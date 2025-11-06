Ciencia

Cuáles son las pruebas físicas recomendadas por los especialistas para conocer el verdadero estado de salud sin usar tecnología

Indicadores validados por la ciencia permiten evaluar capacidades corporales de manera sencilla y práctica, según investigaciones recientes y opiniones de expertos en medicina y fisiología

Guardar
Las pruebas físicas simples como
Las pruebas físicas simples como la milla y el test de Cooper permiten evaluar la capacidad aeróbica sin dispositivos electrónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluar la condición física sin depender de dispositivos electrónicos ni tendencias virales es posible y, según expertos consultados por National Geographic, existen indicadores claves respaldados por la ciencia que permiten medir capacidades físicas de manera significativa y práctica. Los especialistas sugieren centrarse en pruebas validadas que reflejan la salud y la funcionalidad reales, alejándose de cifras arbitrarias y enfoques superficiales.

Capacidad aeróbica: alternativas accesibles

El VO2 máximo, que mide la cantidad de oxígeno que el organismo puede aprovechar durante el esfuerzo, es uno de los estándares para evaluar la capacidad aeróbica. Michael Fredericson, profesor de medicina física y rehabilitación en la Universidad de Stanford y codirector del Stanford Longevity Center, mencionó a National Geographic la utilidad de la prueba de la milla: “Puede darte una buena idea de la capacidad aeróbica de una persona”. Completar una milla entre siete y diez minutos suele estar vinculado a valores adecuados de VO2 máximo, según Mathias Sorensen, fisiólogo del ejercicio en el UCSF Human Performance Center.

El VO2 máximo es un
El VO2 máximo es un indicador clave de la condición física y puede estimarse con pruebas accesibles y validadas por especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción es el test de Cooper, que consiste en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos. Sin embargo, Sorensen advirtió que la medición directa del VO2 máximo en laboratorio sigue siendo más precisa y que las pruebas de campo, aunque prácticas, no son infalibles. Rich Souza, profesor en el Departamento de Fisioterapia y Ciencias de la Rehabilitación de la UCSF, aclaró que no existe un valor único ideal para todos los individuos. Brad Schoenfeld, profesor de ciencias del ejercicio en Lehman College, sugiere que las pruebas deben ajustarse a las necesidades personales, incorporando alternativas como el ciclismo o el remo para quienes presentan limitaciones de movilidad.

Fuerza muscular: pruebas tradicionales pero efectivas

Las flexiones de brazos continúan siendo un criterio sencillo y fiable para medir la fuerza y la salud cardiovascular. Fredericson destacó que el número de flexiones completadas se relaciona con un menor riesgo de infarto y otros problemas cardíacos, ya que este ejercicio involucra diversos grupos musculares y eleva la frecuencia cardíaca. Sorensen aconseja que, en hombres menores de 50 años, el objetivo debería rondar entre 25 y 30 repeticiones consecutivas; en mayores de ese rango, de 15 a 20. Para las mujeres menores de 50, recomienda unas 20 y cerca de 17 para las que superan esa edad.

Las flexiones de brazos siguen
Las flexiones de brazos siguen siendo una herramienta confiable para medir la fuerza muscular y la salud cardiovascular general (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la interpretación de estos datos debe ser flexible. Los expertos coinciden en que la salud es un espectro y no existe un número mágico. Como explicó Schoenfeld: “No es que si puedes hacer nueve flexiones en vez de diez, no estés logrando los objetivos de salud”. El progreso individual cobra mayor relevancia que alcanzar cifras fijas.

Dominadas y core: referencias adicionales de fuerza

Las dominadas aportan información sobre la proporción entre masa muscular y grasa corporal. Sorensen recomienda que los hombres aspiren a diez repeticiones seguidas y las mujeres a cuatro, aunque subraya que la técnica y la habilidad para realizar el ejercicio son factores importantes.

Las dominadas y la plancha
Las dominadas y la plancha abdominal ofrecen referencias adicionales para evaluar la fuerza, el core y la proporción de masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado del core puede medirse con la plancha abdominal. Sorensen coloca la meta básica en mantener la postura correctamente durante al menos un minuto, priorizando siempre la técnica para evitar sobrecargar los hombros. Para muchos adultos, este ejercicio representa tanto un reto de fuerza como de control postural y estabilidad.

Movilidad y funcionalidad: pruebas para la vida diaria

La movilidad articular es fundamental para mantener la independencia y la calidad de vida. Fredericson destaca: “Si puedes levantarte del suelo sin usar las manos, probablemente tienes buena fuerza y movilidad”. Este test, fácil en la infancia, se convierte en un reto con los años y, según investigaciones, guarda relación con el equilibrio, la fuerza y el riesgo de mortalidad.

Levantarse del suelo sin usar
Levantarse del suelo sin usar las manos es un test integral que mide fuerza, movilidad y riesgo de mortalidad en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre otros métodos, el test “sit and reach” mide la flexibilidad posterior, pero el levantamiento del suelo sin asistencia ofrece una mirada más integral sobre la capacidad funcional, la coordinación y la resiliencia física.

Recomendaciones de actividad y enfoque individual

Para sostener o mejorar estos parámetros, la Organización Mundial de la Salud sugiere realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada e incorporar dos sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana, lo que ayuda a preservar la resistencia, la masa muscular y la densidad ósea. Sin embargo, cada rutina debe adaptarse a las posibilidades y limitaciones individuales.

La Organización Mundial de la
La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica y dos sesiones de fuerza para mantener la salud física (Imagen Ilustrativa Infobae)

En definitiva, los expertos recalcan que el objetivo debe ser mantener el progreso constante, priorizar el movimiento cotidiano y buscar un balance entre entrenamiento aeróbico y de fuerza. Los puntos de referencia pueden motivar, pero lo esencial reside en la mejora personal y la capacidad de moverse con comodidad a lo largo de la vida.

Temas Relacionados

Condición físicaVO2 máximoMichael FredericsonPrueba de la millaFuerza muscularOrganización Mundial de la SaludMovilidad articularNewsroom BUE

Últimas Noticias

Saber diferenciar entre el miedo y la ansiedad ayuda a gestionar mejor las emociones diarias

Un psiquiatra consultado por The Washington Post, recomendó aprender a identificar y gestionar estas emociones, en lugar de evitarlas, para promover una vida más libre y saludable

Saber diferenciar entre el miedo

El sorprendente ascenso de los bosques tropicales: árboles colonizan alturas récord en Centroamérica

Científicos de los Estados Unidos y México revelan que la frontera forestal se desplaza velozmente hacia alturas inéditas. Cuáles serían las razones, según un estudio publicado en Biogeosciences

El sorprendente ascenso de los

Migraña: 7 señales poco conocidas que van más allá del dolor de cabeza

La enfermedad neurológica afecta a 1 de cada 10 personas y puede manifestarse con signos que dificultan su diagnóstico. Reconocerlos permite iniciar el tratamiento y mejorar la calidad de vida

Migraña: 7 señales poco conocidas

Cómo afecta realmente la melatonina al corazón, según los expertos

Un trabajo presentado en la American Heart Association sugiere una posible asociación entre el consumo prolongado de este suplemento y el riesgo de insuficiencia cardíaca. Por qué los especialistas piden cautela y aconsejan consultar siempre a un profesional de la salud

Cómo afecta realmente la melatonina

Cómo el control de la contaminación del aire protege la salud de los recién nacidos, según la ciencia

Una investigadora de Estados Unidos demostró que limitar la presencia de óxidos de nitrógeno en la atmósfera favorece el desarrollo de los bebés. Qué recomendó para América Latina al ser consultada por Infobae

Cómo el control de la
DEPORTES
Pintó murales en La Bombonera,

Pintó murales en La Bombonera, el Cilindro y el Libertadores de América para retratar la historia del fútbol a través del arte

El próximo Enzo Fernández de Scaloni: los jugadores que pelearán por ser la sorpresa de la selección argentina en la lista del Mundial

“Sos un botón”: el ataque de furia de Alfredo Berti con el árbitro Nicolás Ramírez tras ser expulsado en la final de la Copa Argentina

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

La China Suárez arremetió contra Yanina Latorre por sus críticas a Mauro Icardi: “¿No te cansás de hablar pavadas?”

Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity: sorpresiva decisión y llanto

Valu Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity: “Enzo Fernández es súper celoso y le pidió que vuelva”

María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

INFOBAE AMÉRICA

Cadena perpetua para el enfermero

Cadena perpetua para el enfermero que mató a más de 10 pacientes para “reducir su carga de trabajo” en Alemania

Vietnam se prepara para la inminente llegada del tifón Kalmaegi y ordena la evacuación de unas 300.000 personas

Belém asume un rol clave en la agenda climática global a días de la cumbre COP30 en Brasil

Kristi Noem se reunió con el presidente Daniel Noboa para evaluar las capacidades de la antigua base militar de EEUU en Ecuador

Afganistán y Pakistán se reúnen en Estambul para consolidar el alto al fuego tras los brutales enfrentamientos fronterizos