Ciencia

Cómo las creencias sobre la fuerza de voluntad determinan la disposición a asumir tareas difíciles

Un estudio publicado en la revista científica de la American Psychological Association reveló que considerar el esfuerzo mental como una fuente de energía, en lugar de un recurso agotable, impulsa a las personas a elegir retos más complejos en su vida cotidiana

Un hombre frente a dos caminos, uno plano con operaciones sencillas y otro empinado con engranajes, lleva una batería iluminada en la espalda.
Las creencias sobre la fuerza de voluntad pueden influir en la decisión de elegir tareas difíciles o alternativas más simples (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La decisión de enfrentar una tarea exigente no depende únicamente de la habilidad disponible o del tiempo necesario para realizarla. Las creencias sobre la fuerza de voluntad pueden influir en la disposición a elegir desafíos difíciles, de acuerdo con una serie de estudios centrados en la relación entre la percepción del esfuerzo y las decisiones cotidianas.

Algunas personas tienden a optar por alternativas más simples cuando anticipan una actividad demandante, mientras que otras se inclinan por situaciones que ponen a prueba sus capacidades mentales o físicas. Esa diferencia puede estar vinculada con la forma en que se interpreta el desgaste que supone sostener una tarea compleja.

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De acuerdo con un artículo publicado por Psicología Hoy, la investigación analizó si entender la fuerza de voluntad como un recurso limitado o disponible puede incidir en la elección de actividades con distintos niveles de dificultad.

El registro científico de PubMed, administrado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, consigna que el estudio fue publicado en la revista Journal of Experimental Psychology: General, editada por la American Psychological Association. La investigación, liderada por el investigador Christopher Mlynski junto a su equipo académico, examinó el modo en que las convicciones personales modulan la preferencia por el esfuerzo.

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La fuerza de voluntad puede entenderse como un recurso limitado o disponible

Una mujer escribe con lápiz en hojas de ejercicios junto a un libro de matemáticas y una calculadora sobre una mesa de madera.
Una joven resuelve ejercicios de álgebra en un escritorio junto a un libro de texto y una calculadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un análisis sobre este hallazgo publicado en la revista de divulgación Psychology Today, el psicólogo Art Markman explicó que las personas suelen dividirse en dos grandes grupos al momento de interpretar el trabajo intelectual. Por un lado, se encuentran quienes consideran que la fuerza de voluntad es un recurso limitado que se consume con el uso. Desde esta visión, invertir energía en una labor compleja reduce la capacidad disponible para abordar tareas posteriores.

Por otro lado, existen personas que sostienen una postura diferente: entienden que superar un reto resulta estimulante y que el propio acto de concentración genera un impulso renovado para seguir avanzando. Quienes comparten este enfoque conciben la actividad mental como un entrenamiento que fortalece el rendimiento en lugar de debilitarlo.

Los autores de la investigación plantearon que las personas que perciben las tareas difíciles como una fuente de energía renovable eligen desafíos con mayor frecuencia. La hipótesis central relacionó la elección de actividades complejas con la expectativa sobre el costo biológico y emocional que supondría sostener la atención.

Esta distinción no responde a la inteligencia objetiva ni a la habilidad técnica, sino a la interpretación subjetiva del esfuerzo. La investigación buscó aislar ambas dimensiones para comprobar si la simple creencia sobre el autocontrol puede motivar una conducta proactiva frente a las dificultades.

Las pruebas de cálculo mental y sus conclusiones

Una persona sostiene un bolígrafo sobre un cuaderno con casillas en un escritorio de madera junto a una taza y un portalápices.
Una persona escribe una lista de tareas en un cuaderno con espiral frente a un escritorio de madera con una planta, una taza y una lámpara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para contrastar la hipótesis, el equipo científico desarrolló tres pruebas experimentales que evaluaron el comportamiento de más de 1.400 participantes frente a ejercicios de cálculo matemático con graduación de dificultad. De acuerdo con las guías de la American Psychological Association, comprender estas variables resulta decisivo para orientar los procesos de aprendizaje y la productividad.

En el experimento, las personas completaron primero un cuestionario destinado a medir la concepción que tenían sobre la energía mental. Posteriormente, realizaron ejercicios de suma con la posibilidad de elegir entre cinco niveles de complejidad, desde operaciones sencillas hasta combinaciones numéricas exigentes.

Para evitar distorsiones en los resultados, los investigadores midieron la percepción previa que cada participante tenía sobre sus habilidades matemáticas. Esto permitió confirmar que la decisión de escoger ejercicios difíciles no se explicaba por una mayor confianza académica, sino por la convicción de que el esfuerzo en sí mismo resultaba revitalizante.

Los resultados finales demostraron que quienes creían que la concentración recarga la motivación incrementaron la dificultad elegida de forma progresiva a lo largo de las pruebas. En contraste, quienes asumían que el esfuerzo agota las reservas mentales optaron sistemáticamente por los niveles más fáciles, confirmando que la perspectiva propia sobre la mente condiciona el alcance de los logros cotidianos.

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