Ciencia

Qué tipo de música reduce el dolor en procedimientos médicos breves

Un ensayo clínico en Suiza comparó distintos estímulos sonoros antes de una resonancia magnética y halló beneficios solo en ciertas condiciones

Manos con guantes azules fijan una vía en el brazo de un paciente cerca de una mesa metálica con un altavoz inteligente
Un estudio del Hospital Universitario de Zúrich analizó a 204 pacientes para medir el dolor durante la inserción de una cánula intravenosa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un estudio del Hospital Universitario de Zúrich determinó que escuchar la música preferida reduce el dolor durante la inserción de una cánula intravenosa previa a una resonancia magnética, una intervención breve que puede resultar muy molesta y cuya percepción varía entre personas, informó Medical Xpress, el portal especializado en ciencia y salud. El experimento con 204 pacientes comparó melodías elegidas por cada participante, música de relajación, una obra de Mozart y la ausencia de música.

Los pacientes debían someterse a una resonancia magnética no urgente del cerebro, la columna vertebral o la zona de cabeza y cuello. El estudio, publicado en la revista científica Frontiers in Pain Research, evaluó la colocación de una cánula para administrar un medio de contraste por vía venosa.

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Antes del procedimiento, quienes integraban el grupo de música elegida indicaron qué artista o canción querían escuchar. Todos utilizaron una escala visual de dolor de uno, equivalente a la ausencia de dolor, a 10, definido como el peor dolor de su vida.

En las intervenciones efectivas, los niveles de dolor tendieron a mejorar más, dos minutos después de la punción que en las mediciones anteriores, aunque los datos no permiten explicar por qué. Una posibilidad es que la incomodidad inicial de la cánula haya desviado la atención de la música; otra, que los mecanismos que alivian el dolor requieran algún tiempo para actuar.

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Un hombre acostado en una cama de hospital con un catéter intravenoso sujeto con cinta adhesiva en el brazo derecho
La investigación comparó la música preferida, la música de relajación, una sonata de Mozart y la ausencia de sonido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Música preferida y Mozart, los únicos con efecto

Una cuarta parte de los participantes no escuchó música, mientras que los demás oyeron sus canciones preferidas, música diseñada para la relajación o la Sonata KV448 de Mozart, una pieza a la que estudios anteriores atribuyeron propiedades terapéuticas. Los investigadores pidieron a los pacientes que calificaran su dolor antes y durante la inserción, y luego a los 30 segundos y a los dos minutos.

La autora principal del estudio, Meritxell Garcia Alzamora, médica del Hospital Universitario de Zúrich, precisó que solo dos de las cuatro condiciones produjeron efectos favorables: “La música preferida mostró un efecto de reducción del dolor estadísticamente significativo tanto en pacientes con dolor inicial como sin él. Mozart solo mostró un alivio significativo del dolor en pacientes con dolor preexistente”.

Por un lado, la música seleccionada por cada paciente redujo el dolor tanto a los 30 segundos como dos minutos después de la colocación de la cánula. Entre quienes ya tenían dolor antes de la punción, también disminuyó la molestia en el momento de la inserción. La obra de Mozart, por su parte, alivió el dolor dos minutos después de la punción únicamente entre los pacientes que ya sufrían molestias antes de la colocación de la cánula.

En el caso de aquellos que escucharon música de relajación, no registraron cambios en sus niveles de dolor. La música de relajación suele caracterizarse por un ritmo lento, volumen bajo y ausencia de cambios notorios, explicó Garcia Alzamora. “Estas características pueden haber contribuido a que los pacientes no prestaran atención a la música de relajación, lo que explicaría la falta de alivio del dolor”.

Un hombre yace en una camilla frente a un tomógrafo con un catéter en la mano y un parlante gris en primer plano sobre una mesa
La música de relajación no redujo el dolor debido a su ritmo lento y volumen bajo, factores que impidieron captar la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes no oyeron nada, el resultado era esperado: no contaron con estímulo alguno que pudiera interferir en su percepción del dolor, por lo que ningún alivio fue posible.

El estudio abre paso a investigaciones más amplias

El autor principal, Andrei Cristinel Dragnea, médico del Hospital Universitario de Zúrich, señaló que una punción venosa implica dolor durante un período muy corto y con una aguja pequeña, aunque puede ser muy dolorosa para algunas personas. “Valdría la pena evaluar los beneficios de la música en pacientes sometidos a procedimientos más dolorosos y prolongados”.

Los autores también consideraron que la presencia de un técnico que acompañaba y hablaba con los pacientes podía influir en la percepción de calma y distracción. Sin embargo, todos estuvieron expuestos a las mismas condiciones, por lo que ese factor no debe sobredimensionarse.

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