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La China Suárez y Mauro Icardi acompañaron a Amancio en un momento muy especial: “Jugó su primer campeonatito”

El hijo menor de la actriz y Benjamín Vicuña vivió una jornada importante en una cancha infantil, donde posó con la camiseta argentina y compartió la alegría con sus compañeros

La China Suárez publicó un video del festejo por el primer gol de Amancio Vicuña y mostró el intercambio con su hijo tras el partido (Video: Instagram)

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Amancio Vicuña, hijo menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, disputó este domingo su primer campeonato de fútbol, un debut que estuvo marcado por una celebración especial: el nene, de seis años, convirtió su primer gol y vivió la jornada rodeado de gran parte de su familia.

La actriz compartió en sus redes sociales distintos registros del encuentro, que se desarrolló en una cancha de fútbol infantil. En una de las imágenes, se observa a Amancio con la camiseta de la Selección Argentina junto a otros compañeros de equipo, uno de ellos con la remera número 10 de Lautaro Martínez. “Jugó su primer campeonatito mi Amanshuli”, escribió la China junto a la fotografía, con un emoji de corazón rojo.

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Amancio Vicuña disputó su primer campeonato de fútbol y convirtió su primer gol en una jornada acompañada por su familia
Amancio Vicuña disputó su primer campeonato de fútbol y convirtió su primer gol en una jornada acompañada por su familia

La emoción del debut se completó con un logro deportivo. “Y metió gol”, agregó la actriz en otra publicación, en la que se ve al nene sonriente y con la mirada hacia arriba, todavía dentro del campo de juego, con el cabello despeinado tras la actividad física. La postal se convirtió en una de las más compartidas por los seguidores de Suárez en las horas posteriores al partido.

El festejo no terminó con el gol. En un video que la actriz filmó minutos después, se la escucha preguntarle a su hijo: “¿Quién metió su primer gol?”. El nene, algo desconcertado, respondió: “¿Mi primer gol?”. Ante la confusión, Suárez aclaró: “Bueno, en un campeonato”. La situación generó humor y la propia actriz acompañó el clip con la frase “Se agrandó”, en referencia a la reacción desprevenida de su hijo frente a la pregunta.

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La China Suárez compartió en redes sociales imágenes del debut de Amancio Vicuña en una cancha de fútbol infantil
La China Suárez compartió en redes sociales imágenes del debut de Amancio Vicuña en una cancha de fútbol infantil

La jornada tuvo, además, una fuerte presencia familiar en las tribunas. Según se pudo observar en las imágenes compartidas, Mauro Icardi acompañó a Suárez durante todo el partido, junto a Magnolia y Rufina Cabré, las hijas de la China, y Marcela Riveiro, madre de la actriz. En una de las fotografías, se los ve a todos posando de manera distendida, en un clima relajado y familiar.

La presencia de Icardi no pasó inadvertida, ya que el futbolista se mostró involucrado en la actividad deportiva del hijo menor de su pareja, en un vínculo que continúa consolidándose entre ambos. Cabe recordar que Amancio ya había mostrado antes su afinidad por el fútbol: en diciembre del año pasado había comenzado a entrenar en la Barça Academy Istanbul, escuela vinculada al club Barcelona, y en julio había tenido un festejo de cumpleaños con una fuerte temática futbolera relacionada con la Selección argentina.

Mauro Icardi acompañó a la China Suárez en el partido de Amancio Vicuña junto a Magnolia, Rufina Cabré y Marcela Riveiro
Mauro Icardi acompañó a la China Suárez en el partido de Amancio Vicuña junto a Magnolia, Rufina Cabré y Marcela Riveiro

La particularidad de la jornada estuvo, sin embargo, en la ausencia de Benjamín Vicuña entre las imágenes difundidas por la protagonista de Hija del fuego: La venganza de la bastarda. El actor chileno no apareció en ninguna de las postales compartidas por la actriz, aunque sí publicó una foto abrazando a su hijo tras el partido, además de un video en el que se lo ve alentando a los chicos junto a otros familiares presentes en la cancha.

Mientras tanto Mauro Icardi mantiene un bajo perfil en sus redes sociales desde que quedó libre tras la decisión de Galatasaray de no extender su contrato. El delantero argentino continúa la recuperación de una lesión de rodilla y busca una nueva institución para seguir su carrera, aunque hasta el momento no comunicó negociaciones cerradas ni una decisión sobre su futuro profesional. En paralelo, comparte su vida cotidiana con la China Suárez en La Casa de los Sueños, la propiedad que la pareja ocupa en Nordelta.

El sábado organizaron un encuentro familiar junto a los hijos de la actriz, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, y las hijas de Icardi y Wanda Nara, quienes no aparecieron en las imágenes difundidas. La jornada incluyó un almuerzo con salmón, bocados salados, tortas y macarons, además de juegos en el jardín. Los chicos usaron un inflable rosado con toboganes y participaron de una guerra de espuma, mientras la pareja continúa con la ambientación de la casa mediante muebles antiguos, textiles, espejos y vajilla de estilo clásico.

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