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La sensual sesión de fotos de Cami Mayan luego de anunciar su pelea en Párense de Manos IV

La influencer se animó a subirse al ring y tendrá que enfrentar a Luli González por el cinturón

Cami Mayán viste una camiseta corta blanca, ropa interior negra, vincha y guantes de boxeo rojos mientras posa en posición de guardia
Cami Mayan se animó a ser parte de Párense de Manos y peleara el 18 de diciembre (Instagram)
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Con una producción fotográfica, Cami Mayan celebró su confirmación como una de las peleadoras de la nueva edición de Párense de Manos. La noticia se conoció el viernes, cuando se publicaron los cruces que integrarán la cuarta entrega del evento de boxeo amateur entre figuras de distintos ciclos de streaming.

Todo sucedió cuando el evento de boxeo amateur entre figuras del streaming argentino dio a conocer los cruces de su cuarta edición. Mayán, integrante del canal Luzu, aparece entre los nombres del line up y enfrentará a Luli González, representante de Olga, la plataforma que compite de frente con Luzu en el segmento del contenido en vivo. El cruce traslada al ring la rivalidad que ambos canales sostienen en la escena del streaming.

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Para marcar su ingreso a la grilla, la modelo protagonizó una sesión de fotos con múltiples cambios de vestuario, todos articulados alrededor de la estética del boxeo. En una de las imágenes aparece con una musculosa blanca con la leyenda “I love to make boys cry” y una bandana negra, mientras apoya el rostro sobre un guante rojo de la marca Bronx.

En otra toma, posa en el piso con un conjunto deportivo rojo y guantes blancos de Boxing Life, en una postura que alude al trabajo físico de la preparación. Una tercera fotografía, tomada en primer plano, combina un vendaje de boxeo negro con un body de látex del mismo tono, joyería y botas altas de cuero.

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Plano detalle del abdomen transpirado de una persona que sostiene dos guantes de boxeo rojos con la marca Bronx
En los comentarios recibió el apoyo de sus amigos
Cami Mayán posa en postura de combate con guantes de boxeo rojos, una camiseta blanca y vincha negra frente a un fondo gris
Mayan fue confirmada para la cuarta edición de Párense de Manos, el evento de boxeo amateur
Una mujer con traje negro brillante, gafas de sol y guantes de boxeo negros posa frente a un fondo gris claro
Bucanera, body de latex, guantes de boxeo y anteojos de sol fueron los elegidos por Cami
Mujer posa de rodillas vestida con conjunto deportivo rojo y guantes de boxeo blancos frente a un fondo gris
La modelo tendrá su primer gran desafío en el mundo del boxeo

La serie continúa con una imagen de espaldas que exhibe el logo de Bronx sobre el guante, otra con anteojos de sol, body negro ajustado, guantes de boxeo y una cadena de strass, y una toma en movimiento con el cabello al viento en posición de guardia. Calvagni , la marca de la esposa de Nicolás Tagliafico, también aparece en la producción, con su marca visible en la parte trasera de la ropa interior deportiva. Cierra la secuencia una fotografía en la que Mayán posa arrodillada con el conjunto rojo y los guantes blancos de Boxing Life, el rostro apoyado sobre uno de ellos.

La paleta dominante de rojo y negro y la presencia de distintas marcas de indumentaria deportiva de boxeo articularon visualmente el anuncio. La repercusión entre colegas y seguidores fue inmediata. Federico Bongiorno escribió “cag... a palos”; Fede Popgold la llamó “mi campeona”; Anita Espósito, la hermana de Lali la calificó de “diosa reina fantástica fenomenal”, y la cuenta Patria y Familia, el programa que conduce en el canal de streaming, preguntó de manera divertida: “¿Tenemos a la boxeadora definitiva? Sí, la tenemos”. Sofía Gonet sumó un “me desmayo” y Manu Carballeira un “te amoooo”.

El evento, organizado por Luquitas Rodríguez, está programado para el 18 de diciembre en el Estadio Ciudad de Vicente López del Club Atlético Platense. La cartelera completa, integrada por siete peleas confirmadas, incluye además los cruces de La Agusneta contra Brunenger, Brian Sarmiento contra El Polaco, Bauleti contra Balanza, Pri Mora contra Albere, Renzo Pantich contra Joaco López, y Mármol contra Mortedor. Las entradas se pueden adquirir a través del portal oficial de Plan Out.

Cami Mayán viste un enterizo negro brillante y gafas de sol mientras sostiene una cuerda de saltar ante un fondo azul
La influencer también le sumo sensualidad y posó con un body de latex y una soga
Cami Mayán posa con una camiseta corta blanca con texto y guantes de boxeo rojos ante un fondo gris
En la sesión, Cami eligió un crop top blanco que decía: "Amo hacer llorar a los hombres"
Cami Mayán posa de espaldas con un conjunto deportivo rojo mientras sostiene un par de guantes de boxeo rojos sobre un fondo gris
"Yendo" fue todo lo que escribió en el pie de foto de la publicación
Mujer con gafas de sol oscuras, collar brillante, traje negro ajustado y guantes de boxeo negros sobre un fondo gris
Cami tendrá que pelear con Luli González

Párenses de Manos llega a su cuarta edición con el antecedente de haber llenado el Estadio Tomás Adolfo Ducó, con capacidad para 48.314 personas, en su tercera entrega, realizada en diciembre de 2025. La rivalidad Luzu-Olga sobre el ring promete ser uno de los ejes centrales de la velada.

Todas las peleas de la noche

  • Cami Mayan vs. Luli González
  • Brian Sarmiento vs. El Polaco
  • Bauleti vs. Balanza
  • Pri Mora vs. Albere
  • Renzo Pantich vs. Joaco López
  • Mármol vs. Mortedor
  • Milica vs. Arigeli
  • Shelao vs. Andoni

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