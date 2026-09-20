Sociedad

Amplio apagón en el AMBA: quedaron a oscuras numerosos barrios de la Capital y el Gran Buenos Aires

La interrupción eléctrica comenzó alrededor de las 21:00 e impactó zonas de las dos prestadoras de servicios, sobre todo en el norte y oeste de la Ciudad. Quedaron afectados zonas como Palermo, Vicente López, Núñez, Belgrano y Recoleta. El servicio ya se estaba recuperando

Apagón CABA AMBA sábado 19 21:56
Mapa de cortes minutos antes de las 22
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Un apagón masivo dejó sin electricidad a una amplia zona del oeste y norte de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires durante la noche del sábado. El corte se inició alrededor de las 21:00.

Según el ENReGE, el pico de usuarios afectados se dio a las 21:45. Con 78.125 de Edesur y 519.472 de Edenor.

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De acuerdo con la información del ENReGE, los usuarios sin energía por Edesur eran un total de 70.272 usuarios, para las 22, pero como el servicio se estaba recuperando rápidamente, se ubicó minutos después en 69.013. En los barrios en los que Edenor se encarga de suministrar la energía, la situación alcanzó a los 519.472 usuarios sin luz minutos antes de las 22, pero rápidamente esa cifra se ubicó en 24.094.

Según le dijeron fuentes de Edesur a Infobae, aún no saben cuál fue el origen de las fallas aunque destacaron que es ajeno a ellos.

Gráfico ENReGE apagón CABA y Gran Buenos Aires sábado 19/9
El gráfico indicaba el pico del apagón

A pesar de estas cifras de las que daba cuenta la página del ente, voceros de Edenor dijeron que ya el servicio estaba normalizado.

Así, los barrios impactados comprendieron una franja amplia del corredor norte porteño: Belgrano, Colegiales, Villa del Parque, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa Urquiza y Saavedra quedaron sin servicio eléctrico, mientras que la interrupción también alcanzó a Munro y Vicente López, ya en territorio bonaerense. A medida que avanzaron los minutos, el suministro fue restableciéndose de forma parcial en algunos puntos: Núñez, Belgrano y Recoleta fueron las primeras zonas en recuperar la electricidad.

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Los barrios más afectados del área de Edesur pasaron a ser: La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita.

A las 21,30 Edesur informó que “se normalizó el servicio a los clientes afectados por una falla en el sistema, ajena a nuestra compañía”, aunque la página del ENReGE

“El incidente de esta noche alcanzó a un grupo de clientes en la zona sur y norte del AMBA, alguno de ellos dentro del área de concesión de nuestra distribuidora”, puntualizó.

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