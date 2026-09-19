El Salvador

Cuando el volcán despertó en lodo": El deslave de La Montebello que dejó más de 300 víctimas en San Salvador

A más de cuatro décadas de la catástrofe provocada por temporales e inestabilidad de suelos, la capital salvadoreña aplica estrategias ecosistémicas para controlar la escorrentía hídrica en las cuencas altas

Vista de los daños provocados por el deslave de Montebello el 19 de septiembre de 1982 en Mejicanos, El Salvador (Cortesía: Fotografías de San Antonio Abad).
Vista de los daños provocados por el deslave de Montebello el 19 de septiembre de 1982 en Mejicanos, El Salvador (Cortesía: Fotografías de San Antonio Abad).
Guardar

Un temporal de lluvias continuas acumulaba varios días sobre el territorio nacional. Antes de las 5:30 de la mañana del domingo 19 de septiembre de 1982, un estruendo prolongado retumbó en las zonas altas del pico El Picacho.

Muchos residentes de las faldas del volcán interpretaron el ruido como un temblor de tierra, un fenómeno frecuente en El Salvador, por lo que decidieron permanecer en sus habitaciones. Sin embargo, una corriente densa avanzaba con rapidez por el cauce de la quebrada El Níspero a velocidades estimadas en 60 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

El alud arrastraba troncos de árboles, rocas basálticas y miles de toneladas de sedimento. Con frentes de onda de hasta siete metros de altura, el flujo de barro irrumpió sobre el cono aluvial donde se asentaban las colonias Montebello, El Triunfo y San Ramón.

La masa fluida tomó por sorpresa a las familias mientras dormían. En su trayecto, el alud movilizó hasta 400 mil metros cúbicos de lodo, rocas y escombros a lo largo de tres kilómetros de recorrido.

En las horas posteriores, vecinos de la zona y rescatistas de la Cruz Roja iniciaron la búsqueda de sobrevivientes entre capas de barro denso. Las tareas de auxilio se realizaron en medio de graves limitaciones logísticas, pues el país atravesaba los momentos más intensos de la guerra civil.

PUBLICIDAD

Ruinas de viviendas y acumulaciones de barro dejadas por el flujo de escombros que bajó del volcán de San Salvador (Cortesía: Fotografías de San Antonio Abad).
Ruinas de viviendas y acumulaciones de barro dejadas por el flujo de escombros que bajó del volcán de San Salvador (Cortesía: Fotografías de San Antonio Abad).

La intervención de cuadrillas municipales de San Salvador tardó más de 24 horas en coordinarse. Al concluir las labores de búsqueda, las autoridades registraron un saldo fatal estimado de 500 personas muertas y más de 200 desaparecidas, lo que convirtió al deslave en el desastre geológico más mortífero del país en la segunda mitad del siglo XX.

La fragilidad de la tierra blanca y el colapso de obras en la cumbre

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, la magnitud de la catástrofe en Mejicanos obedeció a la interacción entre factores meteorológicos, la naturaleza del suelo volcánico y la falla de infraestructuras en la parte alta de la montaña.

El complejo volcánico de San Salvador presenta una capa predominante de ceniza pumítica de grano fino, conocida localmente como tierra blanca. Este material carece de cohesión entre sus partículas, aunque en estado seco puede mantener pendientes pronunciadas debido a la succión hídrica en los poros del terreno.

Durante mediados de septiembre de 1982, las lluvias continuas provocaron un acumulado de 1,900 milímetros de precipitación en la zona del volcán. El agua infiltrada eliminó la succión entre las partículas, incrementó el peso de la masa de suelo y generó un fenómeno de licuación estática. Bajo esta condición de saturación, el suelo perdió resistencia al esfuerzo cortante y sufrió una falla masiva.

El detonante directo del flujo de detritos ocurrió a 1,870 metros sobre el nivel del mar, en la cima de El Picacho. En ese punto, la presión ejercida por el agua sobrepasó la capacidad de un tanque de almacenamiento de agua y de un dique cercano.

Fotografía aérea que muestra la cicatriz dejada sobre la ladera de El Picacho tras el desprendimiento de tierra del 19 de septiembre de 1982 (Cortesía: Fotografías de San Antonio Abad).
Fotografía aérea que muestra la cicatriz dejada sobre la ladera de El Picacho tras el desprendimiento de tierra del 19 de septiembre de 1982 (Cortesía: Fotografías de San Antonio Abad).

La ruptura de estas obras liberó un volumen repentino de agua que golpeó las laderas saturadas. El choque desestabilizó la ladera, provocó el desprendimiento de la tierra blanca y dio origen al flujo de detritos que se canalizó hacia los asentamientos urbanos. A estos elementos físicos se sumó la deforestación previa de la montaña para actividades agrícolas y la ocupación informal de terrenos vulnerables por familias desplazadas.

La Casa Rosada sobrevivió en el epicentro de la destrucción como un hito de resistencia

Entre las imágenes de devastación que dejó el paso del alud en la colonia El Triunfo, una edificación de tres niveles permaneció en pie en medio del terreno arrasado. Conocida como La Casa Rosada, la vivienda era propiedad de Atinoel García, quien al escuchar el retumbo matutino evacuó a su familia hacia la terraza del último piso.

Desde ese lugar, los ocupantes permanecieron aislados durante tres horas mientras observaban el avance de la corriente que destruía las construcciones vecinas. Desde el punto de vista técnico, la estructura de la vivienda actuó como un bloque disipador de la energía hidrodinámica del flujo.

Al dividir la corriente principal de barro y soportar el impacto de grandes materiales de arrastre, la edificación protegió a las personas que estaban en su techo y redujo la fuerza del alud en ese tramo específico.

Con el paso del tiempo, La Casa Rosada se convirtió en el símbolo más reconocido de la tragedia de 1982. La imagen de la estructura de tres pisos que emergió intacta entre el lodo circuló en medios de comunicación como una muestra de resistencia física y humana.

Comparativa histórica de La Casa Rosada: a la izquierda, la edificación en pie rodeada de barro tras el deslave de septiembre de 1982; a la derecha, la estructura en la actualidad como un hito urbano de resistencia en Mejicanos.
Comparativa histórica de La Casa Rosada: a la izquierda, la edificación en pie rodeada de barro tras el deslave de septiembre de 1982; a la derecha, la estructura en la actualidad como un hito urbano de resistencia en Mejicanos.

Para los supervivientes y pobladores de Mejicanos, el inmueble quedó grabado en la memoria colectiva como un recordatorio permanente del alcance que tuvo el deslave de barro y la vulnerabilidad del territorio.

El legado de Montebello impulsa en 2026 nuevas normas urbanas y proyectos de adaptación

El impacto del deslave de Montebello modificó la gestión técnica de la planificación urbana en el Área Metropolitana de San Salvador. La catástrofe evidenció la necesidad de regular el uso del suelo y aceleró la creación de entidades como la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss).

Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) implementó el Decreto 15 de 2016, que fijó zonas de veda y restringió las construcciones arriba de los mil metros de elevación en el volcán.

Pese a estos marcos normativos, eventos posteriores en Santa Marta en 1986, Las Colinas en 2001, Verapaz en 2009 y Nejapa en 2020 confirmaron que la combinación de pendientes escarpadas, suelos piroclásticos y lluvias extremas mantiene un nivel de riesgo persistente para la población.

Temas Relacionados

El SalvadorLa MontebelloDeslaveCatástrofe1982

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturaron en México a alias “El Muerto”, uno de los 100 más buscados de El Salvador

El detenido, de apellido Ventura Cerón, tiene antecedentes por homicidio. Según el ministro Gustavo Villatoro, fue localizado gracias al apoyo de las autoridades mexicanas

Capturaron en México a alias “El Muerto”, uno de los 100 más buscados de El Salvador

Sector laboral propone opcionalidad, salario vital y respeto a derechos ante un posible cambio de jornada en El Salvador

Representantes sindicales llevaron diversos planteamientos, entre ellos un salario vital y su apoyo al esquema de cuatro días extensos más una jornada reducida el viernes

Sector laboral propone opcionalidad, salario vital y respeto a derechos ante un posible cambio de jornada en El Salvador

El Salvador formaliza su camino a los Premios Oscar y a los Goya con Vértices y Luciérnagas en El Mozote

La ópera prima de Arturo López Rodas y el filme de Ernesto Melara, protagonizado por Paz Vega, representarán al país ante las academias más reconocidas del mundo en sus próximas ediciones

El Salvador formaliza su camino a los Premios Oscar y a los Goya con Vértices y Luciérnagas en El Mozote

De la playa Maculís al extranjero: Andrea Herrera y su apuesta por la investigación de tiburones en El Salvador

La falta de carreras en Ciencias Marinas obligó a Andrea Herrera a migrar a los 17 años para formarse en el extranjero. Tras realizar estudios de posgrado en Asia y Europa, la investigadora salvadoreña busca revalorizar la biodiversidad de los ecosistemas arrecifales del país

De la playa Maculís al extranjero: Andrea Herrera y su apuesta por la investigación de tiburones en El Salvador

El Salvador: Condenan a dos personas por abusar de una menor tras engañarla con supuestos “malos espíritus”

La Fiscalía General de la República informó que los delitos ocurrieron entre 2023 y 2024 y se extendieron por más de un año, hasta que la víctima denunció tras sufrir afectaciones físicas y psicológicas

El Salvador: Condenan a dos personas por abusar de una menor tras engañarla con supuestos “malos espíritus”

TECNO

Grok Voice Transcribe 2.0 ya está disponible: así es el nuevo modelo de voz de xAI

Grok Voice Transcribe 2.0 ya está disponible: así es el nuevo modelo de voz de xAI

Cuánto cuesta la criptomoneda Bitcoin este sábado

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este sábado

Patriminio neto de Sam Altman en septiembre de 2026: el CEO no tiene acciones en OpenAI

Batman Day 2026: las preguntas más populares del personaje de DC este 19 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Sharon Stone sobre su imagen en Hollywood: "La gente todavía me tiene miedo, de una manera u otra"

Sharon Stone sobre su imagen en Hollywood: "La gente todavía me tiene miedo, de una manera u otra"

Mikey Madison ganó el Oscar y ahora interpreta a la mujer que expuso los secretos de Facebook: así es “The Social Reckoning”

Dove Cameron habló de su nuevo disco, su cambio artístico y la relación con Damiano David: “Dejé de pensar en si le gustará a la gente”

Brad Pitt regresa para la secuela de “Guerra Mundial Z”: así avanza la esperada película de zombis

Karol G habló de su vínculo con Argentina y sorprendió al mencionar a Cazzu: “Me encantaría repetir”

MUNDO

El papa León XIV instó a los obispos latinoamericanos a escuchar a los fieles y mantener unida a la Iglesia

El papa León XIV instó a los obispos latinoamericanos a escuchar a los fieles y mantener unida a la Iglesia

En medio de las tensiones entre Rusia y Europa, Bielorrusia realizó maniobras militares cerca de la frontera con la UE

Moldavia denunció una violación “inaceptable” de su espacio aéreo por un presunto dron ruso

Papeletas marcadas y presión a empleados estatales: crecen las denuncias de fraude en las parlamentarias de Rusia

El régimen de Irán ejecutó a un hombre condenado por supuesto espionaje y colaboración con Israel