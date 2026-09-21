Lowrdez y Lissa de Bandana apuntaron contra Emilia Mernes: “No quiso cantar ‘Maldita noche’ con nosotras”

Lowrdez Fernández reveló en el streaming de Popstars un conflicto entre Bandana y Emilia Mernes por la canción “Maldita Noche” (Video: Popstars)

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Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, apuntó contra Emilia Mernes durante el streaming de Popstars (Telefe) y reveló un conflicto hasta ahora desconocido entre la cantante y el grupo por la canción “Maldita Noche”. La confesión se produjo cuando la artista decidió saludar públicamente a Mernes y expuso, sin filtro, la situación que había quedado sin resolver entre ambas partes.

“Un saludo a Emilia que no quiso grabar Maldita Noche con nosotras”, lanzó Lowrdez, en un comentario que generó sorpresa inmediata entre sus compañeras de grupo y el resto de los presentes en el streaming. La frase encendió la conversación y provocó la reacción de Lissa Vera, otra de las integrantes históricas de Bandana, quien no dejó pasar la oportunidad de sumar tensión al momento. “Ay, pero embrollera, la verdadera embrollera”, respondió, filosa en referencia directa a la actitud de su compañera.

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La revelación despertó de inmediato la curiosidad de Valen Rizzuti, presente en la transmisión, quien quiso conocer los detalles de lo ocurrido con la cantante. Ante la pregunta, Fernández explicó que la producción de la canción quedó en manos exclusivas de Mernes sin previo aviso al grupo. “No sabemos, de repente nos dijeron, Emilia ya lo grabó sola, lo sacó”, contó la artista.

Lowrdez afirmó que Emilia Mernes no quiso grabar “Maldita Noche” con Bandana y expuso el malestar de parte del grupo

El intercambio escaló cuando Lissa formuló una pregunta que volvió a tensar el clima del streaming. “¿Con el permiso de quién?”, planteó Vera, cuestionando de manera directa la decisión de la cantante de grabar el tema sin la participación del grupo original. “Yo no la bendije”, sentenció, en una frase que resumió el malestar de la artista por la manera en la que se resolvió la grabación.

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En medio de la tensión generada, Virginia da Cunha, también integrante de Bandana, intentó bajar el nivel del conflicto y recordó un gesto artístico que la propia Mernes había tenido hacia el grupo en uno de sus recitales más importantes. “Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez”, remarcó da Cunha, en un intento por equilibrar la balanza frente a los reproches de sus compañeras.

Pese al comentario conciliador, Lowrdez no cedió en su postura y volvió a lanzar una frase que sorprendió a los presentes en el estudio. “El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta”, disparó la cantante, filosa en una declaración que profundizó la tensión con Mernes en lugar de disiparla.

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Valeria Gastaldi contó que Emilia Mernes había querido reunir a las cinco integrantes de Bandana para cantar “Maldita Noche” en Vélez

El conflicto expuesto durante el streaming tiene un antecedente que había quedado registrado meses atrás. Según había confirmado Valeria Gastaldi, otra de las integrantes de Bandana, en el podcast Miami Open Mic, Mernes había intentado en su momento reunir a las cinco cantantes originales para interpretar juntas “Maldita Noche” en un show en el estadio Vélez. “Divina Emilia, ella quería que vayamos las cinco, pero yo justo estaba lanzando mi material acá”, relató Gastaldi sobre la propuesta que Mernes le había hecho llegar en aquel momento.

Según explicó la propia Gastaldi, la reunión de las cinco artistas no se pudo concretar principalmente porque Ivonne Guzmán, otra de las integrantes originales del grupo, decidió no participar, dado que se había alejado por completo del proyecto musical. “Juntar a Bandana es una historia. Creo que tiene que ser muy jugosa la propuesta a nivel económico para hacerlo”, explicó Gastaldi sobre las dificultades que representa coordinar la agenda y los intereses de las cinco cantantes.

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Con este nuevo episodio, el vínculo entre Bandana y Mernes vuelve a quedar en el centro de la escena mediática, en un cruce que combina el reconocimiento artístico que la cantante hizo del grupo en sus shows con la tensión que generó la grabación en solitario del tema que originalmente pertenece al repertorio de la banda formada en 2001.