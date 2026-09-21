Día del Estudiante: por qué se celebra el 21 de septiembre en Argentina

El Día del Estudiante se celebra el 21 de septiembre en Argentina y coincide con el inicio convencional de la primavera (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 21 de septiembre reúne dos fechas de gran convocatoria entre los jóvenes: el inicio convencional de la primavera y el Día del Estudiante en Argentina. Aunque suele asociarse con reuniones en plazas, parques y espacios recreativos, la efeméride tiene un origen histórico vinculado con la educación pública y con la figura de Domingo Faustino Sarmiento.

La celebración no es un feriado nacional y está destinada únicamente a las personas escolarizadas. Comprende a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y universitario. De este modo, los alumnos suelen participar de festejos y encuentros al aire libre.

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Por qué se celebra el Día del Estudiante el 21 de septiembre

El Día del Estudiante se celebra el 21 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Ese día de 1888, sus restos llegaron a Buenos Aires desde Asunción, Paraguay, donde el expresidente había muerto el 11 de septiembre. A partir de esa fecha, los estudiantes comenzaron a realizar homenajes en su memoria, según consigna el portal oficial del Gobierno de la Nación Argentina.

La iniciativa de establecer la conmemoración surgió en 1902 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El impulsor fue Salvador Debenedetti, entonces vinculado a la representación estudiantil de esa casa de estudios. La propuesta contemplaba actos en homenaje a Sarmiento, con lecturas de fragmentos de sus discursos y escritos sobre enseñanza, de acuerdo con los registros históricos de la Universidad Nacional de Cuyo.

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La fecha del Día del Estudiante homenajea a Domingo Faustino Sarmiento por la llegada de sus restos a Buenos Aires en 1888 desde Asunción

Con el paso de los años, la tradición se extendió a otras instituciones y niveles educativos. Así, el 21 de septiembre pasó a ocupar un lugar propio en el calendario escolar, especialmente entre los alumnos de secundaria, que suelen organizar encuentros al aire libre.

Por qué se homenajea a Domingo Faustino Sarmiento hoy

La fecha recuerda a Sarmiento por su influencia en la expansión del sistema educativo argentino durante el siglo XIX. Fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874 y promovió la apertura de escuelas, la formación docente y la ampliación de la matrícula escolar.

Durante su presidencia se crearon numerosas instituciones educativas y se desarrollaron políticas destinadas a incorporar a más niños a la enseñanza. Las cifras históricas difundidas sobre ese período indican que la población escolar pasó de cerca de 30.000 a 110.000 alumnos, en un contexto de crecimiento de la red pública.

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El Día del Estudiante se incorporó al calendario escolar con actos, lecturas y encuentros que luego se extendieron a otras instituciones educativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sarmiento también impulsó la llegada de maestras y maestros formados en el exterior, en especial desde Estados Unidos, para desarrollar escuelas normales y fortalecer la capacitación de docentes. Su gestión incluyó la creación de la Biblioteca Nacional de Maestros, una institución que conserva materiales vinculados con la historia de la educación y la tarea pedagógica.

La Ley 1420, que estableció la educación común, gratuita y obligatoria, fue sancionada en 1884, 10 años después de que Sarmiento dejara la Presidencia. Aunque no fue promulgada durante su mandato, su ideario y sus políticas educativas influyeron en el debate que llevó a esa norma.

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El homenaje del 21 de septiembre se complementa con otra efeméride dedicada al sanjuanino. Cada 11 de septiembre, aniversario de su muerte, se celebra el Día del Maestro. Ambas fechas mantienen vigente el debate sobre el valor de la educación y el trabajo cotidiano en las aulas.

Frases para enviar por Whatsapp en el Día del Estudiante

Durante la presidencia de Sarmiento, la población escolar pasó de cerca de 30.000 a 110.000 alumnos en un contexto de crecimiento de la red pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Estudiante suele ser una oportunidad para saludar a compañeros, amigos, familiares y docentes. Estas son algunas frases breves para compartir por WhatsApp:

¡Feliz Día del Estudiante! Que nunca falten las ganas de aprender y cumplir proyectos.

“Aprender también es animarse a hacer preguntas y buscar nuevas respuestas”.

“Que este 21 de septiembre encuentre a cada estudiante acompañado en su camino de formación”.

Feliz Día del Estudiante para quienes sostienen sus metas con esfuerzo todos los días.

“Estudiar es construir herramientas para elegir el propio futuro”.

“Que la primavera traiga descanso, encuentros y energía para encarar lo que viene”.

Hoy se celebra a quienes hacen de cada aula un lugar de intercambio y aprendizaje.

“Feliz día para todos los que estudian, enseñan y acompañan ese recorrido”.

“Cada materia aprobada, cada duda y cada esfuerzo forman parte del camino”.

“Disfrutá el día, compartí con tus compañeros y guardá fuerzas para el cierre del ciclo lectivo”.