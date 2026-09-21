Sociedad

Comienza la primavera: 50 frases para enviar por WhatsApp

Una selección de mensajes para celebrar la llegada de la estación más colorida del año, desde los más poéticos hasta los más divertidos

Jóvenes sentados sobre el césped y en un banco de madera en un parque con jacarandás morados, edificios al fondo y un atardecer.
La primavera 2026 comienza en la Argentina el 22 de septiembre a las 21:05, según el Servicio de Hidrografía Naval y el Instituto de Astrofísica de La Plata (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La primavera llega este año con el equinoccio astronómico marcado para el 22 de septiembre a las 21:05 (hora argentina), según confirma el Servicio de Hidrografía Naval y el Instituto de Astrofísica de La Plata.

Aunque el 21 de septiembre se mantiene como el Día de la Primavera por tradición popular, la estación arranca en un momento preciso y medible, y en 2026 ese instante cae en la noche del día siguiente al celebrado. Para acompañar la fecha, miles de personas ya buscan frases para enviar por WhatsApp y celebrar la llegada del calor, las flores y los días más largos.

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Cuándo empieza la primavera

El inicio de la primavera en el hemisferio sur no está fijado en un día inamovible del calendario: lo determina el equinoccio de septiembre, un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol cruza el ecuador terrestre y el día y la noche alcanzan una duración casi igual en todo el planeta.

En 2026, ese instante se producirá el 22 de septiembre a las 21:05 horas (Hora Oficial Argentina, UTC-3), de acuerdo con el calendario de equinoccios y solsticios elaborado por el Instituto de Astrofísica de La Plata de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Un camino flanqueado por árboles de cerezo en flor, con pétalos rosados cubriendo el suelo, mientras varias personas caminan por él.
El Día de la Primavera se celebra el 21 de septiembre por tradición popular, aunque el inicio astronómico de la estación será el 22 en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, el evento astronómico equivale a las 00:05 del 23 de septiembre en tiempo universal coordinado (UTC), pero dado el huso horario argentino, el cambio de estación se registra el 22 en el país.

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La diferencia con la fecha popular se explica porque el 21 de septiembre quedó fijado en el imaginario colectivo como el primer día de primavera por decreto y costumbre escolar, mientras que el calendario astronómico varía año a año entre el 21 y el 23 de septiembre, según cálculos del Servicio de Hidrografía Naval argentino.

Desde el punto de vista meteorológico, otra distinción: los servicios climáticos suelen considerar que la primavera meteorológica comienza el 1 de septiembre, agrupando los meses en bloques trimestrales. Sin embargo, la referencia más extendida en el uso cotidiano y en la celebración social sigue siendo el equinoccio astronómico.

Con las temperaturas en ascenso, los árboles en flor y las horas de luz ganadas día a día, el arranque de la estación se convierte en una oportunidad para compartir mensajes con familiares y amigos.

Frases para enviar por Whatsapp en el Día de la Primavera

Personas caminan por una acera junto a árboles con flores violetas y rosadas, mientras circulan autos, un autobús y un taxi en la calle.
La primavera meteorológica suele comenzar el 1 de septiembre porque los servicios climáticos agrupan los meses en bloques trimestrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la estación más colorida del año genera un intercambio masivo de mensajes en redes y plataformas de mensajería. A continuación, 50 frases clasificadas por tono y destinatario para elegir la más adecuada según cada vínculo.

  1. “Vendrá la primavera y habrá flores: el tronco seco dará nuevas hojas”. —Alfonsina Storni
  2. La primavera es la manera que tiene la naturaleza de decir: ¡A celebrar!”. —Robin Williams
  3. “Doña Primavera de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo”. —Gabriela Mistral
  4. “Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos”. — Pablo Neruda
  5. “Cuando se abre una flor, es primavera en todo el mundo”. — Alejandro Jodorowsky
  6. “Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía”. — Gustavo Adolfo Bécquer
  7. “Mi amor no precisa fronteras; como la primavera no prefiere jardín”. — Silvio Rodríguez
  8. “La primavera es cuando la vida está en todo”. — Christina Rossetti
  9. “Viene la hermosa primavera y cuando la naturaleza reanuda su belleza, el alma humana también puede revivir”.— Harriet Ann Jacobs
  10. “La primavera es el momento de los planes y los proyectos”. — León Tolstói
  11. “Amigos son las flores que nunca se marchitan. ¡Gracias por estar siempre ahí, feliz primavera!”
  12. “En cada flor que brota, veo reflejado el calor de nuestra amistad. ¡Feliz primavera!”
  13. “Que esta primavera traiga proyectos que florezcan y logros que brillen como el sol”.
  14. “Bienvenida, primavera: perdón invierno, pero nadie te extraña en el grupo”.
  15. “Primavera: estación en la que hasta el aire parece sonreír. Que tu día esté lleno de esa alegría”.
  16. “Que los días cálidos de la primavera iluminen tu camino y traigan nuevas aventuras a tu vida”.
  17. “Como las flores en primavera, nuestro cariño sigue creciendo sin importar los kilómetros”.
  18. “Aunque estemos separados por kilómetros, el aroma de la primavera nos une cada día”.
  19. “Que esta primavera sea un recordatorio de que siempre se puede volver a empezar”.
  20. “Así como la naturaleza despierta en primavera, espero que este mensaje despierte felicidad en ti”.
  21. “Si las flores hablaran, dirían tu nombre. Feliz Día de la Primavera, mi amor”.
  22. “Como las flores en primavera, nuestro amor florece y se renueva cada día más”.
  23. “Que esta primavera llene tu vida de colores tan brillantes como tu sonrisa”.
  24. “La distancia solo hace que mi amor por ti florezca con más fuerza esta primavera”.
  25. “Bajo el sol de primavera, cada flor se convierte en una obra maestra, igual que tú”.
  26. “Que el perfume de las flores inunde tus días y te recuerde lo hermoso de vivir a tu lado”.
  27. “En cada pétalo de flor, la primavera canta nuestra canción”.
  28. “Que la brisa primaveral te lleve mis mejores deseos hasta donde estés”.
  29. “Mi corazón florece cada vez que pienso en vos. Feliz primavera”.
  30. “Abre las ventanas al alma esta primavera, deja entrar el sol y nuestra historia”.
  31. “Que esta primavera borre tus preocupaciones como el viento dispersa los pétalos”.
  32. “La primavera es una prueba de que hay belleza en los nuevos comienzos”.
  33. “Con cada brote nuevo, recordemos: después del invierno, siempre llega la primavera”.
  34. “Renacer es posible en cada nueva estación: que esta primavera sea tu nuevo comienzo”.
  35. “Deja que la alegría de la primavera inunde tu vida y renueve tu espíritu”.
  36. “Florece junto con las flores este año; permite que tu corazón abrace los cambios positivos”.
  37. “La primavera me recuerda que cada final es un nuevo comienzo esperando florecer”.
  38. “Esta primavera, elijo crecer hermosamente, como las flores”.
  39. “No le tengo miedo a los nuevos comienzos. Bienvenida, primavera”.
  40. “Con cada flor que florece, manifiesto una vida llena de amor y luz”.
  41. “La primavera es esa época del año en la que mis alergias deciden hacerse cargo de mi vida social”.
  42. “Dicen que en primavera el amor surge… Yo sigo esperando, pero optimista”.
  43. “Primavera: ese momento mágico en que el armario pasa de cincuenta tonos de gris a cincuenta tonos de negro”.
  44. “La única cosa más impredecible que mi estado de ánimo es el clima en primavera”.
  45. “Llegó la primavera. Que florezcan los planes que venimos postergando desde marzo”.
  46. “En primavera, cada hoja es una flor”.
  47. “Flor tras flor, comienza la primavera”.
  48. “Sigue el ritmo de las flores. Vive al ritmo de la primavera”.
  49. “La primavera despierta lo que el invierno había dormido”.
  50. “Feliz primavera. Que florezca en vos todo lo que soñás”.

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