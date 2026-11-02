El mito vikingo del fin del mundo pudo nacer de una catástrofe climática real que mató a la mitad de Escandinavia

La geomitología examina la correspondencia entre los relatos de la Edda en prosa y las capas de sulfato halladas en los polos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nieve desde todas las direcciones, vientos cortantes y un sol que deja de dar calor durante tres inviernos consecutivos, sin verano entre ellos. Así describe la mitología nórdica el Fimbulwinter, el “gran invierno” que precede a la destrucción total del mundo en el Ragnarök. Durante siglos se lo consideró una creación poética; hoy, la arqueología y la ciencia climática sugieren que puede ser algo más: la memoria codificada de una catástrofe volcánica real que diezmó Escandinavia en el siglo VI.

“Sabemos sin lugar a dudas que a mediados del siglo VI se produjeron una serie de erupciones volcánicas realmente drásticas, con enormes repercusiones en Escandinavia, que impactaron profundamente a la población”, afirmó el profesor Neil Price, arqueólogo distinguido de la Universidad de Uppsala y uno de los mayores especialistas mundiales en la Era Vikinga, en declaraciones al podcast HistoryExtra.

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La ciencia climática y la arqueología vinculan el mito nórdico del Fimbulwinter con las erupciones volcánicas ocurridas a partir del año 536 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las erupciones del 536 desencadenaron uno de los peores inviernos de los últimos dos mil años

En el año 536 d. C., observadores del Mediterráneo registraron un fenómeno desconcertante: el sol se volvió tenue y opaco durante meses. El historiador Procopio, cronista de las guerras del emperador romano oriental Justiniano, describió una luz solar débil comparable a la de un eclipse. Otros textos de la época consignaron estaciones alteradas y escasez de alimentos. Lo que esos testigos no podían saber era que se encontraban ante los efectos distales de una o varias erupciones volcánicas de magnitud excepcional.

Los núcleos de hielo extraídos en Groenlandia y la Antártida revelan depósitos de sulfato correspondientes a grandes erupciones en 536 y alrededor de 540, con un tercer evento en 547. Los anillos de árboles de los Alpes y el Altái muestran un crecimiento inusualmente escaso durante décadas.

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En conjunto, estas pruebas apuntan a un enfriamiento del hemisferio norte que los climatólogos denominan el Pequeño Período Glacial de la Antigüedad Tardía, el más severo en más de dos milenios, según el estudio de 2016 del climatólogo Ulf Büntgen y su equipo, publicado en Nature Geoscience. Las temperaturas estivales en Europa cayeron hasta 2,5 °C (4,5 °F) por debajo de la media en 536, y hasta 2,7 °C (4,9 °F) adicionales tras las erupciones de 539-540.

El enfriamiento del hemisferio norte redujo las temperaturas estivales y dio inicio al Pequeño Período Glacial de la Antigüedad Tardía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen exacto de las erupciones sigue siendo objeto de debate. Durante años, el volcán Ilopango, en el actual El Salvador, fue el principal candidato: su erupción conocida como Tierra Blanca Joven expulsó hasta 84 km³ de tefra y liberó entre 9 y 90 teragramos de azufre a la estratósfera, según un estudio de 2019 liderado por el vulcanólogo Robert Dull.

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Sin embargo, dataciones más recientes, basadas en el análisis de núcleos de hielo de Groenlandia publicado en 2020 en Proceedings of the National Academy of Sciences, sitúan esa erupción en el año 431 d. C., lo que la descarta como causa directa del evento de 536. La hipótesis hoy más respaldada apunta a volcanes de Islandia o América del Norte, a partir de partículas de vidrio volcánico halladas en núcleos de hielo de glaciares suizos.

En algunas zonas de Escandinavia, la mitad de la población pudo haber perecido

Para las comunidades del norte de Europa, el impacto fue catastrófico. Los márgenes agrícolas en Escandinavia eran ya estrechos en condiciones normales: los cultivos debían madurar antes del otoño y había que acumular forraje suficiente para el ganado invernal. Un verano frío arruinaba ambas reservas. Varios veranos fríos consecutivos hacían la supervivencia prácticamente imposible.

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“Algunos especialistas han estimado que el impacto combinado de las erupciones volcánicas supone una tasa de mortalidad del 50%, no en toda Escandinavia, pero sí en algunos lugares. En términos sociales, eso es catastrófico”, señaló Price.

Los registros arqueológicos de Suecia central, Öland y Gotland confirman el abandono masivo de granjas; en la región de Mälardalen, casi la mitad de los asentamientos quedaron deshabitados, según el estudio de Daniel Löwenborg, “An Iron Age Shock Doctrine” (2012), publicado en el Journal of Archaeology and Ancient History de la Universidad de Uppsala.

Los análisis de polen extraídos de turberas en Noruega muestran, a su vez, una ruptura abrupta del paisaje cultural en torno al año 536, documentada en el estudio “Climatic and societal impacts in Scandinavia following the 536 and 540 CE volcanic double event”.

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Los análisis en glaciares descartan al volcán Ilopango y señalan posibles focos eruptivos en Islandia o en América del Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este desastre no llegó a un territorio en calma. Antes de las erupciones, Escandinavia ya atravesaba décadas de desestabilización ligadas al colapso del poder imperial romano en Occidente. La red comercial y militar que conectaba el norte de Europa con el Mediterráneo se había fragmentado a lo largo del siglo V.

“Se observa una disminución en el número de asentamientos y cementerios, básicamente una disminución de la población humana en Escandinavia en esta época”, explicó Price. Los mercenarios escandinavos que regresaban al norte traían experiencia bélica y ambiciones de poder, lo que aceleró la formación de caudillajes regionales justo cuando llegaban las erupciones.

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El mito del Fimbulwinter guarda similitudes precisas con el colapso climático del siglo VI

La conexión entre el desastre histórico y el mito nórdico fue planteada formalmente por el arqueólogo sueco Bo Gräslund en 2007, en un artículo titulado Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen år 536–537 e.Kr. Price y Gräslund desarrollaron luego ese argumento en el capítulo Excavating the Fimbulwinter?, publicado en 2015, donde analizan el registro arqueológico escandinavo a la luz de la teoría geomitológica.

Las coincidencias son llamativas. La descripción del Fimbulwinter en la Edda en prosa de Snorri Sturluson —“nieve desde todas las direcciones, grandes heladas y vientos cortantes; el sol no servirá de nada; habrá tres de estos inviernos juntos y ningún verano entre ellos”— refleja con precisión el ciclo de enfriamiento continuo que los científicos postulan para los efectos inmediatos de las erupciones de 536, 540 y 547.

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La expresión nórdica Ekki nýtr sólar (“el sol no servirá de nada”) encaja con los testimonios históricos sobre la tenue luz solar de esos años. La imagen del lobo Fenrir devorando el sol ha sido interpretada como una representación del oscurecimiento causado por el velo de aerosoles volcánicos.

La pérdida consecutiva de cosechas causó una mortalidad de hasta el cincuenta por ciento en diversas zonas de Escandinavia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disciplina que estudia este tipo de vínculos entre fenómenos naturales y tradiciones orales se denomina geomitología. Price advierte, sin embargo, que el método tiene límites: “Es una idea interesante, pero también un poco arriesgada y como un argumento circular, porque al final encuentras lo que buscas”, reconoció en declaraciones al podcast HistoryExtra.

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Y agregó: “Pero personalmente, creo que la idea de que exista un eco de esa disrupción, de ese trauma, siglos después en el mito nórdico del fin del mundo, me parece muy fuerte.”

El Ragnarök no es solo destrucción: también sobrevive un mundo renovado

Un elemento del mito que Price subraya con especial interés es que el Ragnarök no concluye con la aniquilación total. Las fuentes nórdicas describen un mundo que resurge tras la destrucción: la tierra vuelve a emerger del mar, los dioses supervivientes se reúnen y una nueva humanidad comienza. Aunque los estudiosos debaten en qué medida la influencia cristiana moldeó estos pasajes al ser puestos por escrito en el siglo XIII, Price ve en esa promesa de renovación otra posible resonancia con la experiencia del siglo VI.

“El Ragnarök no está en el pasado. Todavía está en el futuro. Y, por supuesto, en el siglo VI el mundo no se acabó realmente. La gente superó esa etapa”, señaló Price.

Para las comunidades que sobrevivieron al invierno volcánico, el período que siguió implicó una profunda transformación cultural. Desapareció un motivo iconográfico central del arte sacro escandinavo; surgieron nuevas formas de organización política. En ese caldo de cultivo de trauma y adaptación, sostiene Price, puede haber germinado la visión del mundo que siglos después caracterizaría a la Era Vikinga.