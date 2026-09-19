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El argentino Kevin Ramírez va por otro título internacional ante el invicto Jonathan Kogasso: hora y televisación

El boxeador de Wilde, campeón del Grand Prix del CMB en Arabia Saudita, se mide este sábado en Cerdeña por el cinturón bridger, con transmisión de Telefe a partir de las 17:15

flayer ramírez vs kogasso
El argentino Kevin Ramírez va por otro título internacional ante el invicto Jonathan Kogasso: hora y televisación (@wbcboxeo)
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Kevin Ramírez disputará este sábado 19 de septiembre el título internacional de la categoría bridger del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un combate pactado a 12 rounds ante el congoleño Jonathan Kogasso en la Piazza Pietro Addis de Trinità d’Agultu e Vignola, provincia de Sassari, Cerdeña, Italia. El boxeador argentino llega invicto en 14 presentaciones profesionales, con un registro de 12 victorias, cuatro de ellas por nocaut, y dos empates.

El combate se enmarca en un evento de boxeo profesional organizado por A&B Events y Team Magnesi, bajo la conducción de la promotora Alessandra Branco, en colaboración con Team Gigliotti y Shardana Boxe. La velada tendrá transmisión de Telefe para la Argentina a partir de las 17:15 horas.

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El rival, un invicto conocido por su poder de nocaut

Jonathan Kogasso
Jonathan Kogasso (@jo_kogasjr)

Kogasso, apodado “La Mamba”, está radicado en Italia y también llega sin derrotas en su carrera profesional. Es reconocido en el ambiente por su capacidad de resolución temprana en los combates, un dato que anticipa un cruce parejo en cuanto a récords. El límite de peso pactado para la pelea es de 90,7 a 101,6 kilogramos (200 a 224 libras), correspondiente a la categoría bridger.

Ramírez, actual 12° en el ranking mundial crucero del CMB, llega a este desafío después de protagonizar la consagración más importante de su carrera en diciembre de 2025, cuando se coronó campeón del peso pesado en el WBC Boxing Grand Prix disputado en Riad, Arabia Saudita.

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El camino que lo trajo hasta Cerdeña

En aquel torneo, disputado a lo largo de 2025, el boxeador de Wilde superó de manera sucesiva al neerlandés Brian Zwart por nocaut en el primer asalto, al congoleño Reagan Apanu por decisión unánime, al polaco Piotr Lacz mediante el sistema de puntuación ampliado del CMB tras un empate en tarjetas, y al estadounidense Dante Stone por decisión dividida en semifinales. En la final, venció por decisión unánime al bosnio Ahmed Krnjić, pese a competir en una categoría superior a la habitual.

Kevin Ramírez
Kevin Ramírez (@Ring Magazine)

Aquel resultado le significó el Trofeo José Sulaimán y lo posicionó como retador natural del cinturón Plata del CMB en la división de los pesados. Ahora, en Cerdeña, buscará sumar un nuevo título internacional que lo acerque a una eventual chance por el cetro mundial en su categoría natural, el crucero.

El resultado del sábado tiene una relevancia adicional para el futuro de ambos boxeadores. El ganador del combate quedará mejor posicionado para acceder a una oportunidad titular en la categoría crucero del CMB, división en la que actualmente reina el armenio Noel Mikaelian. El campeón evalúa dejar vacante su corona para sumarse a “The Ring”, una nueva entidad promovida por Zuffa Boxing y respaldada por el Senado de Estados Unidos.

Ramírez representa al Club Camioneros (es barrendero), con sede en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. El combate del sábado marcará su primera presentación en el continente europeo desde que inició su carrera como profesional en 2022.

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