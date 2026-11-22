Investigan a Gérard Depardieu y Michel Houellebecq por una denuncia de violación grupal

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La policía francesa investiga al actor Gérard Depardieu y al escritor Michel Houellebecq por un caso de violación grupal y agresiones sexuales a raíz de la denuncia presentada el año pasado por una actriz, por hechos ocurridos durante un rodaje en 2018.

Estas acusaciones, reveladas por el medio de investigación Mediapart y confirmadas por fuentes cercanas al caso, trascendieron después de que a principios de semana el famoso intérprete francés, de 77 años, renunciara a apelar en un juicio por agredir sexualmente a dos mujeres en otro rodaje, asumiendo la condena.

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El actor, mundialmente conocido por Cyrano de Bergerac y que cuenta con más de 200 películas y series de televisión en su haber, espera conocer la próxima semana si será juzgado por violación a otra actriz.

El nuevo caso concierne a una denuncia presentada en mayo de 2025 contra Depardieu y Houellebecq, de 70 años, y el director de la película, Guillaume Nicloux, de 60 años, durante el rodaje de la cual presuntamente tuvieron lugar los hechos, según una fuente cercana.

Gérard Depardieu y Michel Houellebecq en la película 'Thalasso'

Las pesquisas están en manos de la policía judicial de París, añadió otra fuente.

“Se ha abierto una investigación judicial por denuncia con constitución de parte civil por hechos de naturaleza sexual y continúa”, confirmó el viernes por la noche a la AFP la fiscalía de París.

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Los hechos denunciados se remontan al 11 de diciembre de 2018, durante el rodaje de Thalasso, donde Depardieu y Houellebecq se interpretan a ellos mismos en un centro de talasoterapia.

Mediapart publicó elementos de la denuncia, confirmados a la AFP por una fuente cercana al caso.

Según este medio, una actriz y bailarina, de origen eslavo, denuncia una violación grupal y agresiones sexuales que tuvieron lugar el 11 de diciembre de 2018 en Cabourg, en Normandía, en el norte de Francia, durante el rodaje de una escena de Thalasso.

Concretamente, Depardieu está acusado de violación y agresiones sexuales en grupo, y Houellebecq de agresiones sexuales y de complicidad en violación grupal.

Guillaume Nicloux, el director de la película, también fue denunciado

Nicloux, por su parte, está acusado de complicidad en violación y agresiones sexuales en grupo y por la grabación de imágenes de carácter sexual que atentan contra la intimidad.

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“Por la fuerza” y “por sorpresa”

Alexandra (nombre modificado) asegura que Depardieu la penetró “por la fuerza” y “por sorpresa” con sus dedos, mientras Houellebecq le “bloqueaba el cuerpo”.

La actriz, que entonces tenía 32 años, afirma haber “rechazado violentamente” a Depardieu con su pierna en dos ocasiones, pero que él habría insistido, “introduciendo de nuevo su dedo” y “efectuando movimientos”.

La denunciante también acusa a Houellebecq de haberle practicado un cunnilingus sin su consentimiento.

El actor francés Gérard Depardieu, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Una de las abogadas de la actriz, Carine Durrieu Diebolt, contactada por la AFP, no quiso pronunciarse. Los abogados de Depardieu, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, no respondieron. Y Houellebecq, contactado a través de su editorial, tampoco quiso responder.

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Depardieu, uno de los actores más conocidos del cine francés, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, como parte de la reacción de la industria audiovisual francesa al movimiento #MeToo.

Houellebecq, que saltó a la fama por Las partículas elementales a finales de los años 1990 y ganó el prestigioso premio Goncourt en 2010 por El mapa y el territorio, es uno de los escritores franceses más conocidos a nivel internacional, y también uno de los más polémicos.

Fuente: AFP