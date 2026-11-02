Crearon un programa para apoyar películas argentinas que compitan en los premios Goya y los Óscar

El INCAA oficializó un programa de apoyo económico para financiar la promoción de películas argentinas en los Premios Óscar y Goya. (REUTERS/Shannon Stapleton)

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El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) creó un programa de apoyo económico para las películas argentinas elegidas para competir en los Premios Goya y los Premios Óscar. La medida busca financiar las campañas de promoción internacional de las producciones que representen oficialmente al país en ambas ceremonias.

Según la Resolución 469/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la iniciativa contempla una asistencia de hasta USD 10.000 por cada competencia. El beneficio podrá utilizarse para respaldar actividades de difusión, prensa, proyecciones, materiales promocionales, plataformas de visionado y gastos de traslado y alojamiento vinculados con la campaña de cada película.

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El respaldo se activará desde la selección de la obra por parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, sin necesidad de que la producción alcance una nominación definitiva o reciba un premio.

La resolución establece el “Programa de Apoyo a las Películas Seleccionadas para Representar a la República Argentina en los Premios Goya y Óscar”, orientado a las producciones elegidas para competir en dos categorías: Mejor Película Iberoamericana de los premios organizados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Mejor Película Internacional de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos.

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El INCAA podrá otorgar una ayuda por edición de los Goya y otra por edición de los Óscar. Cada aporte estará dirigido a la persona humana o jurídica que figure como productora de la película seleccionada.

En los casos de coproducción, el organismo asignará el dinero al coproductor argentino que esté registrado ante el Instituto como productor de la obra. La norma prevé que las asistencias sean independientes: si una misma película es escogida para representar a la Argentina en los dos eventos, podrá solicitar un aporte específico para cada campaña.

El tope de cada ayuda económica será de USD 10.000 por evento de premiación. El monto se entregará en un único desembolso y con carácter anticipado, después de que se dicte la resolución que apruebe el otorgamiento.

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El beneficio económico rige desde la elección de la obra por la academia local sin requerir una nominación definitiva. (ACADEMIA DE CINE)

El pago se realizará por transferencia bancaria a una cuenta cuya titularidad corresponda al beneficiario. A cambio, la productora deberá presentar posteriormente una rendición documentada de los recursos empleados, de acuerdo con los requisitos y plazos fijados en el Anexo I de la resolución.

La medida incluye una obligación de reintegro para los fondos que no se utilicen, no sean rendidos o no cuenten con respaldo suficiente sobre su destino. De este modo, el aporte no funcionará como un desembolso sin control posterior, sino como un anticipo sujeto a comprobación de los gastos.

La resolución reconoce que los dos certámenes se organizan cada año y que cada academia admite la representación oficial de una sola obra por país en las categorías alcanzadas por el programa. Por esa razón, el acceso al beneficio quedará limitado a la película que haya sido seleccionada por la academia argentina para cada edición.

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El organismo fundamentó la creación del programa en las facultades que le asigna la Ley N.º 17.741, que le encomienda fomentar y regular la actividad cinematográfica argentina tanto dentro como fuera del país. Entre sus atribuciones se encuentran la difusión de las producciones nacionales, la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico y el impulso a la comercialización exterior.