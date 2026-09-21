Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 21 de septiembre de 2026

Las acreditaciones se realizan según la terminación del DNI e incluyen una suba de 2,11% y, en algunos casos, un refuerzo de hasta $70.000

ANSES continúa el lunes 21 de septiembre de 2026 con el calendario de pagos de jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones según la terminación del DNI (REUTERS/Francisco Loureiro)
ANSES continúa el lunes 21 de septiembre de 2026 con el calendario de pagos de jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones según la terminación del DNI (REUTERS/Francisco Loureiro)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 21 de septiembre con su calendario de jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones. Las acreditaciones se definen, en la mayoría de los casos, por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los haberes de septiembre tuvieron una actualización de 2,11%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A su vez, se mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que reúnan las condiciones previstas.

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Quiénes cobran hoy, 21 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este viernes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Este lunes cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con documentos finalizados en 9. El pago corresponde al haber mensual de septiembre, junto con el refuerzo previsto para quienes se encuentran dentro de este grupo.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

También cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos DNI terminan en 9.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
La AUH y la Asignación Familiar por Hijo se pagan este lunes a los titulares con DNI finalizado en 9 dentro del calendario de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas prestaciones siguen el mismo esquema de fechas que las jubilaciones mínimas. La AUH se abona a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.

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Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 7 cobran este lunes. Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

Genéricas de ANSES 1920
Las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio tienen acreditaciones habilitadas entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre, según la quincena del trámite

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas están disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas están disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $191.900 y el máximo de $383.800, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

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