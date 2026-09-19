Fue a cantar a Es mi sueño sin saber que la esperaba un reencuentro familiar: “20 años es mucho”

El reencuentro entre una joven y su tía abuela que emocionó a Guido Kaczka (Video: El Trece. Es mi sueño)

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Entre tantas otras cualidades, la televisión tiene el poder de reunir lo que el tiempo y la distancia separaron. El programa Es mi sueño volvió a demostrarlo cuando Josefina salió al escenario a cantar sin saber que entre el público estaba Yiyina, su tía abuela, a quien no veía desde hacía aproximadamente quince años.

Antes de la actuación, el conductor Guido Kaczka charló con Yiyina en backstage. “Soy tía abuela de Josefina, hermana de su abuela, que le decían Teluca. Mi hermana querida”, contó la mujer, que repasó brevemente el itinerario que había motivado la distancia. “Ellas vivían en Córdoba, yo en Salta. Ahora estoy acá en Buenos Aires y vine a verla a mi sobrina nieta”, agregó.

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Cuando Kaczka quiso precisar cuánto tiempo llevaban sin verse, Yiyina vaciló entre los veinte y los quince años. “Pongamos que hace quince años que no la veo, arreglemos ahí”, cerró entre risas. El conductor bromeó con la referencia al tango “Volver” y su frase más emblemática: “Veinte años no es nada, pero no, es mucho”. Yiyina admitió que no estaba acostumbrada a hablar en televisión y temía que eso le jugara una mala pasada: “Lo que pasa es que me estoy poniendo medio nerviosa”. Y sin dejar nunca la complicidad, frenó los impulsos ante el micrófono, preservando la intimidad de su sobrina nieta “Ya dije bastantes cosas que no debía”, señaló.

El reencuentro entre Josefina y su tía abuela (Captura TV)

Josefina salió al escenario e interpretó “A rodar mi vida”, de Fito Páez, en dúo con el imitador Iván Ramírez. Pero en lugar de aplausos, lo que escuchó al finalizar el tema fue al público corear el nombre de su tía abuela. Fue entonces cuando la joven entendió la sorpresa.

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“Ay, no, qué emoción”, alcanzó a decir entre risas. Luego explicó el peso de ese reencuentro: “Es que en realidad es cierto que no nos vemos hace como quince años, desde que murió mi abuela, que para mí fue mi persona en el mundo”, expresó la participante. Y cerró con un dato conmovedor: “Y mi abuela tiene una manía de meterse en los momentos importantes de mi vida musical. Así que acá está ella, me habló”.

La sorpresiva reacción de Abel Pintos al escuchar una canción de Pimpinela

Hay veces que las emociones pasan del escenario al jurado, y aquellos que están para evaluar se permiten dejar por un lado los formalismos. Y eso ocurrió cuando Abel Pintos, a pesar de los escenarios y caminos recorridos, se dejó llevar con una canción de Pimpinela.

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La dupla formada por Alan Birman y Melené Desia llevó al escenario “Pega la vuelta”, uno de los temas más conocidos del dúo integrado por Lucía y Joaquín Galán, y la reacción del músico fue inmediata. “Estoy emocionado, de verdad. Tengo la piel de pollo”, dijo frente a los participantes y las cámaras. Luego se dirigió directamente a Birman: “Alan, te amo y te admiro. Vos trajiste algo emocionante acá”.

En "Es mi sueño" brillaron con una cancion de Pimpinela

La elección del tema puso a los concursantes ante una canción construida sobre el intercambio entre dos voces, un formato que les permitió desarrollar una puesta basada en la tensión y el diálogo que plantea la letra original. El respaldo del jurado fue unánime.

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José Luis “El Puma” Rodríguez también elogió a Birman: “Un diamante que hay que pulir y que va a dar mucho que hablar”, afirmó. Joaquín Levinton, por su parte, eligió el humor: “Lo tenés todo, Dios te dio todo, a nosotros nos re cagó, pero a vos no”.