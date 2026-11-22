La Secretaría de Energía anunció rebajas en la mayoría de los combustibles que entrarán en vigencia este lunes 23 de noviembre en Honduras. (FOTO: La Prensa)

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La Secretaría de Energía de Honduras (SEN) anunció una nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia este lunes 23 de noviembre de 2026, con rebajas en la mayoría de los derivados del petróleo en las estaciones de servicio del país.

La actualización contempla disminuciones en las gasolinas súper y regular, el diésel, el kerosene y el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular, mientras que el GLP doméstico mantendrá su precio gracias al apoyo económico temporal otorgado por el Poder Ejecutivo.

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El ajuste más significativo corresponde al kerosene, que experimentará una reducción aproximada de 22 centavos de dólar por galón en Tegucigalpa y 21 centavos en San Pedro Sula.

La gasolina súper también tendrá una disminución de alrededor de 20 centavos de dólar por galón en ambas ciudades, mientras que la regular bajará cerca de 20 centavos en la capital y 19 centavos en la ciudad industrial.

En el caso del diésel, las reducciones serán menores: aproximadamente tres centavos de dólar en Tegucigalpa y siete centavos en San Pedro Sula. El GLP vehicular tendrá una rebaja cercana a tres centavos en ambas ciudades.

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La gasolina súper tendrá una reducción aproximada de 20 centavos de dólar por galón en Tegucigalpa y San Pedro Sula. (FOTO: El Heraldo)

Las autoridades explicaron que las variaciones responden al comportamiento del mercado internacional de los derivados del petróleo y a los cambios en los costos de importación y distribución.

<b>Precios de los combustibles en Tegucigalpa</b>

En la capital hondureña, los nuevos precios por galón serán los siguientes:

Gasolina súper: US$5.12, con una rebaja aproximada de US$0.20.

Gasolina regular: US$4.58, con una rebaja aproximada de US$0.20.

Diésel: US$5.69, con una rebaja aproximada de US$0.03.

Kerosene: US$5.25, con una rebaja aproximada de US$0.22.

GLP doméstico: mantiene su precio equivalente a US$9.30, con un apoyo temporal de aproximadamente US$3.48.

GLP vehicular: US$2.35, con una rebaja aproximada de US$0.03.

El kerosene encabeza las reducciones en Tegucigalpa, seguido por las gasolinas súper y regular. El diésel, por su parte, presenta una disminución menor en comparación con los demás derivados.

El kerosene registra la mayor disminución de la semana, con una rebaja de aproximadamente 22 centavos de dólar por galón en la capital. (FOTO: La Tribuna)

<b>Precios de los combustibles en San Pedro Sula</b>

En San Pedro Sula, los precios por galón quedarán establecidos de la siguiente manera:

Gasolina súper: US$4.93, con una rebaja aproximada de US$0.20.

Gasolina regular: US$4.38, con una rebaja aproximada de US$0.19.

Diésel: US$5.49, con una rebaja aproximada de US$0.07.

Kerosene: US$5.05, con una rebaja aproximada de US$0.21.

GLP doméstico: mantiene su precio equivalente a US$8.51, con un apoyo temporal de aproximadamente US$3.39.

GLP vehicular: US$2.20, con una rebaja aproximada de US$0.03.

La ciudad industrial también registra reducciones en todos los combustibles de uso vehicular, aunque los precios continúan siendo diferentes a los establecidos para Tegucigalpa.

A diferencia de los demás derivados del petróleo, el GLP doméstico no tendrá variaciones durante la nueva semana, debido al mecanismo de apoyo económico temporal que mantiene el Gobierno.

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El diésel también registra reducciones en ambas ciudades, aunque sus rebajas son menores que las anunciadas para las gasolinas y el kerosene. (FOTO: La Prensa)

Este respaldo representa aproximadamente US$3.48 en Tegucigalpa y US$3.39 en San Pedro Sula, de acuerdo con los valores convertidos.

El diésel también continúa bajo un mecanismo de estabilización, aunque en esta actualización registra una reducción en ambas ciudades.

Los nuevos precios estarán vigentes desde el lunes 23 de noviembre y deberán ser aplicados en las estaciones de servicio a nivel nacional.