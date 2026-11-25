El neurólogo habló sobre cáncer de mama, mamografías, factores de riesgo y la detección temprana durante su paso por el estudio

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El neurólogo Conrado Estol sostuvo durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo que los controles, la actividad física y la información médica pueden reducir riesgos y mejorar la detección temprana del cáncer.

Estol propuso revisar cuánto saben las personas sobre las enfermedades oncológicas y planteó que la prevención no se limita a las consultas médicas. “El controlar tu estrés, los vínculos, la comida, cigarrillo, alcohol, el ejercicio, el sueño, todo eso disminuye el cáncer”, afirmó.

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Durante una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, el neurólogo vinculó los conocimientos disponibles con las decisiones de cuidado. “Conocimiento es salud”, resumió.

El médico mencionó que Google, con Gemini, y OpenAI, con ChatGPT, reciben millones de preguntas de salud por día. “La gente antes de ir al médico consulta. Y muchos se quedan con esos datos”, señaló al explicar por qué consideró necesario ampliar la información sobre prevención.

Conrado Estol vinculó los hábitos diarios con el riesgo de cáncer

El neurólogo partió de las principales causas de muerte a nivel mundial y situó al cáncer detrás de las enfermedades cardiovasculares. “Los hábitos de vida sana disminuyen las principales dos causas de muerte en el mundo: infarto de corazón y ACV. Y también la tercera: cáncer”, dijo.

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Al abordar los factores que incrementan el riesgo, incluyó el consumo de alcohol, la obesidad, el tabaquismo y la falta de ejercicio. “La obesidad es tercera causa de cáncer en el mundo, no es algo que se sepa mucho”, sostuvo.

También se refirió al daño asociado al cigarrillo y a la inactividad física. “El cigarrillo obviamente lastima el ADN. La falta de ejercicio aumenta el riesgo”, enumeró ante la mesa.

La realización de actividad física tras un tratamiento oncológico reduce el riesgo de metástasis e incrementa la sobrevida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol puso el foco en los estudios sobre actividad física luego de un diagnóstico y tratamiento oncológico. “Las personas que tuvieron cáncer y fueron tratadas, operadas y recibiendo quimioterapia, el grupo que hacía ejercicio tenía una sobrevida o menos metástasis significativamente mayor que el grupo que no hacía ejercicio”, afirmó.

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Según relató, esas investigaciones comenzaron en la Universidad de Pittsburgh y tuvieron consecuencias en los sistemas de cobertura médica de Estados Unidos. “Empiezan a pagar el ejercicio para que las personas que han tenido cáncer estén cubiertas como si fuera un medicamento”, indicó.

Para dimensionar ese efecto, comparó los resultados de la actividad física con una eventual terapia farmacológica. “Si un medicamento apareciera con ese efecto, dirías: ‘Es el medicamento del año’. Bueno, el ejercicio hace eso en el cáncer”, expresó.

Conrado Estol alertó sobre mamas densas e inteligencia artificial

La condición de mamas densas afecta a la mitad de las mujeres y dificulta la detección de anomalías en las mamografías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación avanzó sobre el cáncer de mama, una enfermedad cuya mayor frecuencia se concentra después de los 50 años. “La mediana es 64 años. La mitad de las mujeres tienen más de 64 años, menos de 64 años”, explicó.

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El especialista agregó que cerca del 80% de las pacientes supera los 50 años, aunque advirtió sobre una tendencia que requiere atención. “Lo que preocupa es que está aumentando la frecuencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes”, señaló.

Frente a la idea de que la mayoría de los diagnósticos se explican por antecedentes familiares, Estol diferenció el peso de la genética. “El 10% tienen un familiar, el 10% es genético. La mayoría no lo es”, afirmó.

Mencionó el impacto público que tuvo Angelina Jolie al hablar de la mutación BRCA1 o BRCA2, asociada a una alta probabilidad de cáncer de mama y ovario. Sin embargo, remarcó que no se trata de la única alteración genética vinculada con estos cuadros.

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Solo el diez por ciento de los casos de cáncer de mama responde a factores genéticos vinculados a una docena de mutaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No es solamente el BRCA. Hay 12 mutaciones, por lo menos, que causan cáncer de mama”, dijo. Añadió que algunas de esas alteraciones también aumentan el riesgo de cáncer de próstata y de otros tumores.

Estol explicó que las mamas densas pueden dificultar la lectura de una mamografía porque presentan menos tejido graso y una mayor proporción de conductos y tejido fibroso. “El color que se ve en la mamografía es como la del cáncer. Entonces, te puede engañar”, describió.

El neurólogo indicó que la mitad de las mujeres presenta esa condición y nombró la clasificación BIRADS, utilizada para informar hallazgos mamográficos. “Mamas densas tienen la mitad de las mujeres, el 50%. Una de cada dos tiene mamas densas”, precisó.

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También aclaró que el estadio uno no representa la etapa más temprana de la enfermedad. “Hay cero, porque el cáncer está muy metido en el canalículo de la glándula mamaria y no sale de ahí”, explicó sobre el carcinoma ductal in situ.

El especialista también repasó los controles recomendados para detectar cáncer de mama, próstata, colon y cuello uterino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hablar de los resultados de los estudios, mencionó la posibilidad de falsos positivos. “Una de cada 10 mujeres tiene un falso positivo. Tienen que volver, tienen que hacer otro estudio, le pueden llegar a hacer biopsia”, sostuvo.

El momento central de su explicación estuvo dedicado a la aplicación de inteligencia artificial en el análisis de mamografías. “La inteligencia artificial lee una mamografía que el radiólogo especializado en mamografía leyó como negativa, normal, y puede decir cuál va a tener cáncer de mama en los próximos cuatro años”, afirmó.

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Estol consideró que esa tecnología modificará el trabajo de interpretación de imágenes. “Esto va a ser reemplazado muy pronto por inteligencia artificial. No lo va a leer más personas, porque detectan cáncer de mama en una mamografía leída normal por un buen radiólogo”, dijo.

El neurólogo Conrado Estol afirmó que el control del estrés, la alimentación equilibrada y la actividad física reducen el riesgo de cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la edad y frecuencia de las mamografías, mencionó que existen discusiones entre los especialistas. “Algunos dicen empezar a los 40 años con mamografía cada dos años y después a los 45 anual. Pero lo discuten”, planteó.

El médico rechazó de manera categórica la difusión de contenidos que atribuyen a las mamografías un aumento del riesgo de cáncer. “Fijate vos qué disparate y el peligro de las redes sociales. Este es el peor que escuché en mi vida”, sostuvo.

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A la vez, ubicó el debate dentro de la evaluación médica entre beneficios y posibles riesgos de estudios que utilizan radiación. “El balance de la medicina es siempre el costo-beneficio”, expresó.

Entre las señales de alerta, enumeró la aparición de un bulto, el aumento o cambio de tamaño de una mama, modificaciones en la piel y secreciones por el pezón. “El bulto es el más frecuente de todos, pero puede ser aumento de tamaño, descarga de líquido, cambio de las coloraciones”, detalló.

Hormonas, embarazo y controles en varones

La prevención del cáncer de próstata requiere complementar el análisis de antígeno en sangre con el tacto rectal urológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado por la relación entre terapia hormonal y cáncer de mama, Estol afirmó que se trata de un vínculo que exige considerar la edad y el momento de inicio del tratamiento. “Hay una relación compleja entre el tratamiento hormonal, menopausia y cáncer de mama”, explicó.

El neurólogo cuestionó las conclusiones de un estudio de 2002 sobre terapia de reemplazo hormonal. “Estuvo mal hecho. Pésimamente mal hecho. Trataban mujeres de 63 años que habían tenido la menopausia 13 años antes”, sostuvo.

Sobre los trabajos posteriores, planteó una posición favorable para muchas mujeres que inician terapia en torno de la menopausia. “La mayoría se benefician significativamente, porque no van a tener calores, insomnio, memoria, niebla mental”, dijo.

Estol agregó que, según su mirada, los beneficios también pueden abarcar la salud a largo plazo. “Hay disminución de riesgo cardiovascular a futuro, disminución de cáncer a futuro con la terapia de reemplazo hormonal”, afirmó.

La terapia de reemplazo hormonal aplicada durante el inicio de la menopausia reduce el riesgo de patologías cardiovasculares y oncológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad promedio de menopausia en Argentina fue otro de los datos que aportó durante la entrevista. “Las mujeres tienen menopausia a los 51 años y el ovario muere y desaparecen las hormonas”, describió.

Frente a una consulta sobre fertilidad y postergación de la maternidad, sostuvo que la extensión de la expectativa de vida no modificó el envejecimiento reproductivo. “La vida fértil no se estiró, la menopausia sigue siendo eso”, indicó.

Para quienes evalúan congelar óvulos, dejó una recomendación concreta. “La mujer que quiere congelar óvulos, la mujer que quiere esperar, mientras antes mejor”, afirmó.

El embarazo también fue parte del cuestionario. Estol diferenció los períodos de riesgo y señaló que la situación no es igual inmediatamente después de una gestación que a largo plazo. “A corto plazo aumenta el cáncer de mama, pero a largo plazo no”, explicó.

La lactancia materna y la gestación previa a los veinticinco años disminuyen las probabilidades de contraer cáncer de mama a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mencionó que el riesgo puede ser menor cuando el primer hijo nace antes de los 25 años, en mujeres con varios embarazos y en quienes amamantaron. “Si tiene varios hijos y si amamantó, menos riesgo de cáncer de mama”, dijo.

Sobre la supervivencia, el médico subrayó que los resultados cambian de acuerdo con el momento del diagnóstico. “Para todos los estadios llega a 99 cuando es tomado muy temprano. Si se ha diseminado, baja a 30 y pico”, afirmó.

Estol vinculó esas diferencias con las desigualdades de acceso a controles médicos. “En el nivel socioeconómico bajo no se hacen los controles. Hacer controles”, planteó.

La charla se extendió a la prevención en varones, con el cáncer de próstata como uno de los puntos de atención. “Próstata es uno de esos cánceres en que tenés que empezar a cierta edad”, dijo antes de fijar una referencia general.

Conrado Estol señaló que la obesidad y el tabaquismo figuran entre los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer en el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El PSA famoso que se saca en la sangre no alcanza: también está el tacto rectal, el examen con el urólogo”, sostuvo. Explicó que un valor de PSA puede ser normal ante un nódulo palpable o, a la inversa, elevarse sin que se detecte una lesión en el examen físico.

El neurólogo enumeró cuatro controles que consideró básicos: “Mamografía, próstata, colonoscopía y el cuello uterino, el Papanicolaou”.

Sobre el cáncer colorrectal, mencionó un cambio en las recomendaciones. “Están diciendo colonoscopía a los 45”, afirmó.

Finalmente, Estol extendió el mensaje preventivo al riesgo cardiovascular y a la detección temprana de colesterol y presión arterial en la infancia. “Lo que dicen las guías ahora es a los chicos de 10 años les sacás el primer colesterol para ver quién lo tiene alto y lo empezás a tratar si ya lo tienen alto”.

“La Academia Norteamericana de Pediatría dice tomarle la presión a los chicos desde la infancia”, concluyó.

Conrado Estol explicó en Infobae al Mediodía cuáles son los hábitos y controles que pueden ayudar a prevenir distintos tipos de cáncer

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