El presidente del ACA, con Infobae: “Argentina va a tener nuevamente la Fórmula 1”

Declaraciones de César Carman sobre el posible retorno de la Fórmula 1

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“Esta es tu casa”, le dice César Carman a Infobae con la amabilidad que lo distingue en su despacho del octavo piso de la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), entidad que preside desde hace dos años. Es la tercera generación a cargo de la entidad madre del automovilismo nacional y desde su asunción hizo mucho por el deporte, siguiendo la línea de su padre y su abuelo, ambos homónimos suyos. En el mano a mano con este medio analizó varios temas, pero hay uno que sobresale: el regreso de la Fórmula 1 al país. También se refirió a otro esperado retorno y es el del Campeonato Mundial de Rally (WRC) y el fuerte apoyo que tiene del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, luego del Congreso Americano llevado a cabo días atrás en Buenos Aires.

Ante la consulta sobre la vuelta de la F1, respondió que “tenemos que tener paciencia, pero vamos a tener Fórmula 1. Estoy muy confiado en que la Argentina va a tener nuevamente Fórmula 1”. Respecto de la fecha para repatriar a la Máxima, aclaró que “esa es la pregunta del millón. Ojalá sea más temprano que tarde, pero sea cuando sea, ‘28, ‘29, ‘30, recuperar la F1 por muchos años es un logro de los argentinos. Somos merecedores de conseguirlo. La historia nuestra marca que nos merecemos volver a tener F1”. En tanto que destacó la presencia de un piloto argentino como Franco Colapinto: “Va a ser un show digno de verse”.

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El escenario designado para la esperada vuelta es el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, que atraviesa su reforma estructural más fuerte en sus 74 años de historia. Los trabajos están al 60 por ciento del total planificado, según informó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un video publicado en las últimas horas. Se completó la edificación de los nuevos boxes que tendrán 32 garajes. En las imágenes también se ve la traza de las dos rectas que conectarán a la horquilla larga, que será el circuito de unos 4,9 kilómetros para la F1, mientras que el que usará el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad (MotoGP, Moto2 y Moto3) del 9 al 11 de abril de 2027 será de 4,3 kilómetros.

Avance de las obras de remodelación en el Autódromo de Buenos Aires (Crédito: DeportesBA)

Para que el escenario del Hermanos Gálvez sea aprobado para recibir a la F1 deberá cumplir con las condiciones de Grado 1 de la FIA. Acerca de la visita de los inspectores de la entidad rectora, Carman adelantó que “la FIA va a venir cuando esté terminado. Ahí hacen la inspección final, que calculo será en marzo o abril. Si ya está todo definido y si ya tiene todo listo, es homologación Grado 1”.

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En condiciones normales, Argentina deberá esperar a que se abra un casillero en el calendario de la F1 que hoy tiene 24 fechas. Los actuales contratos están vigentes con las 24 sedes y por eso nuestro país no apareció en el venidero ejercicio, algo que era esperable. Lo propio sería para 2028, ya que recién ese año se vencerán los vínculos de México (podría renovar), Singapur y Portugal. Aunque la llave para adelantar el regreso está en el conflicto que se vive en Medio Oriente, que llevó a la cancelación del GP de Arabia Saudita, mudar el de Bahréin a Malasia y la noticia inminente de los traslados también de Qatar y Abu Dhabi a escenarios europeos como Portimao e Imola, que son los que suenan para albergar esas citas. El WRC dio de baja su cierre en Arabia Saudita y lo pasó a Cerdeña, Italia. En caso de que el panorama global continúe, Buenos Aires sería uno de los países en condiciones de recibir a la F1 en 2027, siempre y cuando el Autódromo esté apto y también se logre reunir la inversión para pagar el canon anual que oscilaría en 40 millones de dólares en un contrato a cinco años o ver la alternativa contractual al ser un reemplazo de evento.

Por otro lado, hay un campeonato que es muy cercano a los afectos de los argentinos y en especial a los cordobeses, que es el Rally Mundial, ausente desde 2019. Carman también es optimista y hasta le puso fecha para ese esperado regreso: “2028”, afirmó. La sede será Córdoba, la meca de la especialidad en nuestro país. “Es una movilización impresionante de gente, que además es todo el programa, irse, instalarse con la carpa, con la parrilla al lado y ver pasar los autos. El público argentino es muy querido por los pilotos”, aseveró.

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César Carman le puso fecha al retorno del Mundial de Rally a Argentina

La mencionada provincia avanzó en las negociaciones y el gobernador Martín Llaryora se reunió con Ben Sulayem y también los responsables de Cosmobilis, el promotor del WRC. Al respecto, Carman contó que “hay un compromiso también ahí del gobernador. Martín tuvo una reunión también con el presidente Mohammed y fue muy positiva. Hay que recordar que Ben Sulayem corrió en Córdoba y tiene un cariño muy especial”.

Argentina fue sede del certamen ecuménico de los derrapes desde 1980 y tuvo 39 ediciones. Se convirtió en un clásico y, salvo en tres ediciones que se disputó en Tucumán (1980 y 1992) y otra en Bariloche (1983), el resto siempre tuvo a Córdoba como epicentro. “Yo soy muy optimista con el Rally. Creo que la primera buena noticia que vamos a tener va a ser el Rally”.

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Para poder avanzar en estas negociaciones, la política es clave y en el mencionado congreso de la FIA, Ben Sulayem ratificó su apoyo a Argentina para poder recuperar estos eventos. Del cónclave internacional llevado a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre, Carman reveló que “fue sumamente positivo. Tiramos toda la carne en el asador para vender lo mejor de Argentina, y creo que (Ben Sulayem) se llevó esa impresión. No solo él, sino toda la FIA”.

César Carman habla sobre el respaldo de Mohammed Ben Sulayem a Argentina

Nuestro país fue sede del Congreso Americano que hace 30 años se llevó cabo también en Buenos Aires y tuvo como anfitrión al padre de Carman. El balance fue aprobado y César reveló por qué el ACA y Argentina cuentan con una ayuda muy fuerte para poder plasmar eventos internacionales. “Vinieron casi sesenta funcionarios de la FIA, cuarenta y dos automóviles clubes. Fue un evento internacional de mucha altura. No solo fue toda América, sino que además vino el presidente de la región, de casi todas las regiones. Estuvimos a la altura de las circunstancias y, por lo que me dijeron todos, se llevaron la más grata de las impresiones y nosotros nos llevamos algo muy importante: el compromiso personal del presidente de la FIA de que él va a trabajar con nosotros. Me dijo: ‘La FIA está tras tuyo’”.

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Se terminó la reunión de César Carman, quien luego debió continuar con su agenda ya que horas más tarde se largó el XXIII Gran Premio Argentino Histórico, la fecha de regularidad de autos clásicos más importante de nuestro país y que figura en el calendario de la FIA. Recorre Córdoba, San Juan y Catamarca. Los autos clásicos exhibidos en la zona de la sede central del ACA dan cuenta de la gran historia del automovilismo argentino y que merece volver a tener los eventos de élite internacional. Todo se encamina hacia ello.