La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado nicaragüense por la desaparición forzada del coronel José Ramón Silva Reyes. (Foto: Diario La Prensa)

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El coronel retirado José Ramón Silva Reyes esperó cuatro años dentro de la Embajada de Guatemala en Managua. Había pedido refugio después del triunfo sandinista de julio de 1979 y aguardaba el salvoconducto que le permitiría abandonar Nicaragua.

La propuesta de fuga llegó de manos de otro supuesto asilado político. Aquel hombre decía tener contactos con una red capaz de sacar del país a los refugiados que seguían atrapados en la sede diplomática.

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La salida de la embajada terminó en una desaparición forzada

El hombre que se presentaba como un perseguido aseguraba pertenecer a la antigua Oficina de Seguridad Nacional. Según el testimonio del exteniente Álvaro José Baldizón Avilés, recogido por Diario La Prensa, la Seguridad del Estado lo introdujo en la embajada en 1981.

Durante casi dos años ganó la confianza de Silva Reyes y otros refugiados. La fuga pareció posible cuando algunos antiguos guardias nacionales de menor rango lograron salir de la sede diplomática.

Silva Reyes y otros dos asilados aceptaron partir. Creían que serían trasladados fuera de Nicaragua, pero fueron capturados y desaparecieron al abandonar la representación.

El Ministerio del Interior informó que se habían fugado y que investigaba su paradero. La desaparición ocurrió el 31 de octubre de 1983.

En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado nicaragüense por la desaparición forzada de Silva Reyes. El caso mostró un método repetido en otras operaciones atribuidas al sandinismo: construir una situación creíble, atraer a la víctima y cerrar la trampa.

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Una invitación privada dejó a Bismark Carballo ante las cámaras

El sacerdote Bismark Carballo denunció una maniobra de los servicios de Inteligencia para desacreditar a la Curia Arzobispal en Las Colinas. (Foto: Diario La Prensa)

Bismark Carballo acudió a una casa de Las Colinas, Managua, tras una invitación para almorzar de Maritza Castillo, una mujer que antes le había pedido orientación espiritual.

El sacerdote era director de Radio Católica y portavoz de la Curia Arzobispal. El 11 de agosto de 1982 llegó a la vivienda sin saber que afuera había periodistas y fotógrafos preparados.

Un hombre lo golpeó dentro de la casa y lo obligó a quitarse la ropa. Cuando Carballo salió a la calle, desnudo, los medios oficialistas registraron la escena.

El diario Barricada publicó el episodio bajo el título “Triángulo pasional en Las Colinas”. Carballo denunció que era una operación para desacreditarlo y perjudicar al arzobispo Miguel Obando y Bravo.

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El antiguo agente de Inteligencia Miguel Bolaños afirmó después que Tomás Borge y Lenín Cerna observaron la maniobra desde un vehículo con vidrios oscuros. La difusión de las imágenes provocó protestas de estudiantes católicos y agravó la crisis entre la Iglesia y el Gobierno.

En julio de 2004, Daniel Ortega ofreció disculpas públicas a Carballo por los atropellos sufridos. El sacerdote afirmó años después que antiguos participantes del montaje le habían pedido perdón.

El maletín comprometió al padre Luis Amado Peña

El sacerdote Luis Amado Peña solía pedir aventón para moverse por Managua. Un desconocido le ofreció llevarlo y, durante el trayecto, le pidió entregar un maletín a un hombre que lo esperaba en una acera.

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Cuando Peña se acercó al destinatario, aparecieron policías y cámaras de la televisión sandinista. Los agentes abrieron el maletín y encontraron explosivos.

La escena permitió presentarlo como involucrado en actividades conspirativas contra el Gobierno. El escritor Humberto Belli reconstruyó el caso como una operación organizada por los servicios de Inteligencia.

El padre sostuvo después que había sido víctima de un montaje. El hecho ocurrió en 1984, durante la crisis entre el Gobierno y la Iglesia católica, y las protestas de religiosos fueron seguidas por la expulsión de diez sacerdotes.

Ese mismo año, el obispo venezolano Baltasar Porras nadaba junto a tres sacerdotes en la laguna de Xiloá cuando tres mujeres se desnudaron frente a ellos. Los religiosos se retiraron al sospechar una provocación y, poco después, llegó una patrulla policial.

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Nora Astorga usó el interés de un general para atraerlo a una vivienda

El general Reynaldo Pérez Vega murió en Managua durante un operativo del Frente Sandinista que coordinó la abogada Nora Astorga. (Foto: Diario La Prensa)

El general Reynaldo Pérez Vega, conocido como el Perro, acudió el 8 de marzo de 1978 a una casa de Managua por una invitación de Nora Astorga, una abogada que colaboraba clandestinamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

En la vivienda esperaban escondidos Hilario Sánchez, Walter Ferreti y Raúl Venerio. Los guerrilleros habían permanecido ocultos durante unos dos días.

El plan inicial consistía en secuestrar al militar para negociar un canje por presos políticos. Pérez Vega comenzó a desvestirse cuando los hombres salieron de su escondite, se resistió y murió durante el operativo.

El oficial era cercano a Anastasio Somoza Debayle y uno de los mandos principales de la Guardia Nacional. Estados Unidos rechazó la designación de Astorga como embajadora nicaragüense en Washington en 1984 por su participación en el asesinato.

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Nora Astorga, participó en el secuestro de un general. (Foto: Diario La Prensa)

Una antigua pareja llevó al comandante Bravo a una emboscada

Pablo Emilio Salazar, llamado comandante Bravo, sobrevivió a la caída de la Guardia Nacional. Tras pasar por Miami, volvió a Centroamérica para reorganizar a antiguos militares somocistas.

Su antigua pareja, Miriam Bar berena, fue utilizada para citarlo en una vivienda de Tegucigalpa. La reconstrucción sostiene que ella había sido detenida en Managua y obligada a colaborar mediante amenazas y ofrecimientos económicos.

Salazar llegó al aeropuerto de Toncontín con un maletín que contenía unos USD 200,000, destinados presuntamente a antiguos guardias nacionales refugiados en Honduras. En la vivienda encontró a sus ejecutores.

La investigación atribuyó la operación a un grupo argentino encabezado por Enrique Gorriarán Merlo, integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo. El cadáver de Salazar fue hallado oculto debajo de una cama.

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El comandante Bravo murió en octubre de 1979. La investigación de Diario La Prensa vinculó el crimen con una operación clandestina relacionada con los servicios sandinistas, aunque no estableció de forma documental la cadena completa de mando.

El exmilitar somocista Pablo Emilio Salazar murió en una emboscada en Tegucigalpa ejecutada por un grupo guerrillero argentino. (Foto: Diario La Prensa)

Jorge Salazar fue citado para recibir armas en El Crucero

El empresario Jorge Salazar Argüello llegó a una gasolinera de El Crucero convencido de que participaría en una entrega clandestina de armas. El encuentro había sido organizado con ayuda de Néstor Moncada Lau.

Salazar presidía la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua y era vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Sus críticas al Gobierno lo habían convertido en una figura de la oposición empresarial.

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Una patrulla del Ministerio del Interior abrió fuego cuando llegó al punto acordado y lo mató el 17 de noviembre de 1980. La versión oficial sostuvo que participaba en una conspiración contrarrevolucionaria y que murió durante un enfrentamiento.

Karla Salazar, hija del empresario, rechazó esa explicación y denunció que las armas atribuidas a su padre habían sido colocadas para justificar el asesinato. Moncada Lau recibió después entrenamiento de Inteligencia en Cuba y se convirtió en un operador del entorno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Una patrulla del Ministerio del Interior mató al dirigente empresarial Jorge Salazar Argüello en una gasolinera de El Crucero. (Foto: Diario La Prensa)

Un periodista falso detonó una bomba durante una conferencia de Edén Pastora

Un hombre que decía llamarse Per Anker Hansen se mezcló con los reporteros que cubrían una conferencia de Edén Pastora. Llevaba una cámara fotográfica y se presentaba como periodista danés.

La reunión se realizó el 30 de mayo de 1984 en La Penca, cerca de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Pastora había roto con el FSLN y dirigía una organización armada contra el Gobierno.

El supuesto periodista detonó un artefacto explosivo durante la conferencia. Pastora sobrevivió, pero hubo muertos y heridos, incluidos reporteros que asistían a la actividad.

Las investigaciones posteriores identificaron al atacante como Roberto Vital Gaguine, un argentino vinculado con organizaciones revolucionarias clandestinas. Las pesquisas señalaron posibles nexos con estructuras de Inteligencia sandinistas, aunque la autoría intelectual siguió bajo controversia.

La coartada sobre Julio Iglesias precedió el asesinato de Somoza

El comando que asesinó a Anastasio Somoza Debayle en Paraguay utilizó identidades falsas y actividades comerciales aparentes. Una de las coberturas aludía a una gestión para conseguir alojamiento al cantante español Julio Iglesias.

El grupo estaba dirigido por Gorriarán Merlo y siguió durante semanas los recorridos del exdictador, exiliado en Asunción bajo la protección del gobierno de Alfredo Stroessner.

El 17 de septiembre de 1980, los atacantes dispararon armas automáticas y un lanzacohetes contra el vehículo blindado de Somoza. Murieron también su conductor y un acompañante.

Un grupo armado asesinó al exdictador Anastasio Somoza Debayle en Asunción tras una vigilancia encubierta de varias semanas. (Foto: Diario La Prensa)

Gorriarán Merlo reconoció su participación en la Operación Reptil. Distintas investigaciones mencionaron vínculos con estructuras políticas o de Inteligencia sandinistas, aunque la ejecución directa correspondió al comando argentino.

Baldizón murió después de revelar secretos del Ministerio del Interior

Baldizón desertó en julio de 1985 y cruzó a Honduras con documentos sobre torturas y ejecuciones investigadas por su oficina. En febrero de 1986, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó parte de sus revelaciones.

Entre ellas estaba la acusación de que Tomás Borge ordenó ejecutar a ocho prisioneros que se rindieron durante un motín en la cárcel de la Zona Franca. También aportó información sobre el montaje contra Carballo.

El 19 de junio de 1988, Baldizón fue hallado muerto en la habitación donde vivía en Los Ángeles. El certificado de defunción atribuyó el fallecimiento a un derrame cerebral.

Su familia sospechó que había sido envenenado. Rosana Baldizón relató que la noche anterior había cenado en un restaurante de comida colombiana y nicaragüense que abrió de forma repentina y cerró poco después.