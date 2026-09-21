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Los líderes mundiales se reúnen en la ONU con las guerras, el avance de la IA y la crisis climática como temas centrales

La reunión anual de alto nivel de la Asamblea General comenzará el martes con la participación prevista de unos 130 jefes de Estado y de Gobierno. El encuentro estará marcado por los principales conflictos internacionales y por el debate sobre la capacidad de los gobiernos para contribuir a su resolución

Los líderes mundiales se reúnen en la ONU con las guerras, el avance de la IA y la crisis climática como ejes centrales (AP)
Los líderes mundiales se reúnen en la ONU con las guerras, el avance de la IA y la crisis climática como ejes centrales (AP)
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Los líderes mundiales se reunirán esta semana en las Naciones Unidas bajo la presión de las guerras en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, el Congo y Myanmar, el avance de la inteligencia artificial, la crisis climática y el aumento de los precios, en una Asamblea General marcada además por las dificultades financieras del organismo y el debate sobre su futuro.

La reunión anual de alto nivel de la Asamblea General de la ONU comenzará el martes con la participación prevista de unos 130 jefes de Estado y de Gobierno, además de decenas de ministros. El encuentro estará atravesado por los principales conflictos internacionales y por la pregunta sobre la capacidad de los gobiernos para contribuir a su resolución.

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La agenda también incluirá el calentamiento global, las desigualdades dentro y entre los países y las dificultades para la economía mundial provocadas por el bloqueo de rutas marítimas y las interrupciones en las cadenas de suministro, factores que elevan el costo de vida y frenan el crecimiento.

El futuro de la propia ONU ocupará otro lugar central en las conversaciones. A sus 81 años, la organización mantiene una estructura institucional heredada de la Segunda Guerra Mundial, mientras los 193 Estados miembros acordaron un amplio paquete de reformas que contempla la modernización de organismos clave, entre ellos el Consejo de Seguridad.

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Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia mantienen una influencia especial dentro de ese órgano debido a su derecho de veto. Sin embargo, la puesta en marcha de las reformas enfrenta dificultades políticas.

También habrá especulaciones sobre quién sucederá al secretario general Antonio Guterres, cuyo segundo mandato de cinco años finalizará el 31 de diciembre y para quien todavía no surgió un sucesor claro.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres (REUTERS)
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres (REUTERS)

La Asamblea General mantiene su papel como principal espacio de encuentro de los 193 Estados miembros. El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente francés, Emmanuel Macron, intervendrán el martes, después del discurso inaugural de Guterres sobre el estado del mundo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, hablarán el miércoles. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigirá a la Asamblea el jueves.

Por segundo año consecutivo, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, no asistirá de manera presencial debido a que Estados Unidos le negó el visado. Sin embargo, participará mediante una videoconferencia el mismo jueves.

La ausencia de otros líderes también marcará la reunión. El líder chino, Xi Jinping, se reunirá con Trump en Washington el miércoles, pero no participará en la cumbre de la ONU y enviará en su lugar a un vicepresidente. El presidente ruso, Vladimir Putin, tampoco asistirá, mientras que el primer ministro indio, Narendra Modi, retiró su participación.

El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, subrayó la importancia de respaldar el papel de la organización durante una semana marcada por la polarización. “Creemos en el multilateralismo”, afirmó Bonnafont. “Y creemos que la semana de alto nivel es la ocasión para que los países del mundo reafirmen que prefieren la cooperación y el diálogo a la confrontación”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente francés, Emmanuel Macron, intervendrán el martes, después del discurso inaugural de Guterres sobre el estado del mundo (REUTERS)
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente francés, Emmanuel Macron, intervendrán el martes, después del discurso inaugural de Guterres sobre el estado del mundo (REUTERS)

La situación financiera de Naciones Unidas también estará presente en las conversaciones. El organismo atravesó un año de dificultades después de que Estados Unidos acumulara miles de millones de dólares en pagos pendientes, una situación que afectó sus operaciones de mantenimiento de la paz y la asistencia humanitaria.

En los últimos días, Estados Unidos pagó 725 millones de dólares correspondientes a su cuota anual del presupuesto operativo ordinario de la ONU, una suma suficiente para evitar que la administración Trump perdiera su derecho a voto en la Asamblea General.

La inteligencia artificial entra en la agenda

La inteligencia artificial ocupará un espacio destacado durante la Asamblea General debido a la velocidad de sus avances y a la falta de controles industriales y salvaguardas globales para una tecnología que ofrece beneficios, pero también plantea riesgos e incertidumbres.

Días antes de la reunión, los líderes de tres importantes empresas de inteligencia artificial advirtieron sobre el riesgo de que la tecnología escapara al control humano y reclamaron una pausa. Trump desestimó esas preocupaciones y las calificó de “farsa”, mientras defendió la continuidad de los avances tecnológicos para mantener a Estados Unidos por delante de China.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el miércoles por la tarde una reunión de alto nivel sobre inteligencia artificial. La sesión tendrá lugar el mismo día en que Zelensky participará de una reunión de alto nivel sobre Ucrania.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el miércoles por la tarde una reunión de alto nivel sobre inteligencia artificial (REUTERS)
El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el miércoles por la tarde una reunión de alto nivel sobre inteligencia artificial (REUTERS)

Para Guterres, esta será la última Asamblea General en la que participará como secretario general ante los líderes mundiales. La semana pasada adelantó parte de su discurso y describió el escenario internacional como una “era de profunda incertidumbre”. “En un momento en que el mundo se enfrenta a tres amenazas existenciales, la cooperación internacional es más necesaria que nunca”, afirmó.

La agenda incluirá además cuestiones como el aumento del nivel del mar, la financiación de la educación y la igualdad de género. Paralelamente, cientos de reuniones privadas tendrán lugar en instalaciones de Naciones Unidas, hoteles, misiones diplomáticas y restaurantes.

(Con información de Associated Press)

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