Ciencia

Ira sin control: cómo el enfado mal expresado daña el cuerpo, las relaciones y el debate público

Una psiquiatra austriaca de referencia internacional explicó a Der Spiegel que categorizar esa emoción como negativa es un error, y que aprender a nombrarla es el primer paso para canalizarla de forma saludable

Un hombre con suéter azul sentado en un sillón mantiene los puños cerrados y la mirada baja cerca de una estantería y una planta.
Un hombre maduro permanece sentado en un sillón de su vivienda mientras intenta canalizar un episodio de tensión contenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La represión sistemática de la ira resulta profundamente dañina tanto para el organismo como para los vínculos personales. La doctora Adelheid Kastner, directora de la Clínica de Psiquiatría Forense del Hospital Universitario Kepler en Linz, Austria, advierte que la costumbre de ocultar el enojo altera el equilibrio biológico y deteriora la salud mental, proponiendo herramientas prácticas para expresar las emociones sin acudir a conductas destructivas.

En declaraciones recogidas por el prestigioso semanario alemán Der Spiegel, la psiquiatra cuestiona la exigencia social de mostrar una calma permanente. Según su análisis, categorizar el enfado como un sentimiento negativo impulsa a una falsa autooptimización que niega la naturaleza humana, impidiendo procesar sensaciones que informan sobre situaciones de injusticia, amenaza o frustración.

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“La ira y el resentimiento no son agradables, igual que la tristeza o la envidia, pero son sentimientos normales que van y vienen”, sostuvo la especialista en declaraciones recogidas por Der Spiegel. Lo que importa, enfatiza, es la forma en que se gestionan.

La psiquiatra encuadra la ira como una emoción básica y universal, comprensible en todas las culturas, cuya función es informar al individuo sobre algo relevante en su entorno o en sus vínculos. Detrás de un episodio de enfado intenso, señala, suelen esconderse otras emociones: sentirse amenazado, provocado, frustrado o ante una injusticia percibida.

Ilustración de un hombre con gesto tenso que muestra de manera transparente el cerebro, los vasos sanguíneos del cuello y el corazón.
Una representación anatómica expone la respuesta del sistema cardiovascular y del cerebro ante un estado de ira. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esas necesidades o expectativas quedan insatisfechas, el resentimiento se acumula y busca una salida. La pregunta central, según Kastner, no es si la ira debe liberarse, sino de qué manera.

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Las personas que mantienen un nivel de excitación crónicamente elevado, irritables, impulsivas o propensas a los estallidos de cólera, enfrentan riesgos que van más allá del conflicto interpersonal. La especialista advierte que ese estado sostenido puede provocar hipertensión, concentraciones elevadas de cortisol y daño orgánico a largo plazo, además de un deterioro progresivo de las relaciones personales y profesionales.

Los riesgos físicos de sostener la ira

La investigación científica respalda esa advertencia. Una revisión publicada en enero de 2025 en el American Journal of Medical and Clinical Research & Reviews, a cargo del investigador Benjamin Pelz, encontró que suprimir la ira de forma crónica altera los patrones de actividad neuronal y eleva los marcadores fisiológicos de estrés, entre ellos la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol, con consecuencias cardiovasculares más pronunciadas en hombres y un mayor impacto sobre la salud mental en mujeres.

Por separado, un estudio publicado en septiembre de 2025 en el Journal of Psychosomatic Research, con datos de 539 pacientes, determinó que a mayor supresión de la ira, menor calidad de vida en los dominios físico, psicológico, social y ambiental, y recomendó incorporar el manejo del enfado como componente terapéutico en cuadros de malestar corporal crónico.

La diferencia entre ira y agresividad

Un hombre con suéter azul y un niño con camiseta a rayas están sentados en un sofá gris dentro de una sala con estanterías de libros.
Un padre habla de forma pausada con su hijo pequeño en el sofá de su vivienda para abordar un momento de conflicto y validar sus emociones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kastner distingue con precisión entre ira y agresividad, dos conceptos que suelen confundirse.

La ira, por sí sola, no es amenazante ni destructiva; la agresividad, en cambio, sí lo es, y puede ser una consecuencia del enfado mal gestionado. Gritar o perder el control, aclara, resulta contraproducente: la otra persona percibe únicamente el mal comportamiento y no el mensaje que subyace.

Cómo hablar del enfado con los hijos

Kastner dedica parte de su análisis a la infancia. Frases como “no te enfades tanto” o “no seas tan infantil”, aunque bien intencionadas, generan en el niño la convicción de que lo que siente es incorrecto. La alternativa que propone es separarlo del entorno durante el estallido (“ve a tu habitación hasta que podamos hablar con calma”) y, una vez calmado, preguntarle qué lo enfadó tanto.

Ese gesto le indica que el enfado es válido, que puede ser expresado y que, al mismo tiempo, exige respetar ciertos límites. También recomienda que los propios padres verbalicen su estado emocional delante de los hijos: “Estoy muy enfadado en este momento; déjenme cinco minutos y luego hablamos”.

La doble vara social para hombres y mujeres

La forma en que niños y niñas experimentan la ira no difiere significativamente, pero sí la manera en que la sociedad juzga su expresión. “Es más aceptable que los hombres alcen la voz o golpeen la mesa con los puños. Cuando las mujeres lo hacen, rápidamente se las tacha de histéricas o incapaces de afrontar la situación”, precisó Kastner ante Der Spiegel.

Una mujer en saco azul gesticula mientras habla frente a un hombre con suéter gris y brazos cruzados en la cocina de una oficina.
Una mujer expresa su desacuerdo a un compañero de trabajo que escucha de pie con los brazos cruzados en una oficina contemporánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas diferencias son aprendidas y reflejan expectativas sociales arraigadas: al niño que patea juguetes se le justifica con “es solo un niño”, mientras que a la niña que lanza su muñeca se la cataloga como hiperactiva o desafiante.

La especialista subraya que cuanto más claramente una persona identifica y nombra sus emociones, más libertad tiene para decidir cómo actuar. Esa capacidad de nombrar el enfado abre la posibilidad de elegir: expresarlo o no, y de qué modo.

La indignación colectiva y la información parcial

Kastner aborda también el plano social y señala un fenómeno que le resulta llamativo: la intensidad de la ira colectiva en el debate público, exacerbada por asuntos menores.

Esa indignación, sostiene, suele ser indiscriminada y con frecuencia surge del desconocimiento o de una información parcial obtenida a través de plataformas como TikTok o Telegram. Como perita en juicios penales, recibe reiteradamente correos de personas que cuestionan veredictos sin haber leído el expediente ni conocer los fundamentos legales del caso.

Un hombre con abrigo sostiene una bolsa frente a una mujer con delantal azul en la caja de un supermercado.
Un cliente escucha la explicación de una empleada en la caja registradora de un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psiquiatra reclama una distinción fundamental: cada persona tiene derecho a sus opiniones, pero no a sus propios hechos. Los sentimientos, afirma, no reemplazan la realidad.

Ponerse en el lugar del otro para evitar enfados innecesarios

Quienes se enojan con frecuencia, advierte Kastner, tienden a buscar la causa siempre fuera de sí mismos. Frente a situaciones cotidianas —un saludo que no llega o un cambio incorrecto en caja—, la mente elabora de inmediato interpretaciones que suponen una mala intención.

Sin embargo, las razones suelen ser otras: distracción, estrés o simple error. Ponerse en el lugar del otro y preguntar antes de concluir puede evitar enfados innecesarios y sostener relaciones más sanas.

Cuando el maltrato es real, la especialista propone dos salidas: ignorar activamente las críticas injustificadas —“que hable, me da igual, no hay consecuencias”— o modificar la situación de raíz, por ejemplo, buscando otro empleo.

El objetivo, en todos los casos, es salir de la situación que genera el ciclo de ira y frustración, porque permanecer estancado en ella frena el desarrollo personal. “Lo que no evoluciona, está muerto”, concluyó Kastner ante Der Spiegel.

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