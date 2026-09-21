El innovador plan para transformar el deporte en la Argentina: federalización para el crecimiento del alto rendimiento

CReAR Federal, un plan clave para el desarrollo del deporte argentino

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En medio del boom que generaron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en toda la provincia, con una asistencia cercana al millón de personas en lo que va de los días de competencia y un número aún mayor a ese contando la presencia del público en todas las atracciones, el deporte argentino se aseguró una gran noticia. Una que está vinculada con el presente, pero mucho más con el futuro relacionado al desarrollo de la actividad, la salud de los niños y el crecimiento de los deportistas que nos representarán en las grandes citas del mundo.

Este martes, en medio del evento multidisciplinario deportivo más importante de la región, se firmará en Rosario el convenio que sumará a 22 provincias del país al plan CReAR Federal para extender en casi toda el país un sistema de evaluación, formación y acompañamiento deportivo desde la iniciación hasta el alto rendimiento. La red, impulsada por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, busca que el lugar de origen de cada atleta no determine sus oportunidades de desarrollo.

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La experiencia que dio origen al modelo ya acumuló más de 5.500 evaluaciones sobre más de 1.100 deportistas rosarinos durante este 2026. Esa metodología, basada en la ciencia aplicada, mediciones, formación y soporte institucional, será la referencia para la expansión nacional.

Santa Fe ya integra la iniciativa, que reunirá bajo una misma estructura a gobiernos provinciales, confederaciones, federaciones, asociaciones, clubes, equipos técnicos y organismos vinculados al deporte olímpico y paralímpico. Cada sector aportará una parte de la red: infraestructura territorial, conocimiento específico por disciplina, espacios de formación, planificación y seguimiento.

“La propuesta nace a partir del interés del COA y COPAR, que toman el sistema de Rosario. No es un centro regional, sino que intenta federalizar el deporte y expandirlo. El plan nació a principios del 2026, con la fase 1, y de las provincias se expanden a las ciudades. Primero fue Santa Fe, en Rosario se focalizó durante todo el año el desarrollo de un sistema informático”, comentó Diego Sebben, director ejecutivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en diálogo con Infobae.

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La estructura de CReAR Federal se organizará en siete planes

“Es un modelo de gestión. La fase 1 se puso a prueba con Santa Fe, en la ciudad de Rosario, para pasar a la fase 2 que se dará este martes en medio de los Juegos Suramericanos con la firma del convenio de los secretarios de deportes de las provincias. Eso impulsa el comienzo de la tercera fase, que tendrá como eje la federalización del deporte en Argentina”, agregó el subsecretario de deporte de la Municipalidad de Rosario.

El sistema proyecta herramientas compartidas para evaluar capacidades, registrar información, analizar procesos y diseñar políticas deportivas en cada jurisdicción. La finalidad es identificar talentos, acompañar sus trayectorias y ofrecer recursos que permitan alcanzar el máximo nivel competitivo.

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La estructura de CReAR Federal se organizará en siete planes: Evaluaciones Deportivas, para medir y planificar; Capacitaciones Deportivas, destinadas a entrenadores, profesionales y dirigentes; y Campus Deportivos, orientados a la preparación y el desarrollo competitivo. También incluirá la Formación Deportiva para las primeras etapas de los atletas; Promoción del Ejercicio Físico, con el objetivo de impulsar hábitos activos y saludables; Acompañamiento Integral al Deportista, que contempla las distintas dimensiones de su desarrollo; y Eventos Deportivos, destinados a crear instancias de competencia, encuentro y crecimiento.

El Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino coordinarán la implementación junto con las provincias y las entidades del sistema deportivo. El esquema busca que las capacidades ya existentes en cada territorio se conecten y funcionen con criterios comunes.

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“Muchas veces las provincias carecen de información. Y en las confederaciones surgen algunos problemas para comunicarse. Con el CReAR Federal se asocian en un programa integral. Significa poder contar el desarrollo del deporte en un mismo idioma. Es un modelo de gestión integral que permite federalizar el deporte”, explicó Sebben mientras sigue atento todo lo que sucede con los Juegos Suramericanos en Rosario, Santa Fe y Rafaela, las principales sedes del evento que nuclea a más de 4.000 atletas de 15 países.

Diego Sebben, director ejecutivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los clubes y asociaciones conservarán su papel como base de los recorridos de los deportistas, mientras que las federaciones y confederaciones aportarán el conocimiento de cada disciplina. Los equipos técnicos sumarán evaluación, planificación y acompañamiento para que la información se traduzca en decisiones de gestión.

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“Por ejemplo, en Rosario son 80 mil atletas repartidos entre 500 clubes. Todos esos datos aparecen en un sistema, con niveles de seguridad para cada usuario. Localizados con GPS, entrás a un mapa donde te aparece la cantidad de clubes, la infraestructuras para medir y el número de atletas por localidad”, dijo una de las piezas fundamentales en el armado de esta planificación.

La Casa Olímpica Rosario funciona como base operativa de la red federal desde su inauguración, en junio de 2026, en el Hipódromo Independencia. Es la primera sede permanente del Comité Olímpico Argentino fuera de la Ciudad de Buenos Aires y desde allí se articula el trabajo con las provincias y el sistema olímpico y paralímpico.

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“El programa tiene dos hechos muy visibles: el Jadar de mayores, que se lleva a cabo en el primer año del ciclo olímpico. Y luego los Jadar junior, que se harán en el 2027, tercer año del ciclo”, agregó Sebben. Justamente, la expansión tendrá otra instancia en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior, que se harán en Rosario previstos del 1 al 10 de abril del 2027. Dicha competencia reunirá a 10.000 atletas de las 24 provincias en más de 50 disciplinas.

El encuentro juvenil integrará a deportistas olímpicos y paralímpicos y servirá como plataforma para las nuevas generaciones. La adhesión de las 22 provincias abre la etapa de articulación territorial de una red concebida para compartir herramientas y ampliar las oportunidades de desarrollo deportivo en la Argentina.

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“Las provincias son las que van a decidir cuántos planes CReAR van a querer tener en su territorio. El objetivo es integrar el deporte de todo el país”, fue la conclusión a la que llegó Diego Sebben después de la charla con Infobae.

Una joven hace un test de flexibilidad en un Centro Regional de Alto Rendimiento

Cuando se cumple más de una década del valioso proceso de selección de talentos que puso en marcha el ENARD para encontrar a los atletas que finalmente nos representaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, hoy el deporte argentino avanza en un plan que se parecer ser una pieza clave en la detección y posterior desarrollo de jóvenes que tiene el mismo sueño que tuvieron Paula Pareto, Sebastián Crismanich y tantas otras de nuestras leyendas que hicieron historia en el mundo entero.

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