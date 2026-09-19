El impacto del café en la longevidad: qué dice la ciencia sobre el consumo después de los 50 años

El envejecimiento puede volver más lenta la eliminación de la cafeína y aumentar efectos como nerviosismo, irritabilidad, palpitaciones o dificultad para dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El café forma parte de la rutina cotidiana de millones de personas y, al mismo tiempo, sigue siendo uno de los alimentos más estudiados por su vínculo con la salud. En los últimos años, buena parte de esa atención se concentró en cuánto puede consumirse sin afectar el corazón, el sueño o el bienestar general, sobre todo a medida que avanza la edad.

En ese marco, una nueva revisión científica indicó que hasta 400 miligramos de cafeína al día, equivalentes a entre tres y cinco tazas de café de 240 mililitros, podrían ser seguros para la mayoría de los adultos, incluso después de los 50 años. El dato resulta relevante porque el envejecimiento suele asociarse con dudas sobre si conviene reducir el café de manera preventiva o si el paso del tiempo modifica por sí solo su tolerancia. De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, los especialistas no encontraron pruebas sólidas que justifiquen un recorte automático solo por edad.

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La cuestión, de todos modos, no se limita a contar tazas. El tamaño de la porción, la forma de preparación, la sensibilidad individual y la presencia de insomnio, hipertensión o palpitaciones pueden cambiar el impacto del consumo. Por eso, la evidencia más reciente apunta menos a una regla única y más a una evaluación concreta de cómo el café encaja en la salud de cada persona mayor.

La relación de la edad y el café

El estudio, publicado en Circulation y difundido por la Asociación Americana del Corazón, analizó investigaciones sobre cafeína e hipertensión, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y arritmias. Una de las conclusiones centrales es que los adultos mayores de 50 años no necesitan reducir su consumo solo por haber envejecido.

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La Asociación Americana del Corazón señaló que no hay pruebas sólidas para reducir el consumo de café solo por la edad en mayores de 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, Marilyn Cornelis, profesora asociada de medicina preventiva en la Universidad Northwestern y coautora de la revisión, afirmó que no existen pruebas contundentes de que los límites deban modificarse con la edad si una persona lleva años con una ingesta estable y sin efectos adversos atribuibles a la cafeína.

Sin embargo, envejecer sí puede modificar la forma en que el organismo procesa el café. De acuerdo con la UCLA Health (Universidad de California), los adultos mayores eliminan la cafeína más lentamente que los jóvenes. Ese cambio metabólico implica que una cantidad antes habitual puede producir efectos más intensos, como nerviosismo, irritabilidad, palpitaciones o dificultad para dormir.

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Según explicó el becario de medicina cardiovascular de Johns Hopkins Medicine a la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP), la cuestión central es cómo el consumo se integra con los objetivos de salud, la rutina y las enfermedades preexistentes.

Los expertos indicaron que la tolerancia al café después de los 50 años depende de la sensibilidad individual, la rutina y las enfermedades preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese criterio también se explica en un metaanálisis publicado en Springer sobre cafeína, depresión, ansiedad y estrés. Ese trabajo indicó que los efectos de la cafeína pueden variar según factores individuales, pero que el nivel de consumo es especialmente importante. También señaló que las dosis altas se asociaron con aumentos de ansiedad y estrés, aun cuando en algunos estudios las cantidades moderadas se vincularon con menor riesgo de síntomas depresivos.

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Una revisión publicada en GeroScience concluyó que el consumo de café se asocia con mejores indicadores de salud cardiometabólica y con menor riesgo de algunos tipos de cáncer, aunque advirtió que la relación no es uniforme para todos los tumores y que no puede interpretarse como una prueba causal general. Según indicó ese trabajo, los posibles beneficios deben leerse junto con las advertencias sobre riesgo aumentado en ciertos cánceres, en especial el de pulmón, y con la necesidad de más estudios para precisar mecanismos y dosis.

Tolerancia de café: cuánto consumir al día

Para la mayoría de los adultos, la referencia más repetida por los organismos de salud sigue siendo hasta 400 miligramos de cafeína por día. La revisión de Springer coincidió en ese umbral al citar recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que ubican ese valor como límite superior tolerable para adultos sanos.

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Una revisión en GeroScience asoció el consumo de café con mejores indicadores de salud cardiometabólica y menor riesgo de algunos cánceres, sin establecer una relación causal general (Imagen Ilustrativa Infobae)

En personas mayores de 50 años, la evidencia reunida por AARP indica que ese parámetro general no cambia automáticamente por la edad. Aun así, los especialistas remarcan que la tolerancia individual puede obligar a moverse por debajo de ese techo. Según UCLA Health, en adultos mayores cantidades de 50 a 100 miligramos pueden tolerarse bien en algunos casos, especialmente cuando apareció sensibilidad a la cafeína. En términos prácticos, eso puede equivaler a una taza pequeña o a una reducción del consumo habitual.

La diferencia entre una recomendación general y la experiencia concreta también depende del tamaño real de la bebida. Aaron Troy advirtió en AARP que 400 miligramos de cafeína pueden verse muy distintos según la bebida y el volumen de la taza. Una porción de cafetería de 355 mililitros puede concentrar mucha más cafeína que una taza estándar preparada en casa, y otras fuentes como té, bebidas energéticas, chocolate, yerba mate, suplementos o algunos medicamentos.

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El horario es otro factor decisivo en mayores de 50 años. La revisión de Springer destacó que la vida media de la cafeína puede ir de 2,5 a 10 horas según factores individuales, y que su consumo nocturno puede retrasar la secreción de melatonina y afectar la calidad del sueño. AARP recordó que muchos especialistas del sueño recomiendan evitarla al menos ocho horas antes de acostarse cuando hay dificultades para dormir.

El tamaño de la taza y otras fuentes de cafeína, como té, bebidas energéticas, yerba mate, suplementos o medicamentos, modifican el consumo diario real de cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de preparación también modifica el perfil del consumo. Según la revisión de la Asociación Americana del Corazón, los cafés sin filtrar, como la prensa francesa o el café turco, contienen cafestol y otros diterpenos que pueden elevar el colesterol LDL. El café filtrado y el instantáneo contienen cantidades insignificantes de esos compuestos y no tienen un impacto relevante sobre el colesterol en comparación con los métodos sin filtro.

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Con ese panorama, la principal conclusión para mayores de 50 años no es que haya una cantidad universal ideal, sino que el café puede seguir formando parte de la rutina si no genera efectos adversos y si su consumo se adapta al contexto de cada persona. La evidencia reciente ofrece tranquilidad sobre la seguridad cardiovascular en niveles moderados, pero también refuerza la idea de que el límite es una referencia, no un objetivo, y que síntomas como insomnio, palpitaciones o nerviosismo son señales a tener en cuenta al ajustar la dosis.