Fue el “mejor amigo” de Maradona, estuvo en su casamiento, vivió en la calle y lucha contra las adicciones: “Vivía bebiendo en un banco”

El Pelusa se suma a la iniciativa junto a su compañero en el Napoli de Italia

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Pietro Puzone fue una de las joyas que salió de las Inferiores del Napoli de Italia en la década del ‘80 y uno de los pocos privilegiados que le tocó compartir vestuario con Diego Maradona. Más allá de no haber sumado minutos en la obtención del primer Scudetto de la institución del sur italiano, sí tuvo participación en la Copa Italia de esa misma temporada 1986/87, pero los excesos lo llevaron a perderse de su camino hacia la élite y una de sus últimas imágenes disparó las alarmas de todos los hinchas napolitanos al ser hospitalizado tras pasar varios días acostado en grave estado en el banco de una plaza en la ciudad de Acerra, ubicada a 14 kilómetros de Nápoles.

La dolorosa imagen del hombre de 63 años eclipsó los principales portales europeos y devolvió su historia a las primeras planas. A pesar de que no hubo una información adicional sobre su estado de salud, lo último que se había informado fue su internación en una clínica italiana, luego de ser fotografiado en la vía pública. “Se encontraba en estado crítico, con heridas profundas en piernas y brazos”, detalló el periodista Oscar Maresca en el diario italiano Gazzetta dello Sport. La fuente citada afirmó que “estuvo a punto de morir otra vez” y caratuló a Puzone como el “mejor amigo de Maradona en el Napoli”.

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El mal momento del ex futbolista se conoció durante la época del COVID-19. En junio de 2020, el locutor de la cadena napolitana Radio Marte, Gianni Simioli, afirmó que el antiguo extremo derecho vivía en una “condición inhumana”. “Se convirtió en un indigente. Duerme en bancos y probablemente esté enfermo. Reportamos esta situación al alcalde, pero nadie intervino”, remató.

Raffaele Lettiere, alcalde de ese tiempo en un pueblo con menos de 60.000 habitantes, fue interrogado a partir de esas declaraciones: “Nos ocupamos de él en mayo, en la emergencia de COVID-19 y las conversaciones previas que mantuvo con el servicio para la drogadicción no resultaron. Si sus antiguos compañeros lo hicieran sentir importante, podría ser un buen estímulo”. Por aquellos días, Giuseppe Bruscolotti había revelado las condiciones de indigencia que atravesaba su ex compañero en el Napoli: “Él es como un hermano menor y sentí mucha tristeza al ver que está en esta situación”.

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La imagen de Pietro Puzone durmiendo en la vía pública que generó preocupación

Su estado lo llevó a ser hospitalizado y, en medio de su rehabilitación, se enteró de una noticia que lo impactó anímicamente: la muerte de Diego Maradona. “Acababa de terminar mi larga estancia en el hospital. Estaba viendo la televisión cuando, de repente, anunciaron la noticia. No podía creerlo; lloré desconsoladamente. Para mí, Diego era como un hermano”, se confesó en una charla con La Gazzetta dello Sport, que fue publicada el 25 de noviembre de 2025, a cinco años del fallecimiento del Pelusa.

Durante esa conversación con el periodista Oscar Maresca, Puzone dio detalles de su relación con el campeón del mundo en México 1986 con la selección argentina. “Él era el mejor futbolista del mundo, yo era un joven que solo pensaba en divertirse. No supe gestionar mi talento, perdí todas las oportunidades. Siempre salía de noche con Diego”, manifestó en una etapa en la que también compartió entrenamientos con estrellas como Ciro Ferrara, Andrea Carnevale, Bruno Giordano y Salvatore Bagni, entre otros.

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No sumó minutos en el campeonato obtenido de la Serie A 1986/87, ya que era el cuarto delantero de la nómina (se encontraba por detrás de Diego, Carnevale y Giordano), pero fue al banco en cuatro ocasiones. Además, tuvo una mínima participación en la Copa Italia: entró faltando un minuto en la semifinal ante Cagliari. Sin embargo, su futuro en el fútbol lo llevó a vestir las camisetas de diferentes clubes italianos como Cavese, Akragas, Catania, Spezia e Ischia. “La vida me pasó factura. Pasé años viviendo al límite. Demasiada popularidad, dinero fácil, vicios. Diego y yo recorríamos los locales, nos divertíamos. Con él sabías a qué hora salías, pero no cuándo volvías a casa”, contó. Se retiró a los 27 años.

“Todos decían que tenía talento, pero no supe aprovecharlo. Al final de mi carrera, seguí trabajando como ojeador, y luego me perdí. Tuve problemas de adicción; me convertí en una persona sin hogar. Salí del túnel gracias a la ayuda de mi familia y mis excompañeros”, aseguró el ex jugador.

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Su cercana relación con Maradona lo llevó a ser uno de los invitados al casamiento con Claudia Villafañe en la Argentina, en 1989. En su relato, se coló una anécdota sobre la fuerte influencia que tenía el 10 en todos los ámbitos: “Organizaron un vuelo para unos amigos desde Nápoles. Incluso fui a Las Vegas con Maradona e hicimos escala en Nueva York. Durante el control de pasaportes, se dieron cuenta de que el pasaporte de Diego estaba vencido. No querían dejarnos pasar. Su primer representante, Jorge Cyterszpiler, intervino: llamó a un miembro del equipo de Ronald Reagan, que era presidente de los Estados Unidos en ese momento. Ciertas cosas solo podían suceder con Maradona”.

La asistencia de Diego Maradona y Pietro Puzone a un partido benéfico en Acerra

Una de las grandes anécdotas que compartieron juntos se registró el 18 de marzo de 1985, cuando participaron de un partido benéfico en Acerra para intentar cubrir los costos de una operación a un niño por una malformación labial: “El día anterior habíamos jugado contra el Atalanta: 1-0, con gol de Bertoni tras asistencia de Maradona. Llovía a cántaros y el árbitro era un policía de tráfico. (Corrado, presidente del Napoli) Ferlaino estaba furioso con esa decisión. No alcanzamos la recaudación esperada con la venta de entradas, así que Diego extendió un cheque para cubrir el resto”.

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No es la única que posee en su repertorio de historias con el oriundo de Villa Fiorito: “En su día libre, fuimos a Roma en su Ferrari. Íbamos a toda velocidad por la autopista cuando, de repente, vi sirenas por el retrovisor. Le dije a Diego que se detuviera. La policía se acercó; pensé que nos iban a multar. En cambio, simplemente nos pidieron que nos hiciéramos una foto con Maradona”.

Diego lo llamaba “Pedro” de manera cariñosa y le dio un último consejo durante su estadía en Nápoles: “Antes de irse, me dijo una frase que recuerdo todo el tiempo: ‘Pietro, tienes que salvarte’. Si hoy estoy aquí es también por él”. En este sentido, ofreció una mirada descarnada a la hora de hablar de uno de sus peores momentos en la vida: “Las adicciones me arrastraron a un profundo abismo. Hasta hace unos años, vivía en un banco y seguía bebiendo. Me había convertido en una persona sin hogar. Me descuidé y no le di importancia a nada más”.

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Pero Pietro Puzone tuvo una recaída en sus adicciones que se plasmó de manera clara a partir de una imagen subida por el activista ambiental Alessandro Cannavacciuolo en su cuenta personal de Facebook: “Pietro es un ser humano, no mobiliario urbano: ese banco es una condena, no un hogar. Mirar hacia otro lado es una elección. Y ante la situación de Pietro, la indiferencia no es neutralidad: es complicidad. Está a la vista de todos”.

Pietro Puzone nació en 1963 y tiene 63 años

“Las imágenes gritan lo que muchos fingen no ver: la vida de un hombre destrozada en un banco, hundiéndose en la degradación social y el abandono. Permitir que una persona se consuma así en la calle no es solo una derrota humana; es el fracaso de toda una comunidad y de sus instituciones. Pietro necesita atención urgente, dignidad y un techo bajo el cual cobijarse, no esperar pasivamente su destino. Un llamamiento a los servicios sociales y a las autoridades municipales: ¡ACTÚEN YA!”, pidió con celeridad Cannavacciuolo.

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La fotografía llevó a la intervención de los servicios de emergencia, que fueron activados por el actual alcalde de Acerra, Tito D’Errico, y los asistentes sociales. Más tarde, el activista había transmitido un mensaje alentador para su recuperación: “Actualmente está internado para recibir los cuidados y exámenes necesarios. La situación era muy grave. Llevaba días acostado en un banco bajo el sol abrasador, seguía bebiendo. No sé cuánto tiempo más habría resistido. Mientras tanto, hemos iniciado el proceso legal y sociosanitario para garantizarle a Pietro un camino de recuperación seguro”.

Tras años marcados por las adicciones y la indigencia, Pietro Puzone encaró ahora un nuevo proceso de recuperación bajo supervisión médica y asistencia social en Acerra. Y la comunidad napolitana aguarda novedades sobre la evolución de quien supo compartir vestuario, viajes y hasta la boda de Diego Maradona en la Argentina.

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