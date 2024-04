El reloj del envejecimiento puede revertirse, según un científico ganador del Premio Nobel

El Nobel, experto en longevidad, Venki Ramakrishnan focaliza en la importancia de las celúlas para el retraso del envejecimiento (Imagen ilustrativa Infobae)

Queremos parecer y ser más jóvenes. Juventud y longevidad, esos divinos tesoros con los que soñamos despiertos. Incluso, pensamos en ser inmortales. La humanidad, de cierta forma, lo logró: en los últimos 150 años dobló la expectativa de vida. ¿Qué significa? Hoy los seres humanos poseen una esperanza máxima de vida de aproximadamente 120 años.

Entonces, ¿por qué envejecemos y morimos? ¿Qué podemos hacer para retrasar ese proceso y buscar la jueventud eterna (o casi)?

Sobre cómo la acumulación de daños en los genes influye en el envejecimiento indaga desde hace más de 25 años el prestigioso biólogo molecular británico y Premio Nobel de Química, Venki Ramakrishnan. Y sostiene que, aunque envejecemos desde el útero, volver a las cuestiones ancestrales como comer y dormir bien y hacer ejercicio son fundamentales para extender la vida.

La investigación sobre el envejecimiento celular y los mecanismos de reparación del ADN son fundamentales en este campo y el trabajo de Ramakrishnan es crucial. ¿Por qué? Porque proporciona una base para entender cómo la información genética se traduce en proteínas, moléculas esenciales que hacen posible la vida de todos los organismos.

Una de las principales causas del envejecimiento es la acumulación de daños en los genes de nuestro ADN, dice Venki Ramakrishnan

“El envejecimiento es simplemente otro problema de ingeniería que debe resolverse pirateando el código de la vida”, dice Ramakrishnan en su nuevo libro Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality (Por qué morimos: la nueva ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad), en el que ofrece una perspectiva profunda y científica sobre la realidad del envejecimiento, la muerte y la inmortalidad.

¿Queremos la vida eterna?

“El envejecimiento es un asunto complejo y curioso”, explicó Ramakrishnan en una entrevista con CNN. Y agregó que: " No está predeterminado por la evolución, porque lo único que importa para la supervivencia es que vivamos lo suficiente para reproducirnos y transmitir nuestros genes”.

¿Qué quiere decir? Una cuestión contundente: “Que la evolución no tiene necesidad de eliminar enfermedades que generalmente aparecen más adelante en la vida, como el Alzheimer. Mientras tanto, el reino animal demuestra que el envejecimiento no es inevitable”, sumó.

Un estudio explosivo realizado en 2009 encontró que la rapamicina prolongó la vida de ratones ancianos hasta en un 14 por ciento. (Imagen ilustrativa Infobae)

El científico, que también fue presidente de la Royal Society y dirige un grupo de investigación en el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica en Cambridge, en su nuevo libro cuestiona si realmente deseamos vivir eternamente, exponiendo los costos sociales, políticos y éticos de esta aspiración mediante una discusión que une la ciencia del envejecimiento y el sueño ancestral de la inmortalidad.

Para Ramakrishnan, el envejecimiento es “una acumulación de daño químico a las moléculas dentro de nuestras células, lo que daña a las células mismas y, por lo tanto, al tejido y, finalmente, a nosotros como organismo”.

¿Cuándo comenzamos a envejecer? Según Ramakrishnan, lo hacemos desde el momento en que estamos en el vientre materno. Es decir, nuestro ADN acumula cambios a lo largo de los años. Así, en su libro, explora el enigma, ese “código” que reside en los genes, moléculas y proteínas que forman parte fundamental de cada ser humano, y las implicancias de las diversas búsquedas del retraso del envejecimiento y la muerte.

Aunque los seres humanos tenemos una esperanza de vida de 120 años, Ramakrishnan piensa a la longevidad como una ecuación de asignación de recursos optimizada por la evolución para cada especie.

El Nobel dice que para la longevidad es más eficiente asegurarse de que crezcamos más rápido y podamos reproducirnos para transmitir nuestros genes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La esperanza de vida tiene que ver con la evolución, maximizando las posibilidades de que usted transmita sus genes”, declaró y dio un ejemplo concreto sobre la importancia de la reproducción y transmisión de genes para la longevidad: “Si eres un animal más grande, permanecer con vida por más tiempo te dará más posibilidades de encontrar una pareja con la que puedas tener más descendencia durante tu vida”.

Pero la búsqueda de la inmortalidad tiene implicancias sociales, políticas y sociales. El Nobel reflexiona sobre cómo las desigualdades económicas se pueden acentuar mediante tecnologías avanzadas de prolongación de la vida reservadas inicialmente para los más ricos.

“Si estos esfuerzos tienen éxito, los muy ricos se beneficiarán inicialmente, seguidos por las personas con muy buenos seguros, y así sucesivamente. Los países ricos probablemente tendrán acceso antes que los países más pobres”, dijo.

Su vasto trabajo sobre el envejecimiento y la muerte no solo provee insights sobre cómo vivir una vida más saludable y larga, sino que también alienta a la reflexión sobre la aceptación de nuestro ciclo natural. Así, advierte que en el caso de erradicar enfermedades tales como el cáncer, el incremento en la expectativa de vida promedio sería de tan solo algunos años. Hay un límite.

Comer saludable, hacer ejercicio y dormir bien son los tres consejos de Ramakrishnan para retrasar el envejecimiento (Imagen ilustrativa Infobae)

Los consejos de la abuela funcionan

“Es interesante que todas las recomendaciones basadas en evidencia sobre lo que puede ayudarnos a vivir una vida larga y saludable reflejen los consejos de sentido común que se han transmitido a través de los siglos”, señaló Ramakrishnan a CNN.

¿Y qué aprendimos de nuestra abuela, que son las claves de la longevidad, según el Nobel? “No seas glotón. Hacer ejercicio. Evitar el estrés, que crea efectos hormonales que modifican nuestro metabolismo y pueden acelerar el envejecimiento. Dormir lo suficiente”, detalló y sentenció: “Son más efectivos que cualquier medicina anti edad que haya en el mercado”.

Ramakrishnan dijo a CNN que “el reloj del envejecimiento puede revertirse” y aseguró que “aprender la biología detrás de este consejo antiguo y sólido puede animarnos a tomar otras medidas que ayudarán a promover una vida larga y saludable” . Aquí, los tres pilares para el Nobel para retrasar el envejecimiento:

Comer variedad de alimentos saludables: previene los riesgos de la obesidad para la salud. Realizar ejercicio físico: ayuda a regenerar las mitocondrias, “las centrales eléctricas de nuestras células que proporcionan energía” Dormir: durante el descanso, el cuerpo realiza reparaciones a nivel molecular.

La rapamicina y la senescencia, las claves de las investigaciones anti edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro contra el envejecimiento

Aunque Ramakrishnan cree que la búsqueda de la inmortalidad es un espejismo, hay numerosas investigaciones en curso para extender la vida lo máximo posible. La esperanza de vida actual es de 80 años, el doble de lo que se estimaba hace 150 años. Es decir, nos agregamos una vida. La ciencia sigue probando.

En cuanto a investigaciones anti edad, hay distintos enfoques. Por un lado, hay mucho interés en la rapamicina, un fármaco aún no aprobado pero con creciente popularidad para obtener longevidad. Estudios mostraron que ha extendido la vida de animales, pero no está probada su efectividad en humanos.

Según una reseña del Washington Post, más de dos docenas de consultorios médicos recetan rapamicina como tratamiento antienvejecimiento como droga que tenga un efecto similar a la reducción calórica. El entusiasmo por las propiedades antienvejecimiento del fármaco proviene de estudios que han demostrado repetidamente beneficios en animales de múltiples especies, incluidas levaduras, gusanos y ratones. Un estudio explosivo realizado en 2009 encontró que la rapamicina prolongó la vida de ratones ancianos hasta en un 14 por ciento.

Hacer ejercicio o bailar. Los expertos destacan que la activida física siempre es buena para alcanzar la longevidad. Y si eso que hacemos nos gusta, mejor (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los debates en la comunidad científica siguen vigentes dado que no está probada su efectividad en humanos.

Otro enfoque es sobre la senescencia. ¿Qué es? Se trata del estado en que las células dejan de funcionar normalmente y dejan de dividirse; y cuando pasan los años acumulamos células en ese estado. Esas células producen una inflamación como señal de que algo no está bien, es una causa adicional de envejecimiento.

¿Es posible destruir células senescentes de manera selectiva? Eso es lo que intenta contestar la ciencia. Mientras, seguimos buscando la inmortalidad.