin embargo, investigaciones recientes sobre salud mental juvenil plantean nuevos interrogantes sobre esta tendencia y sus posibles cambios

Dibujo de una rampa curva de madera con un niño que se desliza, un hombre con maletín en el centro y una mujer mayor que camina hacia la derecha.
El economista David Blanchflower analizó datos de satisfacción vital en 145 países en un estudio publicado en 2021 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una actualización publicada el 23 de octubre por Psychology Today recuperó investigaciones sobre la relación entre edad y bienestar. Esos trabajos indican que la felicidad promedio tiende a descender en la mediana edad y a recuperarse más adelante, con un punto bajo situado cerca de los 50 años. El hallazgo describe tendencias de grupos de población y no permite anticipar el recorrido de cada persona.

El economista David Blanchflower analizó datos de 145 países y encontró una curva con forma de U en mediciones de bienestar subjetivo, es decir, en las evaluaciones que las personas realizan sobre su propia vida. El estudio publicado en la Journal of Population Economics incluyó muestras de personas menores de 70 años y consideró variables como educación, estado civil y situación laboral.

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La nota de Psychology Today retomó esa investigación para situar el descenso dentro de una etapa en la que pueden coincidir exigencias laborales, familiares y cotidianas. El artículo advierte que los resultados no identifican una causa única ni convierten la edad en una explicación suficiente de la experiencia personal.

Los datos más recientes, sin embargo, obligan a leer ese patrón con cautela. Un informe del National Bureau of Economic Research informó que el deterioro de la salud mental entre los jóvenes modificó la relación histórica entre edad y malestar en algunos relevamientos. La actualización del debate permite diferenciar los estudios sobre satisfacción vital de aquellos que miden problemas de salud mental.

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El análisis en 145 países ubicó el punto más bajo cerca de los 50 años

Personas de diversas edades en una plaza urbana junto a un gráfico que representa una curva en forma de U sobre bienestar y edad.
El nivel mínimo promedio de felicidad apareció alrededor de los 50 años tanto en países desarrollados como en desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de Blanchflower, publicada en la Journal of Population Economics en 2021, examinó la relación entre edad y bienestar subjetivo en 145 países, de los cuales 109 estaban en desarrollo. El análisis identificó una curva de U: niveles más altos en etapas tempranas, un descenso hacia la mitad de la vida y una recuperación posterior.

El punto más bajo se ubicó alrededor de los 50 años en países desarrollados y en países en desarrollo, de acuerdo con el trabajo académico. La regularidad también apareció en el análisis de países africanos. El estudio no fija una edad exacta ni establece un recorrido emocional idéntico para toda la población.

Los resultados tampoco sostienen que la madurez implique necesariamente una crisis. El estudio describe una asociación entre edad y respuestas sobre satisfacción vital dentro de las muestras analizadas. Las circunstancias personales, familiares, laborales y sociales pueden incidir en el bienestar de maneras que ese patrón general no explica.

Los datos recientes alertan sobre el bienestar mental de los jóvenes

Un hombre con barba entrecana y auriculares viaja sentado en un autobús junto a una ventana con lluvia mientras sostiene un libro.
La satisfacción con la vida registra un descenso durante la mediana edad y presenta una recuperación en etapas posteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de 2024 del National Bureau of Economic Research, elaborado por David Blanchflower, Alex Bryson y Xiaowei Xu, revisó el cambio en la relación entre edad y malestar. Sus autores indicaron que el empeoramiento de la salud mental de los jóvenes alteró la curva histórica de malestar, que antes solía alcanzar su mayor nivel en la mediana edad.

La investigación utilizó datos de Estados Unidos y el Reino Unido, además de examinar indicadores de 34 países durante el período 2020-2024. El informe señala que, desde alrededor de 2011, el malestar mostró una asociación descendente con la edad en algunos conjuntos de datos. La pandemia de COVID-19 agravó esas tendencias en el Reino Unido, según el documento.

Los nuevos resultados obligan a distinguir entre satisfacción vital, felicidad y malestar psicológico, ya que no necesariamente siguen la misma evolución con el paso de los años. Según el informe del National Bureau of Economic Research, los patrones asociados con cada etapa de la vida pueden variar según el indicador analizado, la población estudiada y el período considerado.

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