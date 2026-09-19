De la revelación del Wandagate al "mentiste" a Polino, los mejores momentos de LAM en sus 2.500 programas

Ángel de Brito celebró los 2500 programas de LAM

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LAM llegó a las 2.500 emisiones y lo festejó en vivo junto a Ángel de Brito, las angelitas, las suricatas y todo el equipo de América TV. Con 11 años al aire, más de 178 angelitas rotativas, dos premios Martín Fierro y un gesto que trascendió la pantalla, el ciclo se consolidó como el referente del espectáculo argentino de la última década: un conductor, un panel ecléctico y una premisa innegociable: cualquier tema puede ser debatible, incluidas las propias vidas de quienes lo integran.

La celebración del miércoles tuvo doble festejo: además del hito de las 2.500 emisiones, Pepe Ochoa cumplió años ese mismo día y recibió el reconocimiento de sus compañeros. Al ingresar al estudio, De Brito resumió el significado de la noche con una sola palabra: “Gracias”. Cuando Nazarena Vélez le dijo “hacés un éxito increíble”, el conductor respondió “hacemos”, en referencia al trabajo colectivo. La emisión coincidió además con la previa de la final de Gran Hermano, que llevó a Santiago del Moro a sumarse desde un móvil.

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Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, la última de las 178 "angelitas" que participaron del programa

Según De Brito, el programa es seguido tanto por audiencias jóvenes como por adultos mayores, y también por un público en el exterior a través de Bondi Live. El equipo detrás de la estructura del ciclo, entre producción y panel, ronda las 800 personas.

A lo largo de los 2500 programas, hubo muchos momentos emblemáticos. Aquí, diez hitos. El último, más que un momento en particular, es la característica que mantuvo vivo el interés por LAM, más allá de los avatares de la farándula que fueron la materia prima del ciclo.

La periodista Andrea Taboada contó el origen del gesto Laaaam, que ella creó como panelista del programa de Ángel de Brito

El gesto del “LAAAM” nació por accidente y se volvió la marca del programa

El sello visual que identifica a LAM por encima de cualquier otro elemento surgió de forma completamente casual desde los primeros años del ciclo. Fue Andrea Taboada quien lo creó sin buscarlo: en el estudio había un audio de identificación que un productor pinchaba para proteger la información del programa. Cuando le pidieron que lo grabara de nuevo, Taboada lo repitió varias veces hasta quedar un tape con “LAM, LAM”. Al aire, De Brito le preguntó cómo era, y ella hizo el gesto con la mano —similar al de callarse la boca— sin pensarlo. “Hice el gesto con la mano naturalmente, ni sé por qué, y se volvió viral. Veo a la gente en TikTok que lo hace y es muy gracioso”, contó la exangelita. El propio conductor destacó ese elemento como uno de los más distintivos del ciclo: “Es el único programa que tiene un gesto”, afirmó De Brito.

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La furia de Pampita con el programa Los ángeles de la mañana: "Son la peor m... de la tele"

Pampita le gritó “son la peor mierda” al cronista del programa

La reacción de Carolina Ardohain en la vía pública ante las consultas del cronista de LAM sobre su vida personal se convirtió en uno de los videos más vistos de la historia del ciclo. En plena crisis con Pico Mónaco, la conductora perdió la compostura frente a la cámara con una frase que quedó grabada en la memoria del espectáculo argentino.

El comienzo del Wanda Gate en LAM contado por Yanina Latorre

El Wandagate fue la primicia más resonante de la historia del programa

El estallido del caso en 2021 marcó un antes y un después en el espectáculo argentino. La revelación de la crisis entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez a través de las primicias de Yanina Latorre quedó registrada como uno de los momentos más explosivos del ciclo. La propia Latorre recordó después el día en que se enteró del Wandagate y la confesión que Wanda Nara le hizo directamente.

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El primer programa de LAM en América TV con la dra. Ana Rosenfeld, Andrea Taboada, Yanina Latorre, Ángel de Brito, Pía Shaw, Nazarena Vélez y Estefi Berardi (Crédito: RS Fotos)

El traspaso de El Trece a América TV en 2022 redefinió al ciclo

LAM nació en 2016 bajo el nombre de Los Ángeles de la Mañana en el horario matutino de El Trece. Permaneció seis años en esa señal antes de dar el salto a América TV, donde pasó del segmento matutino al prime time nocturno y sintetizó su nombre en la sigla que hoy lo identifica. Ese cambio no solo implicó un nuevo canal sino también un nuevo formato y una audiencia más amplia.

La fuerte pelea entre Estefi Berardi y Sofia Aldrey por Fede Bal

El “Lavarropas Gate” destapó la infidelidad de Fede Bal en 2023

El escándalo de ese año tuvo un protagonista inesperado: un electrodoméstico inteligente. El destape de las infidelidades del actor Fede Bal hacia Sofía Aldrey a partir del uso del lavarropas conectado se convirtió en uno de los hitos más insólitos del ciclo, y LAM fue el programa que lo instaló en la agenda mediática.

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Silvina Luna: “Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida”

La última entrevista de Silvina Luna a su amigo Ángel de Brito antes de su internación

La última presencia en piso de Silvina Luna y el seguimiento posterior de su estado de salud marcaron uno de los momentos más duros de la historia del programa, también en 2023. Durante la entrevistga, contó el crítico momento que transitaba y esbozó un deseo que no podría cumplir: ser madre. Luego, cuando ya estaba internada, Ángel de Brito fue quien informó al aire sobre la gravedad de la situación: “Está pesando 40 kilos y tiene una falla multiorgánica”. El conductor reconoció años después que esa fue la noticia más dura que le tocó comunicar: “Esa fue la más difícil de dar porque teníamos un vínculo”.

Susana Giménez: “Graciela Alfano me trató de matar, me hizo brujerías pero no lo logró porque no tiene talento"

Susana Giménez llamó en vivo para cruzar a Graciela Alfano

En 2025, Susana Giménez se comunicó telefónicamente al estudio en plena emisión para desmentir y enfrentarse a Graciela Alfano, a quien acusó de querer matarla y hacerle brujerías. El cruce en vivo quedó como uno de los momentos más recordados de la temporada y demostró que LAM sigue siendo el destino elegido por las figuras del espectáculo cuando necesitan dar su versión.

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La histórica "angelita" tuvo su último programa en donde no pudo contener las lágrimas (Video: LAM/ América TV)

La salida de Yanina Latorre cerró una década en el panel

La desvinculación de Yanina Latorre fue uno de los cambios más significativos en la historia reciente del ciclo. Luego de diez años como una de las voces más filosas del programa —y de ser la panelista que estuvo desde el primer día—, Latorre confirmó en octubre de 2025 que ese sería su última temporada. La razón fue concreta: la imposibilidad de compatibilizar los horarios desde que empezó a conducir Sálvese Quien Pueda, su propio programa en la misma señal, que se emite justo antes que LAM. “Es lógico, no puedo seguir conduciendo, terminando un programa y yendo a otro 20 minutos tarde. Ya empecé a no ir los feriados, faltó cada tanto, que antes no faltaba”, explicó en su programa de radio El Observador 107.9. De Brito avaló el anuncio publicando una foto de los dos con un mensaje escueto: “Fin del comunicado”. Latorre había sido parte del ciclo desde el inicio y acumuló una década de primicias, cruces y momentos que definieron la identidad del programa. La propia panelista resumió el peso del ciclo durante el festejo de los diez años: “Lograste que LAM sea sinónimo de chisme. La gente te dice ‘LAM’ cuando tiene un chisme y eso no lo logra cualquier programa”. Andrea Taboada, con ocho años en el panel, fue la otra angelita histórica que tampoco integra el elenco actual.

"Mentiste", la palabra que Ángel de Brito le dijo a Marcelo Polino y transformó la escena en meme

El “Mentiste” a Polino se convirtió en meme instantáneo

Pocas imágenes de LAM circularon con tanta velocidad en redes como la del cruce entre De Brito y Marcelo Polino en agosto de 2026. Mientras se emitía un informe sobre la polémica entre Polino y Lali Espósito —el periodista había asegurado que la cantante se había negado a compartir un momento con el equipo cercano a Moria Casán durante la filmación de una biopic—, la cámara le hizo un zoom al conductor justo en el instante en que le clavó la mirada a su invitado y le dijo, seco y sin rodeos: “Mentiste”. El video se replicó en loop bajo el texto “Esto es cine” y no tardó en convertirse en uno de los memes más compartidos del año. Lali Espósito, quien había escrito a De Brito para dar su versión, fue contundente sobre el episodio: “Lo de Polino es una gran maldad. Miente de mala leche”, expresó la cantante.

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Ángel de Brito reveló cuál es la angelita que se despide de LAM esta semana: "No va más"

El panel rotativo funcionó como motor de la dinámica del ciclo

Antes de conducir LAM, trabajó tres años como jefe de casting en Canal 9 cuando Daniel Hadad era el dueño de la señal, una experiencia que, según afirmó, lo entrenó para armar paneles. “Poca gente lo sabe, pero yo trabajé en Canal 9 como jefe de casting”, recordó. Ese aprendizaje, sostuvo, fue la base de todo lo que vino después.

A lo largo de su historia, 178 angelitas pasaron por el programa con niveles de permanencia muy dispares. El criterio de selección apuntó siempre a la diversidad: mitad mediáticas y mitad periodistas. “La idea era que todas fueran distintas”, explicó De Brito. El nombre del panel surgió de una decisión de último momento: la propuesta original de Adrián Suar contemplaba un elenco mixto, pero fue el propio Suar quien finalmente optó por que De Brito estuviera rodeado únicamente de mujeres. El recambio constante, lejos de ser un problema, funcionó como motor de renovación. “Al cambiar tanto elenco, eso le da al programa un dinamismo que por ahí te lo hace distinto todos los días”, señaló el conductor. El panel vigente combina caras con distintos años de trayectoria: Nazarena Vélez y Mariana Brey acumulan cinco temporadas cada una, mientras que La Barbi, Laura Ubfal y Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, completan el elenco actual junto a Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

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Ángel de Brito realizó declaraciones sobre el programa LAM, haciendo referencia a sus 12 años de emisión

El final del programa

El conductor ratificó que LAM terminará al cumplir doce temporadas. La decisión, según explicó, no implica un retiro de la televisión sino el cierre de una etapa que ya cumplió su recorrido. “LAM es un bombazo, es mi gran éxito, y por eso creo que llamó tanto la atención”, afirmó. El ciclo transita su undécima temporada y la despedida quedaría fijada para el año próximo. De Brito planteó el cierre del ciclo no como un retiro sino como el final natural de una etapa. Pero, por ahora, festejan los 2500 programas. No es poca cosa.