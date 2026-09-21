Sífilis en jóvenes: los diagnósticos crecieron casi un 25% entre 2024 y 2025

Los diagnósticos de sífilis entre personas de 20 y 29 años aumentaron un 24,6% entre 2024 y 2025 en centros de salud sexual de Buenos Aires y Rosario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los diagnósticos de sífilis entre personas de 20 y 29 años atendidas en centros comunitarios de salud sexual de Buenos Aires y Rosario aumentaron un 24,6% entre 2024 y 2025, según datos preliminares de AHF Argentina. La organización advirtió sobre la necesidad de ampliar el acceso a información, testeo y métodos de prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), con foco en la población joven.

El relevamiento, realizado en los Centros Comunitarios de Salud Sexual de AHF Argentina, indicó que durante 2025 las personas de entre 20 y 29 años reunieron el 48% de los diagnósticos de sífilis detectados en las dos sedes.

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Dentro de esa franja etaria, los diagnósticos crecieron un 27,4% entre quienes tenían de 20 a 24 años y un 22% en el grupo de 25 a 29. El estudio completo será presentado en octubre, informó la organización.

AHF Argentina lanzó la campaña #ForremosLaPrimavera por el Día de la Primavera con actividades informativas y distribución gratuita de preservativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 20 ITS requieren prevención y controles

La sífilis es una de las más de 20 infecciones de transmisión sexual conocidas. Entre las más frecuentes también se encuentran el VIH, la gonorrea, la clamidia, el herpes, las hepatitis virales y el virus del papiloma humano (VPH).

Estas infecciones pueden transmitirse durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Algunas no provocan síntomas, por lo que una persona puede tener una ITS sin advertirlo. Además, haber atravesado una infección no garantiza inmunidad ante una nueva exposición, como ocurre con la sífilis.

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Los datos difundidos por AHF Argentina se limitan a los diagnósticos registrados en sus centros de Buenos Aires y Rosario, pero la entidad los vincula con la necesidad de reforzar las estrategias de salud sexual destinadas a adolescentes y jóvenes.

Las ITS pueden transmitirse en relaciones sexuales vaginales, anales u orales, y algunas no presentan síntomas, por lo que pueden pasar inadvertidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

AHF Argentina impulsa una campaña por el uso del preservativo

En el marco del Día de la Primavera, la organización lanzó una nueva edición de #ForremosLaPrimavera, una campaña de concientización que incluye actividades informativas y distribución gratuita de preservativos.

El preservativo reduce el riesgo de transmisión de ITS cuando se utiliza de forma correcta desde el inicio hasta el final de la relación sexual. La herramienta no elimina por completo el riesgo en todas las infecciones, en particular aquellas que pueden transmitirse por contacto de piel con piel, pero sigue siendo uno de los métodos de prevención más accesibles.

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“En muchos casos el acceso al preservativo es una barrera ya que no está disponible en todos lados. Sin embargo, cabe recordar que en Argentina el acceso es gratuito por ley y tanto las obras sociales como las prepagas deben cubrir su costo”, afirmó Natalia Haag, directora de Prevención y Testeo de AHF Argentina.

La sífilis integra un grupo de más de 20 infecciones de transmisión sexual que también incluye VIH, gonorrea, clamidia, herpes, hepatitis virales y VPH. (Freepik)

La información y el testeo son parte de la prevención

Haag sostuvo que las políticas de prevención deben incluir información confiable, acceso a preservativos y espacios de testeo. “Es importante que los jóvenes accedan a información confiable y tengan las herramientas necesarias para llevar adelante su vida sexual de forma segura y, a la vez, sin miedos ni tabúes”, señaló.

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La vocera también planteó la necesidad de coordinación entre los sectores público y privado para promover instancias de educación sobre salud sexual y reproductiva.

Desde el inicio de la vida sexual, cualquier persona puede estar expuesta a una ITS, sin distinción de orientación sexual o identidad de género. La campaña de AHF Argentina apunta a acercar información y recursos de prevención, especialmente a las poblaciones jóvenes.