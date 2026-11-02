Sociedad

Prohibieron el ingreso a las canchas a nueve personas por violentos incidentes en Córdoba y Catamarca

Las medidas rigen en todo el país y se aplican por hechos ocurridos durante octubre, entre ellos daños a un micro, lesiones a personal de control, consumo de alcohol dentro de un estadio y enfrentamientos en las tribunas

El micro de Belgrano fue atacado antes del clásico con Talleres
El micro de Belgrano fue atacado antes del clásico con Talleres
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El Ministerio de Seguridad Nacional prohibió a nueve personas asistir a eventos deportivos en todo el territorio nacional, mediante dos resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial. Las medidas se vinculan con incidentes ocurridos en partidos disputados durante octubre en Córdoba y Catamarca y establecen prohibiciones de asistencia por plazos que van de ocho meses a cuatro años.

Las disposiciones fueron firmadas el 29 de octubre por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y entraron en vigencia desde su dictado. En ambos casos, las personas alcanzadas fueron incorporadas a los registros del programa Tribuna Segura, según las resoluciones 1119/2026 y 1121/2026.

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Las sanciones tienen alcance nacional. Esto implica que los involucrados no podrán ingresar a ningún evento deportivo mientras se mantengan vigentes las restricciones, más allá de la provincia en la que se produjeron los hechos que dieron origen a las actuaciones administrativas.

La Resolución 1119/2026 aplica restricciones a seis personas por episodios registrados el 4 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes. El documento indica que el encuentro fue disputado por los primeros equipos de Club Atlético Talleres y Club Atlético Belgrano, y lo ubica dentro de un torneo de la Primera Nacional organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

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Tres personas recibieron la prohibición de asistir a espectáculos deportivos por cuatro años. De acuerdo con la información incluida en la resolución, dos de ellas fueron detenidas por daños al micro que trasladaba a la delegación de Belgrano, mediante el lanzamiento de elementos contundentes.

El tercer sancionado con el plazo más extenso fue aprehendido, según la medida, por causarle lesiones a un controlador de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que se encontraba en funciones durante el operativo.

La resolución también establece restricciones por dos años para otras dos personas. El motivo consignado es que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas dentro del estadio, una conducta prohibida en ese tipo de espectáculos.

Además, sancionaron a un hombre que increpó e insultó a un integrante de Belgrano en el túnel de acceso a los vestuarios. Esta medida tiene una duración de ocho meses, según el texto oficial.

Por otro lado, la Resolución 1121/2026 dispone una restricción de cuatro años para tres personas por los incidentes ocurridos el 10 de octubre en un partido de la Liga Chacarera de Fútbol, en la provincia de Catamarca.

Los incidentes en el partido entre San Martín de El Bañado y Obreros de San Isidro obligaron a suspender el encuentro en el estadio Primo Antonio Prevedello
Los incidentes en el partido entre San Martín de El Bañado y Obreros de San Isidro obligaron a suspender el encuentro en el estadio Primo Antonio Prevedello

El encuentro enfrentaba a los primeros equipos de Club San Martín de El Bañado y Club Obreros de San Isidro en el estadio Primo Antonio Prevedello. La medida nacional fue adoptada luego de una disposición previa del Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte, que ya había dispuesto una prohibición de concurrencia para los involucrados.

Según la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, un informe de la Jefatura de Zona Norte y de la Comisaría de Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo, identificó a los tres sancionados como protagonistas de desórdenes en el sector de la platea mixta, ubicado en el oeste del estadio.

El texto oficial relata que simpatizantes de Obreros de San Isidro intentaron atravesar una tela metálica para enfrentarse con hinchas de San Martín de El Bañado. Ante esa situación, intervino un grupo de infantería para desalojar preventivamente el sector.

La resolución agrega que durante los incidentes se arrojaron piedras y cascotes. Uno de esos elementos impactó en el tobillo izquierdo de Carla Noelia Varela, presidenta de San Martín de El Bañado, quien recibió atención en la enfermería del estadio.

El árbitro decidió suspender definitivamente el encuentro por la falta de garantías y los incidentes en el campo de juego y en las plateas, de acuerdo con lo que figura en la disposición.

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