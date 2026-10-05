Un pueblo de Italia podría ser una nueva zona azul: las mujeres tienen cuatro veces más probabilidades de llegar a los 100 años

Una pareja de adultos mayores camina por una calle empedrada en Cerdeña, Italia, lo que ilustra la importancia de la actividad física y social para un envejecimiento saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un pueblo de tejados de terracota en las montañas de Cerdeña podría sumarse al mapa de las comunidades con longevidad fuera de lo común. Un estudio concluyó que las mujeres de Bolotana que llegan a los 70 años tienen casi cuatro veces más probabilidades de alcanzar los 100 que las mujeres de Estados Unidos, un resultado que abre la posibilidad de que esta localidad italiana sea una zona azul recientemente identificada.

La investigación, publicada en Frontiers in Aging, examinó registros demográficos de Bolotana, un municipio de cerca de 2.300 habitantes. El trabajo detectó un patrón de supervivencia favorable entre sus residentes mayores, con una diferencia marcada entre las mujeres.

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El 13,8% de las mujeres que llegan a los 70 años podría cumplir un siglo

Según las estimaciones del equipo, el 13,8% de las mujeres de Bolotana que alcanzan los 70 años viviría hasta los 100. La proporción se sitúa en torno al 3,5% para las mujeres de Italia y al 3,6 % para las de Estados Unidos.

Isla de Cerdeña, en Italia

El estudio tuvo como coautor a S. Jay Olshansky, profesor emérito de epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago. Para el investigador, el respaldo documental es una de las razones que distingue al caso. “Lo que hace que Bolotana sea extraordinaria es su increíble registro histórico, que nos permite determinar con precisión las edades de nacimiento y defunción”, afirmó Olshansky. “Los registros municipales y bautismales datan de hace siglos y nos permitieron verificar las edades de forma independiente”.

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La noción de las zonas azules procede de investigaciones sobre comunidades cuyos habitantes suelen vivir más que los de regiones cercanas. Entre las áreas identificadas y confirmadas por investigadores figuran Okinawa, en Japón, y la península de Nicoya, en Costa Rica.

Seis centenarios vivían en el pueblo en 2024

Antes de reconstruir los historiales de vida, Bolotana llamó la atención por la concentración de personas centenarias. En 2024 residían allí seis personas de 100 años o más, una prevalencia que, de acuerdo con los cálculos de los investigadores, era aproximadamente 11 veces superior a la de Estados Unidos.

Para establecer si el municipio cumplía los parámetros de una zona azul, el equipo examinó dos variables: la esperanza de vida a los 70 años y la posibilidad de que alguien que hubiera llegado a esa edad viviera hasta los 100. Después efectuó una revisión de los registros civiles y de los archivos eclesiásticos que abarcó más de un siglo, con cruces entre partidas de nacimiento, defunción y bautismo para confirmar cada edad.

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“Podemos validar a cada una de las personas que han superado los 100 años”, dijo Olshansky. “No hay ninguna duda al respecto”. El recuento documentó 38 centenarios entre las 3.060 personas nacidas en Bolotana entre 1900 y 1925.

Cerdeña ya ocupaba un lugar en los estudios sobre envejecimiento. La zona azul original de la isla, localizada hace más de dos décadas, se conoce por la longevidad inusual de los hombres. En Bolotana, sin embargo, el grupo que sobresalió fue el de las mujeres.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las residentes que alcanzaron los 70 años tuvieron una esperanza de vida estimada de casi 21 años adicionales. En los indicadores internacionales de longevidad, las mujeres de Bolotana quedaron en segundo puesto, detrás de Hong Kong, tanto por su esperanza de vida a esa edad como por la probabilidad de sobrevivir hasta los 100 años.

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“En cualquier parte del mundo, las mujeres casi siempre viven más que los hombres, pero en Cerdeña no fue así. Eso es uno de los factores que lo hizo tan inusual”, señaló Olshansky. “Creemos que esta es la población femenina más longeva del mundo, o una de las más longevas”.

El investigador indicó que el resultado adquiere peso ante críticas recientes a los informes sobre longevidad extrema, que han atribuido algunos casos a registros imprecisos. En este caso, los archivos municipales y eclesiásticos permitieron contrastar las edades con varias fuentes independientes.

La investigación confirma que en Bolotana ocurre un fenómeno demográfico singular, aunque no establece su causa. Aun así, la vida cotidiana del pueblo ofrece elementos que, según Olshansky, requieren una evaluación posterior: se trata de una comunidad donde es fácil desplazarse a pie, con calles empinadas y colinas; gran parte de los alimentos, incluido el aceite de oliva rico en grasas saludables, se produce en el lugar; y las familias suelen residir cerca unas de otras, mientras que el aislamiento social parece poco frecuente.

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“Es una comunidad muy unida donde la gente se cuida mutuamente”, dijo Olshansky. “La mayoría de los desplazamientos se realizan a pie, no en coche”. Los autores consideran que la dieta, la actividad física, el apoyo familiar, las relaciones sociales y la genética probablemente contribuyen a la longevidad observada.

Para Olshansky, el alcance de los hallazgos supera a este pueblo de Cerdeña. “Si logramos identificar las características que explican esta longevidad y ayudamos a las personas a adoptarlas, el resto del mundo podrá beneficiarse al comprender los valores que practican estas comunidades”.