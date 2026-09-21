La miniserie argentina que Stephen King elogió y recomendó en sus redes: “¡Qué idea tan genial!"

Stephen King recomendó en X la miniserie argentina Mis muertos tristes, basada en relatos de Mariana Enriquez y estrenada por Netflix el 24 de septiembre

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Stephen King eligió su cuenta de X para recomendar Mis muertos tristes, la miniserie de Netflix basada en relatos de la escritora argentina Mariana Enriquez, que se estrena el 24 de septiembre. El autor estadounidense, referente absoluto del género de terror, describió la premisa central de la trama y calificó la idea como “genial”, en un mensaje que generó repercusión inmediata entre los seguidores del género.

“¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?“, escribió el célebre escritor en su publicación del 18 de septiembre, difundida a través de la red social X. El comentario incluyó, además, una mención directa al director de la producción: “Mis muerto tristes (My Sad Dead). Netflix, 24 de septiembre). Mi viejo amigo Pablo Larraín dirigió”.

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El autor de terror Stephen King destacó la premisa de Mis muertos tristes y la calificó como una “idea genial” en su publicación sobre la ficción argentina

La miniserie está dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, quien ya había trabajado junto a King en el pasado, cuando dirigió la adaptación de Lisey’s Story. Ese antecedente profesional explica el vínculo de amistad que el propio escritor reconoció en su publicación, y que se reactivó ahora con este nuevo proyecto basado en la obra de Enriquez.

Mis muertos tristes tiene un formato de cuatro episodios y reúne en su elenco principal a Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez. La producción tomó como base directa distintos cuentos de la autora argentina y combinó su narrativa con la mirada cinematográfica de Larraín, reconocido por trabajos previos vinculados al drama y al terror psicológico.

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Las actrices Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez lucen prendas con la consigna Las Malvinas son Argentinas en el Festival de San Sebastián

La trama sigue a Ema, interpretada por Morán, una médica jubilada de 60 años que posee la capacidad de ver y escuchar a los muertos. Su rutina, marcada por el duelo tras la muerte de su madre, se altera con la llegada de su sobrina Julie, quien también puede establecer contacto con el mundo de los espíritus, aunque de una manera más perturbadora.

El conflicto central de la historia se desata luego del asesinato de tres adolescentes en el barrio Piedrabuena, una zona atravesada históricamente por la violencia. Ese hecho desencadena un fenómeno sobrenatural que expande de forma masiva la capacidad de Ema hacia el resto del vecindario, y borra progresivamente el límite entre vivos y muertos.

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Antes de su estreno en la plataforma de streaming, la producción tuvo su presentación mundial en la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde compitió bajo el formato de largometraje, según informó C5N. Ese antecedente reforzó las expectativas en torno al proyecto, que ahora suma el respaldo público de uno de los escritores más influyentes del género de terror contemporáneo.

Mariana Enriquez señaló en distintas entrevistas que Stephen King influyó en su obra y en su uso del terror para abordar traumas sociales y miedos cotidianos

Enriquez, por su parte, mantiene desde hace años una relación de admiración declarada hacia King. En distintas entrevistas, la escritora argentina definió al autor estadounidense como una influencia central en su obra y llegó a afirmar que le otorgaría el Premio Nobel de Literatura, en reconocimiento a la manera en que logró transformar el género de terror hacia un registro más realista, capaz de reflejar traumas sociales y miedos cotidianos.

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Esa influencia se refleja en el estilo narrativo de la autora, donde el terror funciona como una forma de exploración de lo urbano y lo marginal, en sintonía con la tradición literaria que King consolidó a partir de los años 70. La coincidencia entre ambos referentes del género volvió a manifestarse ahora con la recomendación pública que el escritor estadounidense hizo de la adaptación audiovisual basada en la obra de Enriquez.

Con el respaldo de King ya instalado en la conversación pública, Mis muertos tristes llegará a Netflix este jueves 24 de septiembre, con la particularidad de sumar a dos figuras del terror contemporáneo, una desde la escritura y otra desde el reconocimiento público, en torno a un mismo proyecto.

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