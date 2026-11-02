Niebla en el AMBA: cómo estará el tiempo este lunes tras las tormentas

El lunes registrará la tarde más cálida de la semana en el área metropolitana, con la humedad cercana al 100% cediendo paso al sol a medida que avance la mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pronóstico del tiempo para noviembre a comienza con una semana que va de un extremo al otro: niebla en el inicio semanal, calor primaveral y una caída térmica que, hacia el sábado, dejará mínimas inusuales para la época del año.

El lunes abre la semana con una imagen que difiere por completo de la del domingo. La humedad cercana al 100% se traduce en niebla densa en las zonas bajas y periurbanas del AMBA durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, el sol se abre paso y lleva la temperatura hasta los 26 °C por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires, con máximas de hasta 27 °C en el oeste del Gran Buenos Aires. Esta tarde será, según las proyecciones, el punto más cálido de toda la semana.

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El martes traerá un cambio de condiciones considerable. El viento del este empujará nubes desde el río y el termómetro apenas se moverá, con mínimas de 16 °C y máximas que no superarán los 21 °C en la ciudad. La jornada transcurrirá con cielo nublado y no se descartarán lloviznas débiles hacia la noche.

La madrugada del miércoles traerá un chaparrón breve, antes de que el viento rote al sudoeste y despeje el cielo. La tarde llegará con 24 °C de máxima y mínima de 14 °C, con condiciones que mejorarán respecto de las jornadas anteriores. El jueves consolidará esa tendencia: sol pleno, máximas de entre 25 y 26 °C y mínimas de entre 13 y 14 °C, una combinación que marcará el tramo más estable de la semana.

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El jueves será el día más estable de la semana, con sol pleno, máximas de entre 25 y 26 °C y mínimas de entre 13 y 14 °C en el AMBA

El viernes cambiará la situación. El avance de un frente frío recortará las máximas a 23 °C, sumará nubes desde la mañana y habilitará la posibilidad de alguna lluvia débil durante la tarde. A la noche, el viento sur comenzará a soplar cerca de los 20 km/h. Pero el impacto de mayor magnitud llegará el sábado, cuando las mínimas rondarán entre 6 y 8 °C, valores que corresponden al otoño y que la primavera no debería registrar, con una tarde que no superará los 17 a 19 °C. El domingo amanecerá con la misma temperatura baja, entre 7 y 11 °C, aunque el sol y el viento norte devolverán una tarde de entre 20 y 23 °C.

Marcando el pulso para el comienzo de la semana, el mapa de alertas meteorológicas correspondiente a la jornada del lunes, dispone un nivel de alerta amarilla sobre dos focos puntuales del territorio nacional. Abriendo el panorama por el extremo noreste, la advertencia preventiva cubre a las provincias de Misiones y Corrientes, alcanzando a su vez sectores orientales de Chaco y Formosa. Dando un salto hacia la región central y cuyana del país, el aviso tiñe con el mismo color a casi toda la jurisdicción de Mendoza y San Luis, sumando a la ecuación al sur de San Juan, el extremo sur de La Rioja y la franja occidental de Córdoba.

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La diferencia en el aporte de agua oscila entre 10 y 30 milímetros de déficit en zonas de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y el centro-este bonaerense, frente a un superávit de entre 20 y 50 milímetros en sectores de Cuyo, el oeste de Córdoba, San Luis, La Pampa y parte de Río Negro.

El centro-oeste del país recibirá precipitaciones por encima del promedio durante la semana, con diferencias de entre 20 y 50 milímetros en sectores de Cuyo, Córdoba, San Luis, La Pampa y parte de Río Negro

Esa mayor disponibilidad de agua en el centro-oeste coincidirá con temperaturas medias de entre 1 y 3 °C por debajo del promedio, con apartamientos negativos más marcados en zonas cordilleranas. La combinación podría conservar la humedad donde las lluvias logren infiltrarse, aunque también dificultará el secado de los lotes que ya se encuentren saturados y podrá enlentecer la emergencia en siembras por la menor acumulación de calor en el suelo.

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Hacia el sur, Chubut y Santa Cruz experimentarían temperaturas de entre 1 y 3 °C por encima de lo habitual. Esa señal térmica positiva, combinada con precipitaciones inferiores al promedio en el sur patagónico, eleva la pérdida de humedad superficial y exige seguimiento de la disponibilidad de agua para pasturas y ganado. El norte patagónico presenta diferencias internas marcadas, con sectores de Río Negro más frescos y con mayor aporte hídrico.