Manuel Marrero recorrió un comedor del Sistema de Atención a la Familia en Santiago de Cuba donde las raciones aumentaron durante la visita oficial.

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Manuel Marrero visitó entre el 12 y el 13 de noviembre un nuevo comedor del Sistema de Atención a la Familia en Santiago de Cuba, donde las raciones aumentaron y se sirvieron con utensilios nuevos durante su recorrido. Al día siguiente, los comensales volvieron a recibir porciones menores y alimentos de peor calidad, en un servicio al que muchos cubanos esperan ingresar durante años para asegurar una comida diaria.

La red fue creada en 1998 para entregar alimentos cocinados a precios subsidiados a personas que el Gobierno clasifica como vulnerables, una categoría que abarca a quienes viven en extrema pobreza. Más de 883.400 personas se encontraban en esa situación en Cuba, según reconoció en octubre el ministro de Seguridad Social, Jesús Otamendiz.

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Los testimonios recogidos por Diario de Cuba describen un sistema con cupos limitados, menús escasos y una demanda que supera la capacidad de los establecimientos. La incorporación de nuevos comensales suele depender de que fallezca alguien que ya posee una plaza.

Eduardo, de 66 años, vive solo y tiene una parálisis parcial en un brazo tras sufrir un accidente cerebrovascular. No accedió a una pensión de retiro porque no acumuló los años laborales exigidos debido a su enfermedad y recibe 1.500 pesos de la Seguridad Social.

El día de la visita oficial, el comedor del Bloque C del Distrito José Martí ofreció arroz, potaje de chícharos y mortadela frita. También distribuyó cubiertos, manteles y pozuelos nuevos para que los usuarios retiraran la comida.

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Más de 883.400 personas integran el registro oficial de vulnerabilidad y extrema pobreza en Cuba.

“El día de la visita nos dieron arroz, potaje de chícharo y mortadella frita, todo bien cocinado, con su grasa, sus especias y una buena cantidad”, recordó Eduardo. “Al otro día nos quitaron los pozuelos nuevos y tuvimos que traer los nuestros. La comida volvió a ser el agua de chícharo con ajo porro y el pegotico de arroz, y desapareció la mortadella”.

Cupos atados a la muerte de los comensales

Un trabajador identificado como Jesús explicó que el comedor donde trabaja atiende a 170 vulnerables y que las solicitudes de ingreso exceden los lugares disponibles. La asistente social de cada zona y la administración del local llevan el registro de los afiliados y de las vacantes.

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“Viene mucha gente por aquí intentando que le den una plaza, y es muy difícil porque no sobra nada”, afirmó. El menú habitual incluye dos raciones de arroz de 100 gramos cada una, o una de 180 gramos, 160 gramos de potaje de chícharos y croqueta cuando hay harina.

A veces se agrega una vianda, generalmente fongo, un tipo de plátano. “Nunca hay proteína”, sostuvo Jesús, quien aseguró que las cantidades aumentaron durante la presencia de Marrero y de Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido Comunista en Santiago de Cuba, pero se redujeron después de su salida.

Cada ración cuesta entre 18 y 26 pesos; si supera ese valor, el Estado subsidia el excedente, una situación que, según el trabajador, casi nunca ocurre. La calidad de la preparación depende además de la disponibilidad de especias y de las condiciones de trabajo de los cocineros.

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En ese comedor, el personal debe comprar la leña necesaria para cocinar. “Un paquete cuesta 500 pesos”, señaló Jesús, quien explicó que los chícharos deben ponerse al fuego desde la madrugada cuando no se cuenta con una olla de presión.

La espera de quienes no consiguen una plaza

Juan Ramón, de 74 años, fue reconocido como vulnerable y recibe la misma pensión mensual de 1.500 pesos, pero lleva más de dos años esperando ser admitido en un comedor del SAF. El hombre presentó una demanda ante el Ministerio de Trabajo por el extravío de su expediente laboral, que le impidió acceder a una jubilación, y dijo que aún no recibió respuesta.

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El personal del comedor adquiere leña a 500 pesos por paquete ante la falta de equipos adecuados para cocinar.

“Ser vulnerable no es una elección, porque no se escoge serlo, es el resultado de cosas que te pasan en la vida”, expresó. Aseguró que el dinero que recibe apenas alcanza para pagar agua, electricidad y el módulo de alimentos cuando se distribuye.

Juan Ramón indicó que en 2026 recibió tres módulos para personas vulnerables. Cada entrega contiene cinco libras de arroz, una cantidad que, según dijo, alcanza para una semana, mientras que la distribución no tiene una frecuencia fija.

El hombre cuestionó el manejo de las plazas vacantes en el comedor próximo a su barrio. Afirmó que murieron varios usuarios sin que se incorporara a nuevos comensales y atribuyó esa situación a posibles irregularidades entre el personal encargado del servicio.

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“Estoy pasando hambre, no tengo nada que perder”, dijo Juan Ramón, mientras aguardaba una respuesta de la trabajadora social sobre su inclusión. Para él, obtener el cupo supondría contar con una comida cotidiana frente a la discontinuidad de los módulos alimentarios.

El Estado comenzó en octubre un experimento para que negocios privados y asociaciones sin ánimo de lucro colaboren en el sostenimiento de los comedores. Un reportaje de Granma sobre una mipyme del Vedado, en La Habana, señaló que la cuota entregada por la Dirección Municipal de Comercio cubre apenas el 10% de las necesidades de sus 12 beneficiarios, una experiencia que el Ministerio de Comercio Interior pretende extender al resto de los locales del SAF en Cuba.

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