Sociedad

Aumentaron un 5% una de las prestaciones por desempleo

El RENATRE dispuso un incremento del 5 % para la cobertura ordinaria, con cifras que reemplazarán el esquema aplicado desde agosto de 2026

El RENATRE dispuso un aumento del 5 % en la prestación por desempleo rural a partir del 1 de noviembre de 2026. (Cortesía: Freepik)
El RENATRE dispuso un aumento del 5 % en la prestación por desempleo rural a partir del 1 de noviembre de 2026. (Cortesía: Freepik)
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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) dispuso una suba del 5 % en la prestación por desempleo rural, con nuevos valores mínimos y máximos que comenzarán a regir el 1 de noviembre de 2026. El beneficio mínimo quedará fijado en $ 210.000, mientras que el tope ascenderá a $ 420.000.

La medida, según consta en la Resolución 102/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, reemplaza el esquema aprobado a fines de julio mediante la Resolución RENATRE N.° 76/26, que había establecido importes de $ 200.000 y $ 400.000 desde el 1 de agosto. El nuevo acto administrativo deroga expresamente aquella norma y actualiza las cifras previstas para las personas alcanzadas por el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo Rural.

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La decisión fue aprobada por el Cuerpo Directivo del organismo a través del Acta N.° 166/26. De acuerdo con el texto de la resolución, el ajuste alcanza al beneficio ordinario previsto en la Ley N.° 25.191, que regula la actividad del RENATRE y el régimen de cobertura frente a la desocupación de trabajadores rurales.

La resolución determina que, desde el 1 de noviembre, la Prestación por Desempleo tendrá un piso de $ 210.000 y un límite máximo de $ 420.000. Ambos montos representan una actualización del 5 % respecto de los valores definidos por la normativa anterior.

"No hay seguridad alimentaria si no hay producción agropecuaria; sino no hay zonas rurales dinámicas que progresen, puedan generar empleo e incorporen tecnología", dice Otero (Archivo DEF)
El nuevo esquema fija el beneficio mínimo en $ 210.000 y eleva el tope máximo a $ 420.000. (Archivo DEF)

La nueva decisión se encuadra en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, creado por el artículo 16 de la Ley N.° 25.191. El régimen contempla un beneficio destinado a trabajadores rurales que atraviesen una situación de desempleo, bajo las condiciones previstas por esa legislación y la reglamentación correspondiente.

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La Ley N.° 25.191 creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores como un ente autárquico de derecho público no estatal. Su integración reúne a organizaciones representativas del sector rural y su conducción está en manos de representantes de entidades empresarias y sindicales de la actividad.

Dentro de esa ley se estableció el sistema de prestaciones para situaciones de desempleo. La actualización aprobada por el RENATRE se limita al beneficio ordinario y precisa los importes que estarán vigentes desde noviembre.

El marco normativo también define una fuente de financiamiento para el organismo. Según el artículo 14 de la Ley N.° 25.191, los empleadores rurales deben efectuar una contribución mensual equivalente al 1,5 % de la remuneración total abonada a cada trabajador. Ese aporte tiene como destino el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.

A su vez, el artículo 3 de la nueva resolución indica que las erogaciones que demande la medida deberán ser atendidas con los recursos financieros previstos en el artículo 13 de la misma ley. La disposición no incorpora en el texto suministrado una estimación sobre el costo total que tendrá el incremento ni una proyección acerca de la cantidad de personas que podrán percibirlo.

La suba fue tratada por el Cuerpo Directivo del RENATRE en el Acta N.° 166/26. A partir de esa aprobación, el directorio resolvió modificar los parámetros monetarios de la prestación y dejar sin efecto la resolución emitida en julio.

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