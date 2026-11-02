Lali Esquivel y la decisión de finalizar su ciclo en Gimnasia, junto al recuerdo imborrable de Maradona: “Nunca imaginé cerrar mi etapa así”

Lali Esquivel se despidió de Gimnasia y compartió los motivos de su salida en un comunicado (@femeninocge)

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Marilyn Lali Esquivel dejó Gimnasia de La Plata tras ocho años en los que se convirtió en una referencia del fútbol femenino del club, participó del ascenso a Primera División y construyó un vínculo que excedió lo deportivo. Su despedida abrió una reflexión sobre el lugar de las jugadoras en una disciplina que ganó visibilidad, amplió sus torneos y sumó oportunidades comerciales, aunque todavía no garantiza que quienes la sostienen puedan vivir de jugar al fútbol.

La delantera combina desde hace una década su carrera con un empleo en el área administrativa contable de un programa de energía renovable. Por las mañanas cumple con esa tarea y por las tardes entrena y compite. “No es que yo puedo vivir del fútbol”, contó Lali a Infobae y agregó: “Me encantaría, pero no tengo la oportunidad”. Esa rutina sintetiza una realidad extendida entre futbolistas que ponen el cuerpo cada fecha sin contar, en muchos casos, con una estructura que les permita dedicarse por completo a la actividad.

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La salida de Esquivel no se explica por un distanciamiento sentimental de Gimnasia. La atacante es hincha del club, se formó futbolísticamente en ese recorrido y fue parte de una historia que comenzó en 2018, cuando se produjo el regreso del fútbol femenino a la institución platense. Su comunicado de despedida dejó en claro que el afecto por la camiseta sigue vigente, aun cuando decidió cerrar su ciclo.

La delantera fue parte del equipo que conquistó el histórico salto a Primera División (@laliesquivel)

“Gracias, Gimnasia, por haber sido mi casa durante ocho años. Gracias por dejarme crecer, por permitirme defender estos colores y por darme una historia que va a ser parte de mí para siempre”, escribió la jugadora. En el mensaje también agradeció “al hincha, a mis compañeras, a las inferiores y a cada familia que sigue creyendo en el sueño de una nena con una pelota entre los pies”.

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La futbolista expresó el dolor que le produjo la decisión, pero sostuvo que no representa una renuncia a sus convicciones ni a la defensa del fútbol femenino. “Me corro del lugar, no de la lucha”, afirmó. “Me voy con el alma rota, pero con las convicciones intactas. Porque hay historias que no terminan cuando una se va”, sostuvo Lali.

En enero, Gimnasia había anunciado la renovación de Esquivel por una temporada. “La continuidad de Esquivel refuerza la identidad del fútbol femenino de Gimnasia y pone en valor a aquellas futbolistas que, con trayectoria y compromiso, representan los valores del Club y sostienen un proyecto en constante crecimiento”, señaló la institución. Esa valoración contrastó con una despedida que dejó fuera del plantel a una de sus referentes históricas.

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La campaña que llevó a Gimnasia a Primera División ocupa un lugar central en la memoria de Esquivel. “Las caras de mis compañeras, todo lo que vivimos para llegar a ese ascenso en el 2019. Esos primeros años cuando había mucho por construir y éramos un grupo que tenía un sueño enorme”, recordó Lali en diálogo con Infobae. “El proyecto comenzó en 2018 y al año siguiente logramos ascender y ser campeonas. Es el recuerdo más lindo que me queda”, expresó. Luego amplió: “Esto creo que va más allá de los resultados, de los partidos. Hay mucho esfuerzo compartido, muchos abrazos, vestuarios y muchas jugadoras que formaron parte de esta historia”.

Lali Esquivel consolidó su trayectoria durante 8 años en el club del que es hincha (@laliesquivel)

El ascenso le dio al equipo la posibilidad de instalarse en la máxima categoría y reforzó la identificación de un grupo que había crecido junto con la disciplina. Esquivel quedó asociada a esa etapa por su presencia sostenida y por el compromiso que mantuvo con una camiseta que, según explicó, sigue formando parte de su identidad.

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“Nunca imaginé cerrar mi etapa así en Gimnasia, de esta forma. No es un club más para mí. Soy hincha, crecí futbolísticamente y parte de una historia la construí ahí”, dijo. Su salida, según sostuvo, no cambia ese vínculo: “Mi amor por Gimnasia no desaparece porque haya tenido que irme”.

Lali relató las circunstancias que la llevaron a decidir su salida del club. “En este último tiempo hubo situaciones que me hicieron reflexionar mucho sobre el lugar que ocupa la libertad de expresión dentro de una institución”, contó. La jugadora afirmó: “Recibí mensajes que me hicieron sentir que si decidía hablar públicamente sobre determinadas cuestiones de la gestión, podía haber consecuencias en mi vínculo con el club”. También explicó que intentó resolver esas diferencias sin exponerlas públicamente: “Durante meses intenté encontrar respuesta, generar espacio de diálogo, buscar soluciones. Siempre creí que las cosas se podían cambiar puertas adentro”.

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“Pero llega un momento en el que si sentís que no hay posibilidades reales de comunicarte, de plantear diferencias o de luchar por lo que considerás justo, mínimo, tenés que replantearte desde dónde podés seguir apoyando o luchando”, expresó Esquivel. Sobre el desenlace de ese proceso, resumió: “Eso es un desgaste, un acumulado. Me dolió muchísimo porque también entendí que necesitaba escucharme y cuidarme a mí misma”.

La histórica capitana reveló las situaciones que la llevaron a tomar su decisión (@femeninocge)

La futbolista remarcó que su decisión no modificó su identificación y su postura frente a las condiciones que considera necesarias para el desarrollo de la disciplina. “Aprendí que amar a una institución no significa aceptar cualquier cosa en su nombre. Justamente porque amás un lugar, querés que las cosas se hagan bien, que las futbolistas sean respetadas y que la disciplina siga creciendo”, dijo. En uno de sus mensajes previos, además, había escrito: “Estamos atravesando uno de esos momentos que duelen, que cansan y que obligan a mirarnos a nosotras para recordar quiénes somos”.

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Al repasar los avances que identificó durante su etapa en Gimnasia, Esquivel describió: “Me gustaría destacar mucho que en el 2023 tuvimos una subcomisión integrada por distintas personas, entre ellas algunas exjugadoras, donde trabajaron para conseguir recursos mediante acuerdos, canjes, auspiciantes y publicidad”.

“A través de esas gestiones se consiguieron elementos esenciales desde hielo, bebida deportiva, proteínas, viandas, indumentaria”, enumeró. La futbolista también recordó una iniciativa conjunta: “Hicimos entre todas las disciplinas una rifa para poder comprar un lavarropas secador para el bosquecito, donde entrenan las nenas”.

La jugadora mencionó otras medidas que atribuyó al trabajo de ese espacio. “Se gestionaron concentraciones, se consiguió abrir el Bosque con esta subcomisión. Uno de los avances más importantes fue lograr que se pagaran los puntos por primera vez”, afirmó. “Me parece muy valioso reconocer ese trabajo, porque demuestra que conocer las necesidades de adentro y generar vínculos puede transformar propuestas en soluciones concretas”, sostuvo Lali.

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Durante su carrera profesional Lali sumó un paso por el exterior en Olimpia de Paraguay (@laliesquivel)

En 2023, Esquivel tuvo una experiencia fuera de la Argentina al incorporarse a Olimpia, de Paraguay. Allí fue campeona del torneo local y jugó la Copa Libertadores Femenina, donde el equipo alcanzó los cuartos de final. El recorrido incluyó un cruce ante Palmeiras y le permitió medir de cerca las diferencias de estructura que existen en el continente.

“Mi paso por Olimpia fue el salto perfecto para mi carrera”, contó la delantera. “Significó mucho porque es una experiencia linda: primero, ir a otro país y jugar en otro equipo. Era algo que tenía ganas de hacer en algún momento y surgió la posibilidad justo de jugar una Libertadores”.

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Lali valoró el nivel organizativo que encontró en el certamen continental. “La Copa Libertadores la organiza Conmebol y es muy profesional. Me encantaría que el fútbol acá sea así, pero es algo que hay que sostenerlo”, sostuvo al comparar esa experiencia con las condiciones que observa en el ámbito local.

Tras regresar a Gimnasia en 2024, Lali siguió sosteniendo la doble exigencia de trabajar y competir. La salida del club no altera su deseo de permanecer dentro de una cancha. “Mi sueño sigue siendo jugar al fútbol, competir y encontrar un lugar donde pueda seguir creciendo”, aseguró. “Todavía tengo mucho para dar y no quiero que una experiencia difícil defina el final de mi carrera”, planteó al hablar de la etapa que busca iniciar.

El recuerdo inolvidable de Lali Esquivel con Diego Maradona (@laliesquivel)

El paso de Esquivel por Gimnasia también coincidió con la llegada de Diego Maradona como entrenador del plantel masculino. Pelusa dirigió al club hasta su fallecimiento en 2020 y la delantera recordó los encuentros que tuvieron en las instalaciones, cuando los equipos coincidían durante los entrenamientos.

“Es una locura, es el más grande del mundo”, dijo Lali sobre Maradona. La futbolista lo ubicó, junto con Lionel Messi, entre los dos máximos jugadores de la historia y destacó el impacto que tuvo su presencia en una institución como Gimnasia. “Que te digan: ‘Va a venir el Diego como DT a Gimnasia’, y vos decís: es algo inesperado”, relató. “Estar entrenando y tenerlo a dos pasos, poder ir a saludarlo y compartir una charla con él, eso es algo que va a quedar por siempre en mí”, recordó la delantera.

Según rememoró, Maradona se interesaba por la situación de la disciplina. “Él nos preguntaba cómo veníamos, cómo venía el fútbol femenino. De eso charlábamos mucho”, afirmó. El entrenador había dicho que quería asistir a verlas jugar en el Bosque, aunque esa posibilidad no llegó a concretarse.

La próxima etapa de Esquivel combinará su intención de seguir jugando con otra meta que fue creciendo durante sus años en Gimnasia. “Quiero seguir acompañando el crecimiento del fútbol femenino desde otro lugar, pensando en las que vienen detrás y que se encuentren en mejores condiciones que las que nos tocaron a nosotras”, expresó. Para la delantera, la disciplina necesita más que buenos resultados. “Necesita personas comprometidas, espacios de diálogo, recursos y una estructura que acompañe a las futbolistas”, concluyó.