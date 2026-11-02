Francia afronta una nueva semana de tensión social ante la amenaza de nuevos bloqueos estudiantiles en escuelas y universidades (REUTERS)

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Francia afronta una nueva semana de tensión social ante la posibilidad de nuevos bloqueos en escuelas secundarias y universidades, además de una huelga general convocada por los sindicatos para el jueves, pese a la caída de la participación en las manifestaciones del sábado y la menor cantidad de incidentes registrados durante la jornada.

Cientos de miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades francesas por tercer fin de semana consecutivo para protestar contra el aumento de los precios y el deterioro de las condiciones de la educación pública. Según cifras del Gobierno, unas 320.000 personas participaron en las movilizaciones, frente a las 550.000 de la semana anterior. Las autoridades también contabilizaron 779 arrestos entre las manifestaciones y la noche de Halloween, una cifra inferior a las 1.314 detenciones del sábado precedente y las 2.628 del 17 de octubre.

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El Ejecutivo francés, bajo presión después de los episodios de violencia registrados durante las protestas del 17 de octubre, destacó la relativa calma de las últimas manifestaciones, aunque condenó los ataques contra las fuerzas de seguridad. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó de “violencia inaudita” algunos de los actos protagonizados por los manifestantes más radicalizados.

Uno de los episodios que generó mayor preocupación ocurrió en París, donde un artefacto incendiario alcanzó a un grupo de gendarmes y provocó que el uniforme de al menos uno de los agentes se prendiera fuego. El efectivo sufrió heridas leves. Nuñez calificó el ataque de “tentativa de homicidio”, mientras que la Fiscalía de París anunció una investigación para esclarecer lo sucedido.

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En total, durante la jornada del sábado, las autoridades registraron 116 agentes heridos en todo el país. El amplio despliegue policial y las restricciones a la circulación también permitieron evitar incidentes de mayor gravedad durante la noche de Halloween, después de que grupos de ultraizquierda y otros colectivos radicalizados difundieran en redes sociales llamamientos a cometer actos violentos.

Uno de los episodios que generó mayor preocupación ocurrió en París, donde un artefacto incendiario alcanzó a un grupo de gendarmes y provocó que el uniforme de al menos uno de los agentes se prendiera fuego (REUTERS)

Pese a la reducción de las detenciones y de la participación en las protestas, el Gobierno mantiene la cautela ante la posibilidad de que el conflicto se intensifique durante los próximos días. Fuentes gubernamentales indicaron este domingo al canal BFMTV que el Ejecutivo afronta las próximas jornadas con “humildad” y “vigilancia”. También reconocieron que el 17 de octubre hubo un “fallo de anticipación” que derivó en una grave crisis del orden público.

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Los estudiantes preparan nuevos bloqueos

La principal preocupación de las autoridades se concentra en el regreso a las aulas después de las dos semanas de vacaciones de otoño. Las organizaciones estudiantiles anunciaron que retomarán los bloqueos de escuelas secundarias y universidades a partir de este lunes, mientras que otras agrupaciones prevén extender las acciones durante el martes y el jueves.

Pierre Sourzat, responsable de la organización estudiantil Les Lycéens!, advirtió que algunos institutos permanecerán cerrados desde este lunes. “La situación se agravará a partir del martes, pero sabemos que algunas escuelas estarán cerradas ya mañana mismo”, declaró a la emisora RMC.

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“Apoyamos a todos nuestros compañeros que bloquearán sus escuelas a partir de mañana”, agregó.

Las protestas comenzaron semanas atrás con las movilizaciones de estudiantes secundarios contra el deterioro de las condiciones educativas y la desigualdad. Con el paso de los días, las manifestaciones incorporaron otras reivindicaciones, entre ellas el rechazo al aumento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo.

Las organizaciones estudiantiles anunciaron que retomarán los bloqueos de escuelas secundarias y universidades a partir de este lunes, mientras que otras agrupaciones prevén extender las acciones durante el martes y el jueves (REUTERS)

Las principales organizaciones estudiantiles convocaron a retomar los bloqueos desde el martes y a participar el jueves en la huelga general del 5 de noviembre, impulsada por los sindicatos franceses. La convocatoria también incluye a otros sectores, entre ellos los trabajadores ferroviarios.

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Sabrine Kharbach, portavoz de Union étudiante, afirmó el domingo a la cadena pública Franceinfo que las autoridades no atendieron las demandas de los manifestantes. La dirigente confirmó que los estudiantes prevén bloquear institutos y universidades durante las próximas jornadas.

El presidente Emmanuel Macron pidió que la vuelta a las clases transcurra con normalidad y sostuvo que “los jóvenes han sido escuchados”. Sin embargo, Sourzat rechazó esa afirmación. “El presidente no nos ha escuchado”, respondió.

“Es todo un engaño. Hay una capa de barniz en la superficie, pero una vez que rascas un poco, no hay nada”, añadió el dirigente estudiantil.

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(Con información de EFE y AFP)