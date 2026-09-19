Dinamarca afirmó que el acuerdo con EEUU sobre la presencia militar en Groenlandia es favorable para la OTAN y Europa

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen (REUTERS/Yves Herman)

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Dinamarca y Groenlandia firmarán la próxima semana un acuerdo con Estados Unidos para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, según anunció este viernes la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. El texto deberá pasar luego por los procedimientos parlamentarios necesarios antes de entrar en vigor.

Frederiksen sostuvo que el entendimiento será “bueno para la OTAN y para Europa” y afirmó que “refuerza nuestra seguridad común en el Ártico y la zona del Atlántico Norte”. La firma está prevista al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebrará la próxima semana.

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La primera ministra señaló que el pacto “reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino (de Dinamarca) y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el acuerdo como un entendimiento que otorgará a Washington control sobre la seguridad de Groenlandia y limitará la presencia de adversarios extranjeros en ese territorio autónomo danés.

“Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia”, escribió Trump en su red social Truth.

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Dinamarca envió reclutas a Groenlandia a medida que aumentan las tensiones en el Ártico (Captura de video)

El mandatario añadió: “A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá tener jamás una base en Groenlandia, una presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito”.

El jefe del gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, celebró la inminente firma del documento. “Es gratificante que estemos a punto de firmar un acuerdo que garantiza y refuerza la seguridad de Groenlandia, el Reino de Dinamarca, Estados Unidos y la alianza occidental”, declaró. “Reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional”, añadió Nielsen.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump insistió en que Washington necesitaba controlar Groenlandia por razones estratégicas. Sus declaraciones generaron preocupación en Dinamarca, aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y una reacción dentro de la alianza. Diversos medios informaron que Estados Unidos busca abrir tres nuevas bases militares en el sur de Groenlandia, además de la base de Pituffik, que ya opera en el norte del territorio.

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El pacto entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia impedirá que China y Rusia instalen bases, envíen tropas o inviertan en sectores sensibles del territorio sin autorización de Washington, según un funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el entendimiento resolverá de manera permanente las inquietudes de seguridad de Estados Unidos. “Excluirá a cualquier adversario” de Groenlandia y de la región circundante, afirmó al referirse al papel de la isla en el sistema de defensa estratégica de América del Norte.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el entendimiento resolverá de manera permanente las inquietudes de seguridad de Estados Unidos sobre la región (AP/Mark Schiefelbein)

El presidente Donald Trump no detalló el alcance de la fórmula de “control permanente” ni divulgó el contenido del acuerdo. También aseguró que Estados Unidos desplegará una presencia militar amplia en Groenlandia, donde ya opera la base espacial de Pituffik, ubicada en el noroeste del territorio.

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Washington cuenta desde hace décadas con facultades para sobrevolar Groenlandia y construir instalaciones militares. El acuerdo de defensa firmado con Dinamarca en 1951, que tuvo una actualización en 2004, permite a Estados Unidos ampliar el despliegue de tropas y de infraestructura tras comunicarlo a las autoridades danesas y groenlandesas.

Según informó Reuters, el nuevo acuerdo daría a Estados Unidos acceso permanente y derechos para instalar bases y realizar sobrevuelos, incluso si Groenlandia concreta su independencia.

El territorio autónomo danés tiene unos 57.000 habitantes. Una parte de la población respalda la independencia, una posibilidad que el nuevo pacto contempla en relación con la presencia militar estadounidense.

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(Con información de AFP)