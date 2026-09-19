Cuando el volcán despertó en lodo": El deslave de La Montebello que dejó más de 300 víctimas en San Salvador

Vista de los daños provocados por el deslave de Montebello el 19 de septiembre de 1982 en Mejicanos, El Salvador (Cortesía: Fotografías de San Antonio Abad).

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Un temporal de lluvias continuas acumulaba varios días sobre el territorio nacional. Antes de las 5:30 de la mañana del domingo 19 de septiembre de 1982, un estruendo prolongado retumbó en las zonas altas del pico El Picacho.

Muchos residentes de las faldas del volcán interpretaron el ruido como un temblor de tierra, un fenómeno frecuente en El Salvador, por lo que decidieron permanecer en sus habitaciones. Sin embargo, una corriente densa avanzaba con rapidez por el cauce de la quebrada El Níspero a velocidades estimadas en 60 kilómetros por hora.

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El alud arrastraba troncos de árboles, rocas basálticas y miles de toneladas de sedimento. Con frentes de onda de hasta siete metros de altura, el flujo de barro irrumpió sobre el cono aluvial donde se asentaban las colonias Montebello, El Triunfo y San Ramón.

La masa fluida tomó por sorpresa a las familias mientras dormían. En su trayecto, el alud movilizó hasta 400 mil metros cúbicos de lodo, rocas y escombros a lo largo de tres kilómetros de recorrido.

En las horas posteriores, vecinos de la zona y rescatistas de la Cruz Roja iniciaron la búsqueda de sobrevivientes entre capas de barro denso. Las tareas de auxilio se realizaron en medio de graves limitaciones logísticas, pues el país atravesaba los momentos más intensos de la guerra civil.

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Ruinas de viviendas y acumulaciones de barro dejadas por el flujo de escombros que bajó del volcán de San Salvador (Cortesía: Fotografías de San Antonio Abad).

La intervención de cuadrillas municipales de San Salvador tardó más de 24 horas en coordinarse. Al concluir las labores de búsqueda, las autoridades registraron un saldo fatal estimado de 500 personas muertas y más de 200 desaparecidas, lo que convirtió al deslave en el desastre geológico más mortífero del país en la segunda mitad del siglo XX.

La fragilidad de la tierra blanca y el colapso de obras en la cumbre

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, la magnitud de la catástrofe en Mejicanos obedeció a la interacción entre factores meteorológicos, la naturaleza del suelo volcánico y la falla de infraestructuras en la parte alta de la montaña.

El complejo volcánico de San Salvador presenta una capa predominante de ceniza pumítica de grano fino, conocida localmente como tierra blanca. Este material carece de cohesión entre sus partículas, aunque en estado seco puede mantener pendientes pronunciadas debido a la succión hídrica en los poros del terreno.

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Durante mediados de septiembre de 1982, las lluvias continuas provocaron un acumulado de 1,900 milímetros de precipitación en la zona del volcán. El agua infiltrada eliminó la succión entre las partículas, incrementó el peso de la masa de suelo y generó un fenómeno de licuación estática. Bajo esta condición de saturación, el suelo perdió resistencia al esfuerzo cortante y sufrió una falla masiva.

El detonante directo del flujo de detritos ocurrió a 1,870 metros sobre el nivel del mar, en la cima de El Picacho. En ese punto, la presión ejercida por el agua sobrepasó la capacidad de un tanque de almacenamiento de agua y de un dique cercano.

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Fotografía aérea que muestra la cicatriz dejada sobre la ladera de El Picacho tras el desprendimiento de tierra del 19 de septiembre de 1982 (Cortesía: Fotografías de San Antonio Abad).

La ruptura de estas obras liberó un volumen repentino de agua que golpeó las laderas saturadas. El choque desestabilizó la ladera, provocó el desprendimiento de la tierra blanca y dio origen al flujo de detritos que se canalizó hacia los asentamientos urbanos. A estos elementos físicos se sumó la deforestación previa de la montaña para actividades agrícolas y la ocupación informal de terrenos vulnerables por familias desplazadas.

La Casa Rosada sobrevivió en el epicentro de la destrucción como un hito de resistencia

Entre las imágenes de devastación que dejó el paso del alud en la colonia El Triunfo, una edificación de tres niveles permaneció en pie en medio del terreno arrasado. Conocida como La Casa Rosada, la vivienda era propiedad de Atinoel García, quien al escuchar el retumbo matutino evacuó a su familia hacia la terraza del último piso.

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Desde ese lugar, los ocupantes permanecieron aislados durante tres horas mientras observaban el avance de la corriente que destruía las construcciones vecinas. Desde el punto de vista técnico, la estructura de la vivienda actuó como un bloque disipador de la energía hidrodinámica del flujo.

Al dividir la corriente principal de barro y soportar el impacto de grandes materiales de arrastre, la edificación protegió a las personas que estaban en su techo y redujo la fuerza del alud en ese tramo específico.

Con el paso del tiempo, La Casa Rosada se convirtió en el símbolo más reconocido de la tragedia de 1982. La imagen de la estructura de tres pisos que emergió intacta entre el lodo circuló en medios de comunicación como una muestra de resistencia física y humana.

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Comparativa histórica de La Casa Rosada: a la izquierda, la edificación en pie rodeada de barro tras el deslave de septiembre de 1982; a la derecha, la estructura en la actualidad como un hito urbano de resistencia en Mejicanos.

Para los supervivientes y pobladores de Mejicanos, el inmueble quedó grabado en la memoria colectiva como un recordatorio permanente del alcance que tuvo el deslave de barro y la vulnerabilidad del territorio.

El legado de Montebello impulsa en 2026 nuevas normas urbanas y proyectos de adaptación

El impacto del deslave de Montebello modificó la gestión técnica de la planificación urbana en el Área Metropolitana de San Salvador. La catástrofe evidenció la necesidad de regular el uso del suelo y aceleró la creación de entidades como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss).

Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) implementó el Decreto 15 de 2016, que fijó zonas de veda y restringió las construcciones arriba de los mil metros de elevación en el volcán.

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Pese a estos marcos normativos, eventos posteriores en Santa Marta en 1986, Las Colinas en 2001, Verapaz en 2009 y Nejapa en 2020 confirmaron que la combinación de pendientes escarpadas, suelos piroclásticos y lluvias extremas mantiene un nivel de riesgo persistente para la población.