El Gobierno nombró al nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad

Walter Fabián Agüero fue designado director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (AGN San Luis-Gobeirno de la provincia de San Luis)

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El Gobierno nacional formalizó la designación de Walter Fabián Agüero como director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), el organismo creado para coordinar las políticas de protección del ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información y los activos digitales estratégicos del Estado.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1313/2026, publicado en el Boletín Oficial. El texto del decreto no establece una fecha para la asunción de Agüero ni informa modificaciones en las demás autoridades del organismo.

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El decreto de creación del Centro Nacional de Ciberseguridad estableció una conducción integrada por un director ejecutivo, con rango y jerarquía de subsecretario, y un subdirector ejecutivo, con rango de director nacional. Ambos cargos deben ser designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

La creación del CNC definió un campo de acción amplio para el organismo. Según la norma constitutiva, su misión abarca la planificación, ejecución y supervisión de programas y acciones vinculadas con la ciberseguridad.

Entre los bienes y sistemas que deberán ser protegidos se encuentran el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos que pertenecen al Estado nacional y las herramientas tecnológicas que se utilizan para prestar servicios públicos esenciales.

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Agüero asumirá la conducción del organismo estatal encargado de coordinar políticas de ciberseguridad

Agüero cuenta con antecedentes académicos y de investigación vinculados con la seguridad informática. En 2019 publicó junto con Mercedes Carolina Vallejo el trabajo Integrando estrategias de ciberdefensa mediante una propuesta de trabajo, editado por la Universidad de la Defensa Nacional, sobre la protección de infraestructuras frente a ataques cibernéticos.

Además, la Universidad Siglo 21 lo identifica como docente, investigador y director de un proyecto dedicado a la detección de ataques de denegación de servicio distribuido —conocidos como DDoS— mediante inteligencia artificial en redes definidas por software.

Agüero reemplaza a Waissbein en la conducción del CNC

La designación de Walter Fabián Agüero como director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) supone un relevo en la conducción del organismo. Hasta ahora, el cargo estaba ocupado por Ariel Waissbein, quien había sido nombrado en febrero de 2026 mediante el Decreto 92/2026, pocos meses después de la creación de la entidad.

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El magíster reemplazará a Ariel Waissbein en la dirección ejecutiva del CNC

Waissbein estuvo al frente de la primera etapa operativa del CNC. Durante su gestión, el organismo avanzó en una agenda destinada a reforzar la protección de los sistemas estatales y de las infraestructuras consideradas críticas, entre ellas las vinculadas con energía, salud, telecomunicaciones y servicios digitales.

También había anticipado la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad nacional para centralizar alertas sobre incidentes y mejorar el intercambio de información entre las dependencias públicas.

La puesta en marcha del CNC formó parte de una reorganización del esquema estatal en la materia. El Gobierno separó las funciones de ciberseguridad de las tareas de ciberinteligencia: el centro quedó a cargo de la prevención, coordinación y respuesta ante riesgos que afectan a sistemas, datos y servicios esenciales, mientras que la anterior Agencia Federal de Ciberseguridad pasó a llamarse Agencia Federal de Ciberinteligencia y quedó bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

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La entidad funciona como organismo descentralizado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, actualmente dependiente de la Vicejefatura de Gabinete. El decreto de su nombramiento no detalla si continuará con los programas anunciados durante la gestión anterior ni si habrá cambios en las prioridades del organismo.