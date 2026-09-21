Tres militares surcoreanos resultaron heridos por una explosión de causa desconocida en la zona desmilitarizada con Corea del Norte (REUTERS)

Guardar

Tres militares surcoreanos resultaron heridos este lunes por una explosión de causa desconocida durante una operación en las inmediaciones de la frontera con Corea del Norte, dentro de la zona desmilitarizada (DMZ), una de las áreas fronterizas con mayor presencia de minas del mundo, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS).

Dos de los militares heridos fueron evacuados en helicóptero, mientras que un tercero debía ser trasladado por carretera antes de recibir asistencia aérea, según precisó el JCS en un comunicado. Las autoridades militares surcoreanas no informaron de inmediato la gravedad de las lesiones.

PUBLICIDAD

Los tres militares “resultaron heridos por una explosión de causa desconocida mientras realizaban una operación en un lugar al sur de la Línea de Demarcación Militar (MDL)”, indicó el Estado Mayor Conjunto.

Por el momento, el Ejército surcoreano no determinó si la explosión fue provocada por una mina norcoreana, una mina surcoreana u otro artefacto explosivo. El incidente ocurrió al sur de la MDL, dentro de la DMZ, una franja que separa a las dos Coreas desde el armisticio de 1953 que puso fin a los combates de la Guerra de Corea.

La zona desmilitarizada se extiende a lo largo de unos 248 kilómetros y tiene aproximadamente cuatro kilómetros de ancho. Aunque su denominación establece que se trata de un área desmilitarizada, sus límites norte y sur cuentan con fuertes instalaciones militares y permanecen cubiertos por minas terrestres y otros obstáculos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con datos militares citados por la agencia surcoreana Yonhap, se estima que existen alrededor de 800.000 minas enterradas en la zona. Muchas fueron colocadas durante la Guerra de Corea, aunque la instalación de minas continuó durante los últimos años.

La zona desmilitarizada se extiende a lo largo de unos 248 kilómetros y tiene aproximadamente cuatro kilómetros de ancho. Aunque su denominación establece que se trata de un área desmilitarizada, sus límites norte y sur cuentan con fuertes instalaciones militares y permanecen cubiertos por minas terrestres y otros obstáculos (REUTERS)

La presencia de minas aumentó con las medidas adoptadas por Corea del Norte desde 2024, después de que el líder del régimen norcoreano, Kim Jong Un, designara a Corea del Sur como su “principal enemigo”. Desde entonces, las fuerzas norcoreanas colocaron minas y construyeron barreras antitanque a lo largo de la frontera, como parte de las acciones destinadas a cerrar de forma permanente el paso entre ambos países.

PUBLICIDAD

El Ejército surcoreano informó con anterioridad que varios militares norcoreanos murieron o resultaron heridos por explosiones accidentales de minas durante esas tareas en la frontera.

Los incidentes con minas terrestres también provocaron episodios de tensión entre Seúl y Pyongyang. En 2015, dos soldados surcoreanos resultaron gravemente heridos cuando una mina explotó en el sector sur de la DMZ. Uno de ellos perdió ambas piernas.

En aquella oportunidad, Corea del Sur concluyó que militares norcoreanos habían cruzado la Línea de Demarcación Militar para colocar las minas, una acusación que Pyongyang rechazó.

El episodio de 2015 llevó a Seúl a reanudar las transmisiones de propaganda mediante altavoces instalados en la frontera dirigidas hacia Corea del Norte, una medida que incrementó la tensión entre los dos países.

PUBLICIDAD

El nuevo incidente se produce mientras el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, insiste en la necesidad de establecer un diálogo con Pyongyang sin condiciones previas. Sus llamados todavía no recibieron una respuesta positiva por parte de las autoridades norcoreanas.

(Con información de AFP)