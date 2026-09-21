De “niño prodigio” de la Bundesliga al escándalo por su edad real: la caída de Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko rompió récords de precocidad en Borussia Dortmund y pasó de joya del fútbol europeo a quedar marcado por un escándalo sobre su edad (REUTERS/David Klein)

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Youssoufa Moukoko es un delantero alemán, nacido en Yaundé, Camerún, que actualmente juega en el FC Copenhague de Dinamarca. Sin embargo, años atrás supo ser uno de los jugadores más seguidos por su paso en el Borussia Dortmund y su convocatoria al Mundial de Qatar 2022. Su carrera había empezado bajo una expectativa poco habitual para un futbolista de su edad, pero su presente quedó alejado de la proyección que anticipaban.

En 2020 ocupó portadas por sus cifras goleadoras en las categorías formativas. Con apenas 15 años, acumulaba más de 140 goles en menos de 90 partidos juveniles, incluso compitiendo contra rivales mayores. Su capacidad de anotación, sumada a los récords de precocidad que luego alcanzó en la Bundesliga y en la Champions League, le valió el rótulo de “niño prodigio” del fútbol europeo.

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El jugador nacionalizado alemán jugó con Haaland y se convirtió en el goleador más joven de la Bundesliga (REUTERS/Leon Kuegeler)

Su historia volvió a quedar bajo escrutinio a fines de 2024, cuando una investigación periodística y declaraciones atribuidas a su supuesto papá Joseph Moukoko pusieron en duda su edad, su identidad y la filiación registrada en sus documentos. El Borussia Dortmund sostuvo que la documentación oficial alemana del jugador continúa vigente, mientras el caso abrió interrogantes sobre la trayectoria de una de las promesas más seguidas de la última década.

Un jugador engañado y preso de su pasado

Las dudas sobre su edad no son nuevas. Ya durante su etapa en las inferiores del Borussia Dortmund, su dominio ante rivales más grandes alimentó cuestionamientos. Según documentos oficiales nació el 20 de noviembre de 2004 en Yaundé, Camerún. Muy joven llegó al viejo continente, pero antes su supuesto papá, Joseph Moukoko, realizó los papeles: “Justo después de su nacimiento, lo registré en el consulado alemán en Yaundé. Tiene un certificado de nacimiento alemán”.

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Moukoko sumó 141 goles y 27 asistencias en 88 partidos juveniles y se convirtió en una figura excepcional de las inferiores del Borussia Dortmund

Conocido por sus cualidades goleadoras y la gran diferencia que marcaba, tomó otra dimensión en diciembre de 2024, a partir de una investigación de Bild y de un documental emitido por la cadena alemana ProSieben, su padre declaró bajo juramento que no era el biológico y que tampoco lo era Marie Moukoko, su esposa. Según los documentos citados por el diario alemán, afirmaron que el jugador no nació en 2004, sino el 19 de julio de 2000.

La versión atribuye a Joseph Moukoko la admisión de que obtuvo un certificado de nacimiento falso en Camerún y gestionó documentación para presentarlo como su hijo. “Lo hicimos para que tuviera mejores oportunidades en el fútbol europeo”, afirmó, de acuerdo con el documental de ProSieben. Si esa versión fuera confirmada, el delantero tendría cuatro años más que la edad consignada en sus documentos oficiales.

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Youssoufa Moukoko debutó en la Bundesliga con 16 años y estableció el récord como el debutante más joven del torneo (Uwe Anspach/dpa via AP)

La investigación de Bild añadió que no encontró un registro de nacimiento de Moukoko en 2004 en Camerún, aunque sí localizó datos de un Youssoufa Mohamadou nacido en 2000 y registrado como hijo de Ousman Mohamadou, un taxista de Yaundé. Esa información abrió interrogantes sobre sus participaciones en torneos juveniles, entre ellos la Bundesliga Sub 17 que ganó con el Dortmund en 2018 y la Eurocopa Sub 21 que Alemania conquistó en 2021.

Youssoufa Moukoko fue convocado al Mundial 2022 y disputó unos minutos con apenas 18 años (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El Borussia Dortmund rechazó que las acusaciones modificaran su postura. El club sostuvo que las autorizaciones deportivas y las licencias del jugador se basaron en documentos de identidad y certificados de nacimiento emitidos por autoridades alemanas, que continúan vigentes. “Los padres biológicos y la fecha de nacimiento se derivan de documentos de identificación oficiales y certificados de nacimiento emitidos por una autoridad alemana”, señaló la entidad en un comunicado citado por Sky Alemania.

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La controversia coincidió con un período de retroceso deportivo. Moukoko había perdido espacio en el primer equipo y en la temporada 2024-25 fue cedido al Niza de Francia, donde no logró consolidarse. Más tarde, el club alemán lo transfirió al FC Copenhague por cerca de cinco millones de euros, una cifra menor a la valoración de 30 millones que llegó a tener durante su etapa como una de las promesas más cotizadas de Europa.

Con pocos minutos en Alemania, el Borussia Dortmund lo cedió al Niza de Francia, donde pasó sin pena ni gloria (REUTERS/Manon Cruz)

El traspaso a Dinamarca no fue presentado oficialmente como una consecuencia de la investigación sobre su edad. Ya como futbolista del Copenhague, Moukoko habló de la repercusión personal del caso: “Lloré y pensé: ‘¿Cómo voy a salir de esto?’”, declaró a la televisión danesa TV2.

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Los récords que había roto Youssoufa Moukoko en su etapa juvenil

Antes de debutar como profesional, Youssoufa Moukoko ya se había convertido en una excepción en las inferiores del Borussia Dortmund. Jugó en la Sub 17 a los 13 años y dio el salto a la Sub 19 con 14. En sus primeros años en el club registró 141 goles y 27 asistencias en 88 partidos juveniles, según datos de la Bundesliga.

Una investigación de Bild y un documental de ProSieben pusieron en duda la edad, la identidad y la filiación de Youssoufa Moukoko a fines de 2024 (AFP)

También dejó su marca en la UEFA Youth League. Debutó el 17 de septiembre de 2019 contra Barcelona, con 14 años, como el jugador más joven en disputar el torneo. El 23 de octubre anotó ante Inter de Milán y pasó a ser el goleador más precoz de la competencia.

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El 21 de noviembre de 2020, un día después de cumplir 16 años según la documentación oficial, ingresó ante Hertha Berlín y fue el debutante más joven de la historia de la Bundesliga. El 18 de diciembre marcó contra Union Berlín, con 16 años y 28 días, y estableció el récord como el goleador más joven del certamen.

El 8 de diciembre de ese año debutó en la UEFA Champions League ante Zenit de San Petersburgo. Entonces, con 16 años y 18 días, se convirtió en el futbolista más joven en jugar el torneo. Dos años más tarde, debutó con la selección mayor de Alemania ante Omán y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Qatar 2022. Ingresó ante Japón el 23 de noviembre, con 18 años y tres días.

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