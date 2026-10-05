Ciencia

Urticaria crónica: cuáles son la diferencias con la alergia y claves para reconocerla

Las ronchas que reaparecen durante más de seis semanas pueden afectar el descanso y la vida cotidiana, por lo que resulta importante consultar a un profesional para evaluar sus causas

Primer plano de un brazo y una mano con eccema atópico grave, mostrando piel enrojecida, escamosa e irritada. La persona se rasca el codo
La urticaria se considera crónica cuando las ronchas o el angioedema persisten de manera recurrente durante más de seis semanas.
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La urticaria crónica puede alterar el descanso, la concentración, las actividades cotidianas y el bienestar emocional. Aunque las lesiones desaparezcan de la piel en pocas horas, su repetición puede afectar la vida laboral, académica y social de quienes conviven con la enfermedad.

La urticaria requiere una consulta profesional cuando las ronchas, el angioedema o ambos síntomas reaparecen y generan molestias. El registro de los episodios, con fotografías y datos sobre la duración, la picazón y los posibles desencadenantes, puede ayudar al diagnóstico y al seguimiento médico, según detallan desde Mayo Clinic.

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Se estima que cerca del 20% de la población tendrá algún episodio de urticaria aguda a lo largo de su vida. La enfermedad puede confundirse con una reacción alérgica, aunque sus causas y sus formas de presentación son diversas.

La duración de los síntomas permite distinguir la urticaria aguda de la crónica

Las ronchas, también llamadas habones, pueden aparecer en cualquier zona del cuerpo. Su tamaño y forma varían, suelen provocar picazón y cada lesión individual desaparece habitualmente antes de las 24 horas.

Esa desaparición no implica que el episodio haya terminado. Es frecuente que una nueva roncha surja luego en otra parte del cuerpo, lo que puede dificultar la identificación del problema durante una consulta. El angioedema es otra manifestación posible. Se trata de una hinchazón en capas profundas de la piel que puede afectar los labios, los párpados, el rostro, las manos o los pies.

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Primer plano de una persona aplicando crema blanca en un brazo y mano con piel visiblemente enrojecida y descamada, especialmente en nudillos y codo
El angioedema genera una hinchazón en capas profundas de la piel que afecta zonas como párpados, labios, manos o pies. (Freepik)

La diferencia entre una forma aguda y una crónica está dada por el tiempo de recurrencia. La urticaria aguda se presenta durante un período de hasta seis semanas. Cuando las ronchas, el angioedema o ambos persisten de manera recurrente durante más de seis semanas, la enfermedad pasa a considerarse urticaria crónica.

La urticaria crónica no debe interpretarse automáticamente como una alergia

La urticaria crónica espontánea ocurre sin la necesidad de que exista un estímulo externo identificable. Durante un encuentro organizado por AEPSO, especialistas de los Centros UCARE de Argentina señalaron que, en una proporción relevante de los pacientes, intervienen mecanismos autoinmunes.

Esa característica explica por qué atribuir de forma inmediata las lesiones a un alimento, un medicamento o un producto de uso cotidiano puede llevar a conclusiones equivocadas.

Hay, además, urticarias crónicas inducibles. En esos casos, sí pueden reconocerse factores que provocan los síntomas, como el frío, el calor, la presión, el roce sobre la piel, la exposición solar o el aumento de la temperatura corporal.

El encuentro virtual se realizó en el contexto del Día Mundial de la Urticaria, que se conmemora cada 1 de octubre. La actividad reunió a especialistas en dermatología, alergia, inmunología y pediatría para responder consultas de pacientes, familiares y cuidadores.

La campaña de 2026 adoptó el lema “Recuperar el control - De la picazón a la comprensión”. La propuesta buscó promover un mejor diálogo entre las personas con urticaria y los profesionales de la salud.

Mujer de cabello rizado y tez clara, con expresión de confusión, sentada frente a un portátil gris oscuro con pegatinas, su mano en la cabeza, rodeada de libros y papeles.
Los especialistas señalan que el estrés no representa la causa primaria de la urticaria crónica, aunque puede agravar sus síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fotografías y el registro diario pueden aportar datos para el diagnóstico

El diagnóstico de la urticaria es fundamentalmente clínico. El profesional considera la historia de los síntomas y el examen físico, además de datos como la frecuencia de los episodios, la duración de cada lesión y la presencia de posibles estímulos.

Las ronchas pueden no estar presentes cuando la persona llega al consultorio. Por ese motivo, las imágenes tomadas durante los episodios pueden ser útiles para describir cómo se manifiesta la enfermedad.

El registro también puede incluir la intensidad de la picazón, la cantidad de ronchas, la aparición de angioedema y otros cambios que resulten relevantes. Esa información permite reconstruir la evolución de los síntomas.

Tener información y encontrar profesionales que conozcan la enfermedad son herramientas concretas para que los pacientes puedan participar más activamente en su cuidado”, señaló Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO.

Desencriptados - Silvia Fernández Barrios
Silvia Fernández Barrio, presidenta de AEPSO

La referente explicó que los síntomas no siempre aparecen durante la consulta. Por eso, remarcó la importancia de que las personas puedan identificarlos, documentarlos y explicar de qué modo afectan su rutina.

Los estudios se definen según la historia clínica de cada persona

Los especialistas indicaron que no existe una única batería de análisis para todos los casos de urticaria crónica. Los estudios complementarios se determinan de acuerdo con las características de cada paciente y con su historia clínica.

El seguimiento periódico permite, además, valorar si la enfermedad está controlada. Existen instrumentos específicos que ayudan a medir tanto la actividad de la urticaria como su efecto sobre la calidad de vida.

La recurrencia de las lesiones puede alterar el sueño y el descanso. También puede afectar la percepción de la propia apariencia, las relaciones sociales y el desempeño en el trabajo o en los estudios.

Durante la actividad, los especialistas abordaron el vínculo entre la enfermedad y el estrés. Explicaron que ese factor no debe considerarse de manera simple como la causa de la urticaria crónica.

Herpes zóster
La organización AEPSO dispone de una plataforma digital que incluye un buscador de profesionales especializados y un verificador de síntomas. (Freepik)

Convivir con una afección impredecible y visible puede generar estrés. A la vez, esa situación puede agravar los síntomas en algunas personas.

El objetivo del abordaje, según se planteó en el webinar, es alcanzar el control de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. La evaluación regular permite ajustar la estrategia de tratamiento según la evolución de cada caso.

AEPSO cuenta con una plataforma dedicada a la urticaria que incluye una cartilla de profesionales especializados en distintas provincias de la Argentina. La herramienta permite buscar alternativas según localidad, especialidad y modalidad de atención.

El sitio también ofrece un verificador de síntomas como orientación, aunque no reemplaza la consulta médica. Allí se reúnen recursos para el seguimiento de la enfermedad e información para quienes enfrentan dificultades con la cobertura de sus tratamientos.

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