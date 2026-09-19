Los límites biológicos de la longevidad: por qué la ciencia aún está lejos de vencer al envejecimiento

La ciencia busca extender la vida sana, pero la inmortalidad sigue lejos y el límite máximo humano conocido continúa cerca de los 120 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Aunque la expectativa de vida se duplicó en los últimos 150 años gracias a las mejoras en la nutrición, el agua potable y la medicina moderna, la frontera biológica máxima de la especie humana continúa estancada cerca de los 120 años. La ciencia ha logrado que más personas alcancen edades avanzadas, pero revertir el proceso de envejecimiento exige modificar de forma simultánea los mecanismos de degradación celular que limitan la longevidad.

El caso más documentado es el de Jeanne Calment, la mujer francesa que murió en 1997 a los 122 años. Desde entonces, ninguna persona ha superado esa marca. Para rebasarla de forma sostenida, los investigadores deberían modificar procesos biológicos que afectan de manera simultánea a células, tejidos y órganos.

PUBLICIDAD

El biólogo estructural Venki Ramakrishnan, ganador del Nobel de Química en 2009, revisó en Scientific American las principales líneas de estudio que buscan retrasar el deterioro físico asociado con la edad. Su planteo distingue entre prolongar la vida y extender los años de autonomía y buena salud.

La evolución fijó distintos ritmos de envejecimiento

La naturaleza muestra que la duración de la vida no responde a una regla única. Algunos insectos viven apenas unos días; los ratones, cerca de dos años; mientras que las ballenas boreales, los tiburones de Groenlandia y ciertas tortugas pueden vivir durante siglos.

Estas diferencias se relacionan con la forma en que cada especie distribuye sus recursos entre crecimiento, reproducción y mantenimiento del organismo. Los animales pequeños suelen tener un metabolismo más rápido, se reproducen antes y están más expuestos a depredadores o a la escasez de alimento. En esas condiciones, la selección natural favorece la reproducción rápida antes que una larga conservación del cuerpo.

PUBLICIDAD

La evolución explica que el envejecimiento y la longevidad varían entre especies según cómo distribuyen recursos entre crecimiento, reproducción y mantenimiento del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En especies grandes, con menos riesgos de depredación y una maduración más lenta, el mantenimiento a largo plazo ofrece mayores ventajas reproductivas. Aves y murciélagos son una excepción destacada: pueden vivir más que mamíferos terrestres de tamaño similar, en parte porque el vuelo reduce amenazas y amplía su acceso a alimento.

Según esta perspectiva, el envejecimiento no sería un mecanismo diseñado por la evolución, sino una consecuencia de compromisos biológicos. Algunos genes que resultan útiles durante la juventud pueden generar efectos negativos en la vejez.

El deterioro celular reúne daños que se acumulan con los años

Durante décadas, el envejecimiento fue entendido como un desgaste comparable al de una máquina. La biología moderna mostró un panorama más complejo. Las células cuentan con mecanismos para reparar daños, reciclar componentes, regular el metabolismo y mantener en funcionamiento sus proteínas.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, esas defensas pierden eficacia. Los llamados signos biológicos del envejecimiento incluyen daños en el ADN, fallas en las mitocondrias (encargadas de producir energía), inflamación persistente, pérdida de células madre y alteraciones en la calidad de las proteínas.

El envejecimiento reúne daños celulares en ADN, mitocondrias, proteínas y células madre, por lo que un único tratamiento difícilmente lo detenga sin efectos secundarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío consiste en que esos procesos estén conectados entre sí. Una falla en uno de ellos puede afectar a otros sistemas y extender sus consecuencias a distintos órganos. Por eso, los expertos consideran improbable que un único tratamiento pueda detener el envejecimiento sin producir efectos secundarios.

Restricción calórica y fármacos bajo estudio

Una de las intervenciones más analizadas es la restricción calórica sin desnutrición. En gusanos, moscas, roedores y primates, reducir la ingesta energética ha permitido mejorar indicadores de salud y alargar la vida. La medida favorece la autofagia, un proceso mediante el cual las células eliminan moléculas y estructuras dañadas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, aplicar una restricción constante en personas presenta costos: hambre, sensibilidad al frío, menor deseo sexual, problemas de cicatrización y dificultades para sostenerla a largo plazo.

Por esa razón, los laboratorios buscan medicamentos que reproduzcan parte de esos efectos. La rapamicina, una sustancia que actúa sobre la vía molecular mTOR, prolongó la vida de ratones y mejoró algunos indicadores de salud. Aun así, también funciona como inmunosupresor, por lo que puede elevar el riesgo de infecciones.

La restricción calórica mejoró la salud y alargó la vida en animales, pero su aplicación en personas presenta costos y dificultades de sostener (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metformina, utilizada para la diabetes, y los medicamentos GLP-1, indicados para diabetes y obesidad, también son objeto de investigación. La información disponible sobre su uso en personas sanas sigue siendo limitada, y estos últimos pueden asociarse con pérdida de masa muscular.

PUBLICIDAD

Eliminar células senescentes es otra de las apuestas

Las células dañadas pueden entrar en un estado denominado senescencia celular: dejan de dividirse y liberan sustancias inflamatorias. En edades tempranas, ese mecanismo ayuda a reparar heridas, prevenir tumores y guiar procesos del desarrollo. Con los años, estas células se acumulan y contribuyen a la disfunción de los tejidos.

En estudios con ratones, retirar células senescentes permitió mejorar varias manifestaciones del envejecimiento. A partir de esos resultados surgieron los fármacos senolíticos, diseñados para eliminar de manera selectiva esas células.

Los senolíticos y la reprogramación celular con factores de Yamanaka mostraron resultados en animales, pero su seguridad y utilidad en humanos aún deben probarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos compuestos ya se prueban contra enfermedades asociadas con la edad, como la artrosis y la fibrosis. El problema es determinar qué células deben ser eliminadas y cuáles todavía cumplen una función necesaria para el organismo.

PUBLICIDAD

La reprogramación celular apunta a revertir el daño

La línea de investigación más ambiciosa parte de un descubrimiento de Shinya Yamanaka, quien en 2006 mostró que la activación de cuatro genes podía devolver a células adultas rasgos propios de células madre embrionarias. Estas combinaciones, conocidas como factores de Yamanaka, abrieron la posibilidad de restablecer parcialmente la edad biológica de una célula.

Aplicar el procedimiento completo sería peligroso porque las células podrían perder su identidad y formar tumores. Por eso, varios equipos estudian una reprogramación parcial y breve, que permita rejuvenecer tejidos sin convertirlos en células embrionarias.

Los ensayos en animales informaron mejoras en marcadores de edad y en funciones de tejidos. Entre otros casos, se investigó la recuperación de lesiones del nervio óptico. Los estudios clínicos deberán establecer si esas técnicas son seguras y útiles en humanos.

PUBLICIDAD

Mientras esos tratamientos permanecen en fase experimental, la recomendación con mayor respaldo sigue siendo mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, dormir de forma adecuada y evitar el aislamiento social. Ramakrishnan señala que accidentes, enfermedades, conflictos y desastres naturales también impiden pensar en una inmortalidad literal, aun si la medicina lograra modificar el ritmo del envejecimiento.