Avance en fertilidad masculina: trasplantan a un joven tejido testicular preservado antes de la quimioterapia

El paciente conservó una muestra de tejido testicular antes de recibir quimioterapia de alta intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un joven de 19 años de Edimburgo recibió en agosto de 2026 un trasplante de su propio tejido testicular, congelado antes de someterse a quimioterapia, en un procedimiento experimental que busca devolverle la capacidad de producir espermatozoides. Es el primero de este tipo realizado en el Reino Unido y el segundo conocido a nivel mundial.

El paciente, que pidió mantener su identidad en reserva, había preservado una muestra de tejido en 2023 antes de recibir un trasplante de médula ósea para tratar un trastorno sanguíneo grave. La quimioterapia de altas dosis necesaria para ese tratamiento podía afectar de modo irreversible su fertilidad.

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Tres años más tarde, los análisis confirmaron que no tenía espermatozoides en el semen. Entonces, médicos del NHS Lothian y científicos de la Universidad de Edimburgo reimplantaron parte del tejido que se había conservado por congelación. El objetivo es determinar si las células presentes en esa muestra pueden retomar la producción de espermatozoides.

“Siempre quise tener hijos propios, pero empecé a aceptar que quizá no sería posible”, expresó el joven tras la intervención. “Este procedimiento me dio una esperanza real para el futuro”, expresó.

El tejido conserva células precursoras de los espermatozoides

Los investigadores buscan confirmar si los espermatozoides obtenidos son aptos para reproducción asistida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preservación de fertilidad masculina tiene una alternativa para adolescentes y adultos: congelar semen antes de iniciar tratamientos que pueden dañar los testículos. Sin embargo, esa opción no sirve para los niños prepúberes, que todavía no producen espermatozoides.

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El tejido testicular inmaduro contiene células madre espermatogoniales, precursoras que, a partir de la pubertad, dan origen a los espermatozoides. La hipótesis de este ensayo es que, tras conservar el tejido durante años y reimplantarlo en el mismo paciente, esas células puedan reactivarse en el entorno del testículo.

El programa de conservación de tejido testicular de Edimburgo comenzó en 2015 con apoyo de la organización Children with Cancer UK, organización benéfica británica de oncología pediátrica. Desde entonces, más de 1.200 pacientes en el Reino Unido y más de 3.100 en el mundo almacenaron muestras para un posible uso clínico futuro.

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Rod Mitchell, profesor de endocrinología del desarrollo de la Universidad de Edimburgo y responsable del equipo, señaló que la intervención representa un avance para los niños que deben afrontar terapias que amenazan su fertilidad. El investigador remarcó, de todos modos, que la técnica aún debe demostrar que permite obtener espermatozoides y lograr nacimientos de manera segura y repetible.

El seguimiento del paciente determinará si hubo espermatogénesis

El trasplante de tejido testicular criopreservado sigue en fase experimental (Freepik)

El equipo retirará y analizará una parte del tejido implantado dentro de ocho meses. El estudio buscará identificar si se produjo espermatogénesis, el proceso biológico mediante el cual se forman espermatozoides.

El resultado no se conocerá de inmediato y el tratamiento no garantiza que el paciente pueda tener hijos.

Además, los especialistas deben comprobar que los espermatozoides, si aparecen, sean aptos para utilizarse en técnicas de reproducción asistida.

En pacientes con antecedentes de cáncer, también existe una cuestión de seguridad: antes de reimplantar tejido, se debe descartar que contenga células malignas. Mitchell explicó que el protocolo contempla revisar las muestras con estudios de histología, inmunohistoquímica y marcadores moleculares específicos.

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El antecedente belga: tejido reimplantado 16 años después produjo espermatozoides

La técnica apunta a ofrecer una alternativa a niños que aún no pueden congelar semen

El caso de Edimburgo llega después de un ensayo en Bélgica que aportó una primera señal en humanos. Según publicó The Guardian, un hombre de 27 años, cuyo tejido había sido congelado a los 10 años antes de recibir quimioterapia intensiva por anemia falciforme, produjo espermatozoides maduros luego de que los médicos reimplantaran fragmentos de esa muestra 16 años después.

La experiencia, difundida inicialmente en un trabajo preliminar que no pasó por revisión de pares, consistió en colocar fragmentos en el testículo restante y bajo la piel del escroto. Tras un año, los investigadores recuperaron los injertos y hallaron espermatozoides maduros en dos de ellos.

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Esos espermatozoides fueron recolectados y congelados, pero los científicos todavía no comunicaron una fecundación, embarazo o nacimiento. Además, dado que el tejido trasplantado no se conecta con los conductos que transportan el semen, no se espera que los espermatozoides lleguen de forma natural al eyaculado. Para una futura paternidad, el camino probable sería la fertilización in vitro con microinyección espermática.

Una técnica experimental con pocos casos en humanos

El joven será monitoreado durante los próximos meses para evaluar la respuesta del injerto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados en animales, sobre todo en primates no humanos, ya habían mostrado que el tejido testicular inmaduro puede recuperar la producción de espermatozoides después de un autotrasplante. El desafío es confirmar que ese resultado pueda trasladarse de forma fiable a personas.

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Por ahora, el trasplante de tejido testicular criopreservado continúa siendo un procedimiento experimental. El número de pacientes que alcanzó la adultez después de haber guardado muestras en la infancia es reducido, aunque esa cohorte empieza a consultar sobre sus opciones reproductivas.

Tracey Gillies, directora médica de NHS Lothian, afirmó que el procedimiento expresa la colaboración entre investigación y atención clínica en oncología pediátrica. El alcance real de la estrategia dependerá de los resultados de los seguimientos y de la posibilidad de aplicar protocolos seguros a mayor escala.

En Argentina, la preservación debe evaluarse antes de tratamientos de riesgo

La preservación de fertilidad debe evaluarse antes de iniciar tratamientos que pueden dañar la función reproductiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires advierte sobre la importancia de consultar a tiempo para preservar la fertilidad. La quimioterapia, la radioterapia, algunas cirugías y determinados tratamientos hormonales pueden afectar la capacidad reproductiva.

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En varones adultos o adolescentes que ya producen espermatozoides, el congelamiento de semen es la práctica habitual. El tejido testicular puede considerarse en situaciones específicas, pero no existe aún un método clínico establecido que garantice la restauración de fertilidad en niños prepúberes.

La Ley 26.862 incorpora al Programa Médico Obligatorio los procedimientos de reproducción asistida y la guarda de gametos o tejidos reproductivos para quienes puedan ver comprometida su capacidad de procrear a causa de enfermedades, tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas, incluso si son menores de edad.

El ensayo de Edimburgo concentra la atención sobre esa etapa previa al tratamiento: la preservación del tejido. En los próximos ocho meses, el análisis de los injertos indicará si esa posibilidad puede avanzar hacia una aplicación clínica efectiva.

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